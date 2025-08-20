AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Stubb får kritik

Finlands president Alexander Stubb hamnade samtidigt i skottgluggen. Under mötet jämförde han situationen med fortsättningskriget.

“Finland har egna historiska erfarenheter av Ryssland från andra världskriget. Vi hittade en lösning år 1944 och vi kommer säkert att hitta en lösning också 2025”, sa Stubb.

Det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova svarade med hård kritik och fördömer president Alexander Stubb för jämförelsen. På Telegram skrev hon:

“Den stora frågan är om Stubb förstod det helvetiska i sin replik”.

I ett längre inlägg anklagade hon också Finland för att ha stått på Nazitysklands sida och för övergrepp mot civila. Slutsatsen var att Finland borde lämna väst och i stället stödja Ryssland.

Garantier i fokus

Ryska medier riktar också udden mot Kiev. Analytikern Tigran Melojan sa till Izvestia:

“Det så kallade förslaget om säkerhetsgarantier i linje med artikel fem i Natostadgan kommer högst sannolikt att leda till att förhandlingsprocessen misslyckas”.

Utrikesminister Sergej Lavrov vänder istället på resonemanget och menade att det är Ryssland som behöver garantier.

“En av grundorsakerna till krisen är Natos expansion österut, som försämrade den ryska säkerhetspolitiken”, säger han.

Han fortsatte: “Den ryskspråkiga minoritetens rättigheter i Ukraina måste också säkerställas. Annars kan det inte bli tal om något långsiktigt avtal”.

Samtidigt markerade flera europeiska ledare att vapnen måste tystna innan förhandlingar kan börja.

