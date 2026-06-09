Världen fick se flera nya vapensystem med kärnvapen placeras ut under 2025. Nu finns 12 187 stridsspetsar redo och riskerna ökar.
Kärnvapnen fler: "Skapar nya risker"
När Sipri, Stockholm International Peace Research Institute, sammanfattar 2025 är det med konstaterandet att de nio kärnvapenstaterna på jorden ”alltmer förlitar sig på kärnvapen som verktyg för nationell makt”.
”Ansträngningarna för att minska kärnvapnens antal och roll vrids tillbaka flera årtionden”, är Sipris sammanfattning.
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Nio länder har kärnvapen
USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel är de nio länder det gäller.
Under fjolåret fortsatte de modernisera och i flera fall utöka sina kärnvapenarsenaler.
I januari 2026 beräknades det totala antalet stridsspetsar vara 12 187, varav 9 745 fanns i militära lager redo att användas.
Hålls i högsta beredskap
4 012 av dessa stridsspetsar var utplacerade med robotar och flygplan och resten i centrala lager.
2 100-2 200 av de utplacerade stridsspetsarna hålls i högsta beredskap, monterade på ballistiska robotar, skriver Sipri.
”Nästan alla dessa stridsspetsar var ryska eller amerikanska och i lägre grad franska och brittiska”, konstaterar fredsinstitutet.
”Farorna kopplade till kärnvapen växer på grund av framstegen i vapenteknologi, sammanbrottet för kärnvapenbegränsning och ökade geopolitiska spänningar”, menar Sipris direktör Karim Haggag.
”På samma gång utmanar världshändelser logiken i kärnvapenavskräckning, det visar inte minst konflikten mellan kärnvapenstaterna Indien och Pakistan.”
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”Skapar nya risker”
”Bevisen ökar för att kärnvapenstaterna åsidosätter, eller till och med frångår sina nedrustningsåtaganden och istället spänner sina nukleära muskler”, säger Hans M Kristensen, forskare knuten till Sipris program för massförstörelsevapen.
”Genom att söka nukleära lösningar skapar länderna nya risker och underblåser dynamiken i kapprustningen.”
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Fakta/Utplacerade stridsspetsar
Gäller 2026 (antal 2025 inom parentes)
USA 1 770 (1 770)
Ryssland 1 796 (1 718)
Storbritannien 120 (120)
Frankrike 280 (280)
Kina 34 (24)
Indien 12 (0)
Pakistan 0 (0)
Nordkorea 0 (0)
Israel 0 (0)
Totalt 4 012 (3 912)
(Källa: Sipri)
Fakta/Totalt antal stridsspetsar
2026 (antal 2025 inom parentes)
USA 5 042 (5 177)
Ryssland 5 420 (5 459)
Storbritannien 225 (225)
Frankrike 370 (290)
Kina 620 (600)
Indien 190 (180)
Pakistan 170 (170)
Nordkorea 60 (50)
Israel 90 (90)
Totalt 12 187 (12 241)
(Källa: Sipri)