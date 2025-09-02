I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”.
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han kallade ”Trump Gaza”.
Trump fick snabb och begriplig kritik men utvecklade i stället sin idé om att göra Gaza-remsan till ”Mellanösterns riviera”. Ett halvår senare har planerna konkretiserats.
Donald Trumps regim och internationella partners diskuterar nu konkret kring förslag om att bygga ett ”Mellanösterns Riviera” av Gaza.
Förslagen i ett 38-sidigt prospekt som Washington Post redovisar handlar om att fördriva stora delar av Gazas mer än två miljoner invånare, ”frivilligt” till andra länder genom att köpas ut eller förvarade i begränsade säkerhetszoner inom Gaza-området.
Trump till Israel: ”Gör klart jobbet” i Gaza. Dagens PS
Kräver folkfördrivning
Donald Trumps plan i prospektet är att förvandla Gaza till en glänsande turistort och ett högteknologiskt centrum för tillverkning och teknik, sedan man fått undan befolkningen.
De som äger mark ska erbjudas en digital token för att bygga om sin egendom och skapa ett värde som kan lösas in mot en lägenhet i en av 6-8 nya ”AI-drivna, smart städer” som ska byggas.
De palestinier som inte vill göra det, ska få lämna landet mot 5 000 dollar kontant och subventioner för att täcka hyra fyra år någon annanstans och mat i ett år.
Förslaget kallas ”Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation Trust”, vilket ger möjlighet att förkorta den till Great Trust.
Beräkningar i planen tala r om en avkastning för investerare i projektet på nästan fyra gånger pengarna efter 10 år på de 100 miljarder dollar som ska satsas och ge ”självgenererande” intäktsströmmar.
Planer i Vita huset
I förra veckan höll Donald Trump ett möte i Vita huset för att diskutera hur kriget i Gaza ska avslutas och vad som ska ske därefter.
Vid mötet fanns utrikesminister Marco Rubio och Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff med, liksom förre brittiske premiärministern Tony Blair och Trumps svärson Jared Kushner, som har omfattande privata intressen i regionen.
Hela Gaza-projektet ska finansieras av offentliga och privata investeringar i ”megaprojekt” från elfordonsfabriker och datacenter till badorter och höghuslägenheter, refererar Washington Post.
I dokumentet framgår det att det amerikanska projektet ska finansieras av privata och offentliga företag.
Boston Consulting Group har varit med om att skapa planen, där en rad företag nämns som potentiella partners i det nya Gaza Trump-regimen vill skapa.
Ett av dem är Ikea vars logotyp finns under rubriken ”Gaza Initial Infrastructure Rebuild”, skriver SvD.
Utan Ikeas tillstånd
Från Ikeas sida är man förvånad och har inte vetat om att man hamnat i ett kontroversiellt dokument, ej heller godkänt publiceringen av loggan.
”Det här är förvånande och ny information för oss. Inter IKEA Systems B.V., som global ägare av Ikeas varumärken, är inte medveten om det här initiativet och kan bekräfta att vi inte har godkänt användningen av Ikeas logga i den här kontexten”, skriver Ikeas globala kontor i ett svar till SvD.
Redan när Trump presenterade sin plan karaktäriserade Amnesty International den som ”motbjudande och olaglig”.
”Alla planer om att tvångsförflytta palestinier utanför det ockuperade territoriet mot deras vilja är ett krigsbrott, och om det begås som en del av en systematisk attack mot civilbefolkningen skulle det utgöra ett brott mot mänskligheten”, sade Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard då.
Fördömandena haglar mot “Mellanösterns Riviera”. Dagens PS
Trumps bisarra Gaza-video väcker kritik från egna fansen. Dagens PS
