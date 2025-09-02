Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han kallade ”Trump Gaza”.

Trump fick snabb och begriplig kritik men utvecklade i stället sin idé om att göra Gaza-remsan till ”Mellanösterns riviera”. Ett halvår senare har planerna konkretiserats.

Donald Trumps regim och internationella partners diskuterar nu konkret kring förslag om att bygga ett ”Mellanösterns Riviera” av Gaza.

Förslagen i ett 38-sidigt prospekt som Washington Post redovisar handlar om att fördriva stora delar av Gazas mer än två miljoner invånare, ”frivilligt” till andra länder genom att köpas ut eller förvarade i begränsade säkerhetszoner inom Gaza-området.

Kräver folkfördrivning

Donald Trumps plan i prospektet är att förvandla Gaza till en glänsande turistort och ett högteknologiskt centrum för tillverkning och teknik, sedan man fått undan befolkningen.

De som äger mark ska erbjudas en digital token för att bygga om sin egendom och skapa ett värde som kan lösas in mot en lägenhet i en av 6-8 nya ”AI-drivna, smart städer” som ska byggas.

De palestinier som inte vill göra det, ska få lämna landet mot 5 000 dollar kontant och subventioner för att täcka hyra fyra år någon annanstans och mat i ett år.

Förslaget kallas ”Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation Trust”, vilket ger möjlighet att förkorta den till Great Trust.

Beräkningar i planen tala r om en avkastning för investerare i projektet på nästan fyra gånger pengarna efter 10 år på de 100 miljarder dollar som ska satsas och ge ”självgenererande” intäktsströmmar.