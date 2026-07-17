Storbråk i Ukrainas militär: "Försökt splittra landet"

Konflikten blottlägger en djup oenighet om hur kriget mot Ryssland ska föras när drönare och ny teknik får en allt större betydelse.

Hårda anklagelser efter avgång

Fedorov petades tidigare i veckan i samband med en regeringsombildning efter endast sex månader som försvarsminister, skriver Reuters.

På en presskonferens anklagade han Syrskyj för att medvetet ha motarbetat hans arbete, blockerat reformer och bidragit till en kultur präglad av bristande ansvarstagande och interna motsättningar.

Enligt Fedorov hade han tidigare uppmanat president Volodymyr Zelenskyj att ersätta Syrskyj, men gick senare med på att försöka samarbeta med honom.

Trots det ska överbefälhavaren, enligt den avgående ministern, ha fortsatt att undergräva hans initiativ bakom kulisserna.

”I stället för att arbeta för att asymmetriskt besegra Ryssland har han arbetat för att splittra landet”, säger Fedorov.

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