Trump utlovar ”statlig AI-styrka”
USA:s president Donald Trump går till angrepp mot AI-kritiker men meddelar att en statlig ”AI-styrka” ska skapas.
På Truth Social skriver Trump: ”Vi kommer på inget sätt att hindra eller kväva tillväxten i denna otroliga bransch. I stället kommer vi att värna om den, hjälpa den och övervaka den medan den växer!”
Beskedet kommer samtidigt som kritiken mot AI växer. En färsk mätning visar att 61 procent av amerikanerna motsätter sig nya datacenter, som kräver stora mängder energi. Även flera toppnamn inom branschen har den senaste tiden larmat om att utvecklingen går för snabbt och snart kan hota mänsklighetens överlevnad.
Trump avfärdar varningarna som en ”bluff” och menar att USA inte får förlora AI-racet mot Kina.