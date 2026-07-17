Världshandeln har större problem än på länge att skicka sina fraktfartyg runt om i världen. Då ses Panamakanalen som allt mer central.
Panamakanalen ska rustas upp för miljarder – ses som avgörande
Panamakanalen har alltid varit en viktig punkt i världshandeln, men nu får den en ännu mer avgörande roll.
Geopolitiska konflikter och förändrade energiflöden har ökat efterfrågan på den strategiskt avgörande farleden.
Men utmaningar i form av klimatförändringar och stormaktsrivaliteten mellan USA och Kina kastar en skugga över utvecklingen.
Trafiken ökade rejält
När Hormuzsundet stängdes till följd av den senaste konflikten mellan USA och Iran ökade trafiken genom Panamakanalen snabbt till nära dess maximala kapacitet på 36–40 fartygspassager per dag.
Särskilt transporter av flytande naturgas, LNG, och gasol ökade kraftigt när fler länder vände sig till amerikanska energileveranser, skriver The Economist.
Trots att Panamakanalen endast står för omkring 5–6 procent av den globala sjöfarten har dess betydelse vuxit i takt med att USA blivit en av världens största exportörer av LNG och gasol.
Kanalen byggde ut sin infrastruktur för denna trafik 2016 och transporterar nu omkring en miljon fat gasol per dag, huvudsakligen från USA Gulfkust till petrokemiska anläggningar i Asien.
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Ska investera stort
Kanalmyndigheten planerar nu investeringar på motsvarande 8,5 miljarder dollar.
Bland projekten finns en pipeline för gasol över Panamanäset, som kan öka transportkapaciteten med upp till 2,5 miljoner fat per dag, samt två nya hamnterminaler för containertrafik.
Den ökade efterfrågan har också höjt intäkterna.
Priset för de mest eftertraktade passagerna genom kanalen har nästan tredubblats jämfört med tiden före Hormuzkrisen, och ett rederi betalade så mycket som 4 miljoner dollar för en enda passage.
Under budgetåret 2025 bidrog kanalen med nära 3 miljarder dollar till Panamas statskassa, motsvarande mer än en femtedel av statens inkomster.
Samtidigt hotas verksamheten av återkommande torka.
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Geopolitiken spelar in
En svår vattenbrist 2023–2024 tvingade kanalmyndigheten att halvera antalet dagliga passager eftersom slussarna är beroende av vatten från närliggande sjöar.
För att säkra vattenförsörjningen planeras nu en ny damm och reservoar vid Indiofloden.
Den kanske största utmaningen är dock geopolitiken.
USA:s president Donald Trump har återkommande hävdat att USA bör återta kontrollen över Panamakanalen och anklagat Kina för att ha alltför stort inflytande över området.
Panama har därefter lämnat Kinas infrastruktursatsning Belt and Road Initiative och omfördelat hamnkoncessioner som tidigare kontrollerats av ett Hongkongbaserat bolag.
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