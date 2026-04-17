Expert: Viktigt att det blir varaktigt

Oljepriserna hade på fredagseftermiddagen sjunkit 11–12 procent. Christian Kopfer säger att marknadens reaktion speglar en ökad chans för att det ska bli fred.

Och blir det fred så kommer priserna att fortsätta ner.

Samtidigt är det viktigt att det leder till något som varar.

Om sundet skulle vara öppet så länge som vapenvilan varar och stängas igen, då har vi inte vunnit så mycket.

Det kommer att ta ett tag innan oljepriserna ligger på samma nivåer som de låg på innan kriget bröt ut. Christian Kopfer tror att det kommer att dröja till i höst.

Man kommer att behöva bygga upp lager igen. Man behöver även reparationer på infrastruktur och starta upp oljeproduktionen. Så det finns en del störningar som måste rättas till.