Panamakanalen ska rustas upp för miljarder – ses som avgörande

Ska investera stort

Kanalmyndigheten planerar nu investeringar på motsvarande 8,5 miljarder dollar.

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Bland projekten finns en pipeline för gasol över Panamanäset, som kan öka transportkapaciteten med upp till 2,5 miljoner fat per dag, samt två nya hamnterminaler för containertrafik.

Den ökade efterfrågan har också höjt intäkterna.

Priset för de mest eftertraktade passagerna genom kanalen har nästan tredubblats jämfört med tiden före Hormuzkrisen, och ett rederi betalade så mycket som 4 miljoner dollar för en enda passage.

Under budgetåret 2025 bidrog kanalen med nära 3 miljarder dollar till Panamas statskassa, motsvarande mer än en femtedel av statens inkomster.

Samtidigt hotas verksamheten av återkommande torka.

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Geopolitiken spelar in

En svår vattenbrist 2023–2024 tvingade kanalmyndigheten att halvera antalet dagliga passager eftersom slussarna är beroende av vatten från närliggande sjöar.

För att säkra vattenförsörjningen planeras nu en ny damm och reservoar vid Indiofloden.

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Den kanske största utmaningen är dock geopolitiken.

USA:s president Donald Trump har återkommande hävdat att USA bör återta kontrollen över Panamakanalen och anklagat Kina för att ha alltför stort inflytande över området.

Panama har därefter lämnat Kinas infrastruktursatsning Belt and Road Initiative och omfördelat hamnkoncessioner som tidigare kontrollerats av ett Hongkongbaserat bolag.

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