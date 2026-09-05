Där floden Lee ringlar fram runt ett gammalt porter-bryggeri i Cork planeras för ett nybygge i miljardklassen.
Från öl till halvledare – Europas framtid byggs i Cork
Forskning och innovation är nödvändigt för att bygga Europas välstånd, manar både EU-kommissionen och ordförandelandet Irland.
Men det gäller också att hitta – och hålla kvar – dem som ska stå för byggandet.
Där floden Lee ringlar fram runt ett gammalt porter-bryggeri i Cork planeras för ett nybygge i miljardklassen.
Där ska den nya byggnaden för 100 miljoner euro stå, berättar guiden på Tyndall-institutet, det lokala universitetets högteknologiska avdelning, och pekar ut över vattnet.
Här forskas brett och mycket på flera av de områden som ses som framtidens tekniker.
Cleitus Antony och Rory Fox visar upp hårstråtunna kablar som med hjälp av ljus, impulser och vibrationer används dubbelt: inte bara för att skicka data och kommunicera via havsbotten till andra sidan Atlanten, utan också för att avslöja vem och vad som kommer nära.
Det här är som ett fingeravtryck på en delfin eller en båt eller vad det än är. Vi kan säga vilken typ av fiskefartyg eller militärbåt det är, förklarar Rory.
Visas upp för EU
Det är ingen slump att Irland vill visa upp Tyndall-institutet när hela EU-kommissionen och en grupp influgna Brysselkorrespondenter är på plats i Cork.
Det här är vad som flitigt upprepas som fullständigt nödvändigt för Europas framtid. Forskning och utveckling av nya tekniker kan inte bara ske i Asien och USA. Europa måste skapa förutsättningar för att hänga med – både kunskapsmässigt och för att sedan kunna dra ekonomisk fördel av resultaten.
Tyndall stoltserar glatt med mängder av nya företag som odlats fram av forskare och professorer. Den nya avdelningen på andra sidan floden kommer att vara särskilt inriktad på dem som vill och kan utveckla sina idéer till företag.
Nysatsningen för motsvarande 1,1 miljarder svenska kronor blev klar så sent som i början av juli.
Att skapa ny kunskap är avgörande för Europas framtida konkurrenskraft, säkerhet och välstånd, säger Irlands forsknings- och utbildningsminister James Lawless.
Behöver ”skala upp”
Premiärminister Micheál Martin och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är fulla av beundran.
Det var helt fantastiskt att se. EU håller på att överbrygga ett gap som vi länge kämpat med, säger von der Leyen och manar EU-länderna att enas om åtgärder för att skapa en ”kapitalmarknadsunion”, där privata pengar lättare kan investeras i nya bolag.
Vi har alla ingredienser som behövs: talangerna, innovationen, forskningen, infrastrukturen och kapitalet – bara vi får kapitalmarknadsunionen på plats. Vad vi nu behöver är att skala upp, säger von der Leyen.
Irland har en strategi för att utvecklas till en ”Silicon Island” med samma forskning och företag i framkant som i Kalifornien.
Man betonar samtidigt att det handlar om gemensamt europeiskt samarbete – inte något som bara ska gynna det egna landet.
Europas konkurrenskraft ligger i samarbete, inte i fragmentering, säger Georgios Fagas, som är chef för strategisk utveckling på Tyndall.
Från Indien och Kina
Men det gäller också att locka dem som ska stå för själva genomförandet.
Bland de 600 forskarna och studenterna på Tyndall kommer knappt två tredjedelar från Irland och resten av Europa. Av de övriga är 200 från Indien och ett 40-tal från Kina. Att hålla kvar dem är avgörande för om Europa ska lyckas.
Jag har varit här 15 år redan, inledde mina studier här och gjorde min master och min doktorsexamen här. Jag älskar verkligen forskningen här och har bara fortsatt – och kommer nog aldrig att åka härifrån, säger Han Shao från Kina, som sätter små datachip i jorden på en basilikaplanta.
Jag vill gräva djupt i vad vi kan göra i elektrokemin. Jag vill verkligen bygga upp något som kan hjälpa både människor och djur, säger Ridwan Abid, som spårar sjukdomar med hjälp av kosaliv.
Utbildningsminister Lawless betonar vikten av att hitta rätt studenter.
Allt handlar om talang. Vi kan och vi gör investeringar i mjukvara och hårdvara. Men utan människovara kommer inget att fungera. Människor är vår största nationella tillgång, säger ministern i Cork.
Tyndall National Institute i Cork i södra Irland grundades 2004 som ett samarbete mellan Irlands regering och det lokala universitetet, UCC.
Tyndall är Irlands största forskningsinstitut med omkring 600 forskare och studenter från över 50 länder.
Institutet är döpt efter irländske fysikern John Tyndall (1820-93), som bland annat löste frågan om varför himlen är ljusblå.