"Du är galen": Nu fortsätter Netanyahu

Netanyahu gjorde det i dagstidningen Yedioth Ahronoth och talade om att han informerat Trump om att Israel inte ändrar sig när det gäller Libanon.

Israel har för avsikt att fortsätta attackera vad man kallar ”terrormål” i Beirut.

Ukraina i konflikt med Israel: ”Vi förbereder sanktioner”. Dagens PS

Hotar hela utvecklingen

Israeliska statliga kanalen KAN rapporterar att Israel planerat att attackera bostadsområden i södra Beirut måndag morgon men skjutit upp bombardemanget.

Då hade iranska medier meddelat att Iran stoppat diskussionerna med USA utifrån Israels eskalering i Libanon.

Den eskaleringen hotar processen kring ett avtal mellan USA och Iran, rapporterar Yeni Safak.

Det är bakgrunden till och efterspelet kring det samtal måndag där Donald Trump ska ha sagt till Benjamin Netanyahu att ”You´re fucking crazy” och som Axios refererar.

Räddningsarbetare vid ett sjukhus i Libanon, bombat i en israelisk flygattack under måndagen. Nu menar Trump att Israels Netanyahu skadar USA. (Foto: AP/TT)