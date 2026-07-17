Trumps plan för Gaza: Bara en remsa återstår

Brutit mot vapenvilan

Inga större framsteg väntas heller ske i de delarna innan valet i Israel 27 oktober, det val som kan leda till att Benjamin Netanyahus högerextrema regering faller.

Israel har upprepade gånger brutit mot den vapenvila som förhandlades fram i oktober förra året, blockerat allt återuppbyggnadsarbete och kraftigt begränsat allt humanitärt bistånd till Gaza.

Västdiplomater i Jerusalem och Tel Aviv anser att alla hopp om framsteg i Gaza kräver en ny israelisk regering, men vågar ännu inte tro på en regering som har en humanistisk inställning.

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”Storskalig förflyttning”

”Målet är att hålla processen vid liv och hålla bollen i rullning. Om man stannar upp finns det andra med en mer extrem agenda som bara väntar på att kliva in och ta över, krafter som talar om storskalig förflyttning av befolkningen och kolonisering”, säger en diplomat hos The Guardian.

Det som tilltar nu är en oro för att Netanyahu, i likhet med andra före honom, ska satsa på en ny offensiv i Gaza för att ragga röster i oktobervalet.

Israel har genomfört upprepade anfall mot Gaza efter vapenvilan och gång på gång avancerat bortom den överenskomna gränslinjen.

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Israels armé ockuperar nu mer än 60 procent av territoriet och har dessutom upprättat ytterligare en buffertzon, rapporterar The Guardian.

Muhammad Shehada, gästforskare vid European Council on Foreign Relations, varnade för att det begränsade projekt som planeras, kommer att användas i propagandasyfte av Israel.

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”Försöker bygga en inhägnad”

”Israel försöker i grunden bygga en inhägnad och kontrollerad Potemkin-kuliss med en liten, symbolisk befolkning som ges något bättre villkor än sina gelikar i västra Gaza”, säger Shehada.

”Syftet är att använda denna fasad av ’framsteg’ för att ge trovärdighet åt den upptrappade offensiven mot resten av Gaza.”

Pilotprojektet nära Rafah ligger långt ifrån Board of Peaces ursprungliga ambitioner.

När projektet lanserades i januari lovade Trumps svärson Jared Kushner att portarna för bistånd skulle öppnas på vid gavel och grundläggande infrastruktur – däribland vatten-, avlopps- och elsystem samt sjukhus och bagerier – skulle återställas i hela Gaza inom 100 dagar.

Så här såg det ut när Trump presenterade sitt projekt för Gaza. Ikea protesterade mot att man använt koncernens logga utan lov. (Foto: Skärmdump från prospektet)

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Finansieringen oklar

Det löftet visade sig i klass med svärfars löfte att avsluta kriget i Ukraina på 24 timmar.

Det pilotläger som nu skisseras skulle bestå av flyttbara moduler för 10 000-tals internflyktingar i Gaza och upprättas i buffertzonen nära Rafah.

Hela upplägget har kritiserats hårt, bland annat av Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert, för att vara ett ”koncentrationsläger” i vardande.

Det är oklart varifrån finansieringen till pilotprojektet ska komma. Mycket lite av de 17 miljarder dollar som ursprungligen utlovades till Trumps fredsplan för Gaza har ännu blivit verklighet.

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