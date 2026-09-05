Från öl till halvledare – Europas framtid byggs i Cork

Där floden Lee ringlar fram runt ett gammalt porter-bryggeri i Cork planeras för ett nybygge i miljardklassen.

Där ska den nya byggnaden för 100 miljoner euro stå, berättar guiden på Tyndall-institutet, det lokala universitetets högteknologiska avdelning, och pekar ut över vattnet.

Här forskas brett och mycket på flera av de områden som ses som framtidens tekniker.

Cleitus Antony och Rory Fox visar upp hårstråtunna kablar som med hjälp av ljus, impulser och vibrationer används dubbelt: inte bara för att skicka data och kommunicera via havsbotten till andra sidan Atlanten, utan också för att avslöja vem och vad som kommer nära.

Det här är som ett fingeravtryck på en delfin eller en båt eller vad det än är. Vi kan säga vilken typ av fiskefartyg eller militärbåt det är, förklarar Rory.

Visas upp för EU

Det är ingen slump att Irland vill visa upp Tyndall-institutet när hela EU-kommissionen och en grupp influgna Brysselkorrespondenter är på plats i Cork.

Det här är vad som flitigt upprepas som fullständigt nödvändigt för Europas framtid. Forskning och utveckling av nya tekniker kan inte bara ske i Asien och USA. Europa måste skapa förutsättningar för att hänga med – både kunskapsmässigt och för att sedan kunna dra ekonomisk fördel av resultaten.

Tyndall stoltserar glatt med mängder av nya företag som odlats fram av forskare och professorer. Den nya avdelningen på andra sidan floden kommer att vara särskilt inriktad på dem som vill och kan utveckla sina idéer till företag.

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Nysatsningen för motsvarande 1,1 miljarder svenska kronor blev klar så sent som i början av juli.

Att skapa ny kunskap är avgörande för Europas framtida konkurrenskraft, säkerhet och välstånd, säger Irlands forsknings- och utbildningsminister James Lawless.