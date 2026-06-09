Kärnvapnen fler: "Skapar nya risker"

Hålls i högsta beredskap

4 012 av dessa stridsspetsar var utplacerade med robotar och flygplan och resten i centrala lager.

2 100-2 200 av de utplacerade stridsspetsarna hålls i högsta beredskap, monterade på ballistiska robotar, skriver Sipri.

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”Nästan alla dessa stridsspetsar var ryska eller amerikanska och i lägre grad franska och brittiska”, konstaterar fredsinstitutet.

”Farorna kopplade till kärnvapen växer på grund av framstegen i vapenteknologi, sammanbrottet för kärnvapenbegränsning och ökade geopolitiska spänningar”, menar Sipris direktör Karim Haggag.

”På samma gång utmanar världshändelser logiken i kärnvapenavskräckning, det visar inte minst konflikten mellan kärnvapenstaterna Indien och Pakistan.”

”Ljuger om kärnvapen när det går dåligt”. Dagens PS

Sipris årsbok 2026 ger en oroande bild av hur nya vapensystem med kärnvapen eller kapacitet för det placeras ut. ”Skapar nya risker”, enligt Sipri. (Foto: Sipri)

”Skapar nya risker”

”Bevisen ökar för att kärnvapenstaterna åsidosätter, eller till och med frångår sina nedrustningsåtaganden och istället spänner sina nukleära muskler”, säger Hans M Kristensen, forskare knuten till Sipris program för massförstörelsevapen.

”Genom att söka nukleära lösningar skapar länderna nya risker och underblåser dynamiken i kapprustningen.”

Nu tar USA fram kärnvapnen. Dagens PS

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Fakta/Utplacerade stridsspetsar

Gäller 2026 (antal 2025 inom parentes)

USA 1 770 (1 770)

Ryssland 1 796 (1 718)

Storbritannien 120 (120)

Frankrike 280 (280)

Kina 34 (24)

Indien 12 (0)

Pakistan 0 (0)

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Nordkorea 0 (0)

Israel 0 (0)

Totalt 4 012 (3 912)

(Källa: Sipri)

Fakta/Totalt antal stridsspetsar

2026 (antal 2025 inom parentes)

USA 5 042 (5 177)

Ryssland 5 420 (5 459)

Storbritannien 225 (225)

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Frankrike 370 (290)

Kina 620 (600)

Indien 190 (180)

Pakistan 170 (170)

Nordkorea 60 (50)

Israel 90 (90)

Totalt 12 187 (12 241)

(Källa: Sipri)