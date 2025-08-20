Dagens PS
Världen

Trump hyllas i ryska medier – men Ryssland vill ha garantier

President Donald Trump går tillsammans med Volodymyr Zelenskyj och europeiska ledare i Vita huset den 18 augusti. I ryska medier hyllas Trump för sin kursändring.
President Donald Trump går tillsammans med Volodymyr Zelenskyj och europeiska ledare i Vita huset den 18 augusti. I ryska medier hyllas Trump för sin kursändring. (Foto: Alex Brandon/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Donald Trump får positiva rubriker i ryska medier efter toppmötet i Vita huset. Men Moskva betonar att freden kräver egna säkerhetsgarantier.

Rysk press beskriver mötet som en framgång för Rysslands president Vladimir Putin.

Kommentatorer applåderar Donald Trumps kursändring, men utrikesminister Sergej Lavrov betonade att freden kräver säkerhetsgarantier för Ryssland.

Trump på Putins linje

Måndagens möte i Washington framställs som en framgång för Vladimir Putin, skriver Svenska Yle. Ryska medier beskriver Donald Trump som en ledare som övergett idén om en vapenvila och i stället valt Putins linje om ett långsiktigt fredsavtal.

Samtidigt lyfter flera röster en besvikelse över att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inte tvingades att acceptera de villkor som lades fram i Alaska.

“Trump ser positivt på konkreta överenskommelser, medan en grupp europeiska ledare åkte till USA för att hindra Zelenskyj från att fatta beslut som världssamfundet behöver”, säger senatorn Grigorij Karasin till tidningen Izvestia.

Enligt flera bedömare fanns en mer ödesmättad ton bakom kulisserna i Vita huset. Trump ska ha lyft tanken att Ukraina kunde behöva överväga territoriella eftergifter, i utbyte mot vaga löften om säkerhetsgarantier.

USA:s ansats till att åstadkomma fred i Europa gör vacklande framsteg. (Foto: AP / TT Yves Herman)
USA:s ansats till att åstadkomma fred i Europa gör vacklande framsteg. (Foto: AP / TT Yves Herman)
Stubb får kritik

Finlands president Alexander Stubb hamnade samtidigt i skottgluggen. Under mötet jämförde han situationen med fortsättningskriget.

“Finland har egna historiska erfarenheter av Ryssland från andra världskriget. Vi hittade en lösning år 1944 och vi kommer säkert att hitta en lösning också 2025”, sa Stubb.

Det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova svarade med hård kritik och fördömer president Alexander Stubb för jämförelsen. På Telegram skrev hon:

“Den stora frågan är om Stubb förstod det helvetiska i sin replik”.

I ett längre inlägg anklagade hon också Finland för att ha stått på Nazitysklands sida och för övergrepp mot civila. Slutsatsen var att Finland borde lämna väst och i stället stödja Ryssland.

Garantier i fokus

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov antydde i januari att vare sig Sverige eller Finland kommer ansluta sig till Nato, nu föreslår Ryssland att även Ukraina ska vara alliansfritt
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. (Foto: TT)

Ryska medier riktar också udden mot Kiev. Analytikern Tigran Melojan sa till Izvestia:

“Det så kallade förslaget om säkerhetsgarantier i linje med artikel fem i Natostadgan kommer högst sannolikt att leda till att förhandlingsprocessen misslyckas”.

Utrikesminister Sergej Lavrov vänder istället på resonemanget och menade att det är Ryssland som behöver garantier.

“En av grundorsakerna till krisen är Natos expansion österut, som försämrade den ryska säkerhetspolitiken”, säger han.

Han fortsatte: “Den ryskspråkiga minoritetens rättigheter i Ukraina måste också säkerställas. Annars kan det inte bli tal om något långsiktigt avtal”.

Samtidigt markerade flera europeiska ledare att vapnen måste tystna innan förhandlingar kan börja.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

