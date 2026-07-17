Skötte tv åt Trump – spelade in en miljon på presidentens tal

Enligt ABC News ska Gabriel Perez, som under lång tid arbetat som Trumps teleprompteroperatör, ha placerat spel på vilka ord och ämnen presidenten skulle nämna i sina tal. Genom att använda information som inte varit offentlig ska han ha tjänat över 100 000 dollar, motsvarande över en miljon svenska kronor.

Upptäckte ovanliga spelmönster

Kalshi uppger att bolagets interna övervakningssystem upptäckte de ovanliga spelmönstren och rapporterade dem till den amerikanska tillsynsmyndigheten.

”Vårt övervakningsteam flaggade omedelbart affärerna och hänsköt dem till CFTC. Vi samarbetar fullt ut med utredningen”, säger Kalshis chefsjurist Bobby DeNault i ett uttalande.

En talesperson för Vita huset säger att administrationen har ”strikta etiska riktlinjer” och att tv-mannen Perez samarbetar med myndigheterna. Enligt senare amerikanska medier har han placerats på tjänstledighet medan utredningen pågår.

Trump Jr. är rådgivare

Donald Trump har tidigare uttryckt stöd för prediktionsmarknader, och hans son Donald Trump Jr. har rådgivarroller hos både Kalshi och Polymarket. Några anklagelser mot presidenten eller hans son har inte framförts i det aktuella ärendet.

På sociala medier har nyheten väckt starka reaktioner. ”Till och med hans teleprompterkille är korrupt”, skrev en användare på Bluesky efter att uppgifterna blivit kända, rapporterar Futurism.

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