Försvarsministern Mychajlo Fedorov tvingades lämna sin post som försvarsminister. Då stod han för en uppseendeväckande attack.
Storbråk i Ukrainas militär: "Försökt splittra landet"
En ovanligt öppen maktkamp har brutit ut i Ukrainas militära ledning.
Det kommer efter att den avgående försvarsministern Mychajlo Fedorov riktat hård kritik mot överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj.
Konflikten blottlägger en djup oenighet om hur kriget mot Ryssland ska föras när drönare och ny teknik får en allt större betydelse.
Hårda anklagelser efter avgång
Fedorov petades tidigare i veckan i samband med en regeringsombildning efter endast sex månader som försvarsminister, skriver Reuters.
På en presskonferens anklagade han Syrskyj för att medvetet ha motarbetat hans arbete, blockerat reformer och bidragit till en kultur präglad av bristande ansvarstagande och interna motsättningar.
Enligt Fedorov hade han tidigare uppmanat president Volodymyr Zelenskyj att ersätta Syrskyj, men gick senare med på att försöka samarbeta med honom.
Trots det ska överbefälhavaren, enligt den avgående ministern, ha fortsatt att undergräva hans initiativ bakom kulisserna.
”I stället för att arbeta för att asymmetriskt besegra Ryssland har han arbetat för att splittra landet”, säger Fedorov.
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Två olika synsätt
Syrskyj kommenterade inte anklagelserna i sak utan tackade endast Fedorov för hans arbete och betonade att fokus måste ligga på kriget.
Konflikten speglar två olika synsätt på Ukrainas försvarsstrategi. Fedorov har blivit en symbol för den yngre generation som vill ge teknik och drönare en central roll i krigföringen.
Under hans tid som försvarsminister ökade produktionen av både medeldistans- och långdistansdrönare samtidigt som försvarsupphandlingarna effektiviserades.
Syrskyj, som är 25 år äldre än Fedorov, representerar däremot den mer traditionella militära skolan. Han utbildades i Sovjetunionen och har lett Ukrainas väpnade styrkor sedan februari 2024.
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Bekräftade motsättningar
Ukraina har också genomfört en rad uppmärksammade drönarangrepp mot militära mål och oljeanläggningar inne i Ryssland.
President Zelenskyj bekräftade att motsättningarna mellan de båda ledarna existerar men ville inte säga hur konflikten ska lösas.
Samtidigt kvarstår Ukrainas största militära utmaning: bristen på infanterisoldater. Landet har haft svårt att fylla leden trots omfattande mobilisering, och den omstridda rekryteringen av civila män har väckt växande missnöje.
Flera höga militärer har offentligt ställt sig bakom Fedorov, vilket understryker att splittringen sträcker sig långt utanför regeringskansliet och in i de väpnade styrkorna.
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