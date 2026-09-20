Trump utlovar ”statlig AI-styrka”

På Truth Social skriver Trump: ”Vi kommer på inget sätt att hindra eller kväva tillväxten i denna otroliga bransch. I stället kommer vi att värna om den, hjälpa den och övervaka den medan den växer!”

USA:s president Donald Trump går till angrepp mot AI-kritiker men meddelar att en statlig ”AI-styrka” ska skapas.

På Truth Social skriver Trump: ”Vi kommer på inget sätt att hindra eller kväva tillväxten i denna otroliga bransch. I stället kommer vi att värna om den, hjälpa den och övervaka den medan den växer!”