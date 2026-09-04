Ukraina vill att EU ska ta ett steg till i form av sanktioner mot Ryssland kring dess produktion av ballistiska missiler.
Ukraina vill se "förödande slag" mot Ryssland
Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha har genomfört ett diplomatiskt besök på Irland och där lämnat nya uppmaningar till EU.
Sybiha och Ukraina vill att EU inför riktade sanktioner mot Rysslands produktion av ballistiska missiler.
Syftet med förslaget är att slå ut Rysslands förmåga att tillverka sådana missiler och förslaget diskuterades vid ett informellt möte mellan EU:s utrikesministrar.
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”Kan tillverka 1 300 nya per år”
Enligt uppgifter från Kyiv förfogar rysk militär över ett lager på cirka 600-630 ballistiska missiler.
Med en månatlig produktion av cirka 100 enheter, skulle Ryssland potentiellt kunna påverka upp till 1 300 sådana vapen per år, skriver Business AM.
Sybiha menar att EU bör införa nya restriktioner omedelbart efter varje större anfall mot Ukraina, för att hindra Ryssland att hitta vägar att kringgå befintliga sanktioner.
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Vill se ”ett förödande slag”
Diskussionerna vid mötet gällde även utformningen av det 22:a sanktionspaketet från EU mot Ryssland.
Ukraina och Sybiha menar att det bör tillfoga Rysslands finansiella stabilitet ”ett förödande slag”.
Utöver dessa ekonomiska mål betonade ministern det akuta behovet av att stärka Ukrainas luftförsvar.
Han uppgav att det nu sker en tydlig samordning med internationella partners kring de åtgärder som krävs för att skapa en heltäckande ”luftsköld”.
Inför vintern har Ukraina dessutom meddelat sina allierade en rad viktiga behov och särskilt efterfrågat ekonomiskt stöd samt leverans av kritisk utrustning.
De här insatserna följer på EU:s godkännande av sanktionspaketet 23 april i år. Initiativet innebär att man införde mer än 100 enskilda sanktioner och en skärpt press på den ryska skuggflottan och energisektorn.
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Ställer in flighter efter drönarhot
Åtgärderna syftade till att strypa den ryska krigsmaskinen genom att rikta in sig på finansiella institut i tredjeparts-länder och företag som stöder den ryska försvarssektorn.
Paketet begränsade dessutom terminalverksamhet kopplad till rysk flytande naturgas och införde ett system för att förbjuda sjötransport av ryska oljeprodukter.
Ukraina har kunnat rapportera framgångar i andra avseenden. Vid mötet med utrikesministrarna framkom uppgifter om att de första flygbolagen börjat ställa in flygningar till ryska flygplatser efter farhågor om fortsatta ukrainska drönarhot.