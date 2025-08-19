I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn.
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot oklara löften om säkerhetsgarantier, skriver EFN i en analys.
Minnet av München 1938 spökar
Flera europeiska röster varnade inför mötet för att historien riskerar att upprepa sig. Politico pekar på paralleller till Münchenavtalet 1938, då Tjeckoslovakien tvingades avstå Sudetenland till Nazityskland.
I dag fruktar många att Ukraina kan förlora sitt så kallade “fortress belt” i Donbas, en försvarslinje uppbyggd under elva år.
Trump ska enligt uppgifter ha föreslagit att Ukraina lämnar över hela Donetsk och Luhansk till Ryssland, något Zelenskyj kategoriskt avvisat.
“Vi kommer inte lämna Donbas. För Ryssland är det en språngbräda för en ny offensiv”, sade Zelenskyj inför mötet, rapporterar Politico.
Europas tyngd i rummet
EU:s närvaro i Vita huset blev avgörande. Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer markerade tydligt att vapnen måste tystna innan några förhandlingar kan börja, enligt EFN.
Även Finlands president Alexander Stubb fanns på plats, något som sågs som en strategisk seger.
“Det viktigaste är att Donald Trump inte diskuterar Ukraina utan att Europa är närvarande”, sade EU-parlamentarikern Li Andersson till Svenska Yle.
Säkerhetsgarantier för Ukraina i fokus
Den stora frågan blev USA:s vilja att garantera Ukrainas säkerhet. Efter mötet antyddes att Washington kan erbjuda någon form av skydd, men detaljerna är oklara.
“Det enda framsteget för Ukraina var att USA sa att de på något sätt kommer bidra med säkerhetsgarantier”, kommenterade EU-parlamentarikern Ville Niinistö, skriver Svenska Yle.
Samtidigt fortsatte Rysslands offensiv på marken och missilangrepp mot ukrainska städer under själva mötesdagen. I Ukraina är freden lika frånvarande som för en vecka sedan. Trumps möte med Putin har, sannolikt, gett den ryska ledningen ny luft under vingarna.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
