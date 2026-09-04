Ukraina vill se "förödande slag" mot Ryssland

Vill se ”ett förödande slag”

Diskussionerna vid mötet gällde även utformningen av det 22:a sanktionspaketet från EU mot Ryssland.

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Ukraina och Sybiha menar att det bör tillfoga Rysslands finansiella stabilitet ”ett förödande slag”.

Utöver dessa ekonomiska mål betonade ministern det akuta behovet av att stärka Ukrainas luftförsvar.

Han uppgav att det nu sker en tydlig samordning med internationella partners kring de åtgärder som krävs för att skapa en heltäckande ”luftsköld”.

Inför vintern har Ukraina dessutom meddelat sina allierade en rad viktiga behov och särskilt efterfrågat ekonomiskt stöd samt leverans av kritisk utrustning.

De här insatserna följer på EU:s godkännande av sanktionspaketet 23 april i år. Initiativet innebär att man införde mer än 100 enskilda sanktioner och en skärpt press på den ryska skuggflottan och energisektorn.

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Rök stiger från en Coca Cola-fabrik nära Kyiv efter rysk attack 3 september. Nu vill Ukraina se sanktioner mot Ryssland och dess missiler. (Foto: Francisco Seco /AP-TT)0

Ställer in flighter efter drönarhot

Åtgärderna syftade till att strypa den ryska krigsmaskinen genom att rikta in sig på finansiella institut i tredjeparts-länder och företag som stöder den ryska försvarssektorn.

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Paketet begränsade dessutom terminalverksamhet kopplad till rysk flytande naturgas och införde ett system för att förbjuda sjötransport av ryska oljeprodukter.

Ukraina har kunnat rapportera framgångar i andra avseenden. Vid mötet med utrikesministrarna framkom uppgifter om att de första flygbolagen börjat ställa in flygningar till ryska flygplatser efter farhågor om fortsatta ukrainska drönarhot.

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