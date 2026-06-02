Att bli kallad galen av Donald Trump stoppar inte Israels Benjamin Netanyahu. Nu slår han fast att Israel fortsätter sin offensiv.
"Du är galen": Nu fortsätter Netanyahu
Israels ståndpunkt ”förblir oförändrad” trots USA:s diplomatiska ansträngningar för att komma ur kriget mot Iran.
Det meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter måndagskvällens samtal med Donald Trump.
Netanyahu gjorde det i dagstidningen Yedioth Ahronoth och talade om att han informerat Trump om att Israel inte ändrar sig när det gäller Libanon.
Israel har för avsikt att fortsätta attackera vad man kallar ”terrormål” i Beirut.
Ukraina i konflikt med Israel: ”Vi förbereder sanktioner”. Dagens PS
Hotar hela utvecklingen
Israeliska statliga kanalen KAN rapporterar att Israel planerat att attackera bostadsområden i södra Beirut måndag morgon men skjutit upp bombardemanget.
Då hade iranska medier meddelat att Iran stoppat diskussionerna med USA utifrån Israels eskalering i Libanon.
Den eskaleringen hotar processen kring ett avtal mellan USA och Iran, rapporterar Yeni Safak.
Det är bakgrunden till och efterspelet kring det samtal måndag där Donald Trump ska ha sagt till Benjamin Netanyahu att ”You´re fucking crazy” och som Axios refererar.
”Alla hatar dig”
”Du skulle sitta i fängelse om det inte vore för mig. Jag räddar dig. Alla hatar dig nu. Alla hatar Israel på grund av det här”, påstås Trump ha sagt för att sedan ha varvat upp sig ytterligare och sagt ”Vad i helvete håller du på med?”
Trump påstås vara oroad över att Israel utökar sin markoffensiv i södra Libanon och över att Israel dödat så många civila i Libanon.
Orsaken är naturligtvis inte humanitär utan att det försvårar Trumps egen position kontra Iran.