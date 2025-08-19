Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump

Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot oklara löften om säkerhetsgarantier, skriver EFN i en analys.

Minnet av München 1938 spökar

Flera europeiska röster varnade inför mötet för att historien riskerar att upprepa sig. Politico pekar på paralleller till Münchenavtalet 1938, då Tjeckoslovakien tvingades avstå Sudetenland till Nazityskland.

I dag fruktar många att Ukraina kan förlora sitt så kallade “fortress belt” i Donbas, en försvarslinje uppbyggd under elva år.

Trump ska enligt uppgifter ha föreslagit att Ukraina lämnar över hela Donetsk och Luhansk till Ryssland, något Zelenskyj kategoriskt avvisat.

“Vi kommer inte lämna Donbas. För Ryssland är det en språngbräda för en ny offensiv”, sade Zelenskyj inför mötet, rapporterar Politico.

Europas tyngd i rummet

EU:s närvaro i Vita huset blev avgörande. Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer markerade tydligt att vapnen måste tystna innan några förhandlingar kan börja, enligt EFN.

Även Finlands president Alexander Stubb fanns på plats, något som sågs som en strategisk seger.

“Det viktigaste är att Donald Trump inte diskuterar Ukraina utan att Europa är närvarande”, sade EU-parlamentarikern Li Andersson till Svenska Yle.

Säkerhetsgarantier för Ukraina i fokus

Den stora frågan blev USA:s vilja att garantera Ukrainas säkerhet. Efter mötet antyddes att Washington kan erbjuda någon form av skydd, men detaljerna är oklara.

“Det enda framsteget för Ukraina var att USA sa att de på något sätt kommer bidra med säkerhetsgarantier”, kommenterade EU-parlamentarikern Ville Niinistö, skriver Svenska Yle.

Samtidigt fortsatte Rysslands offensiv på marken och missilangrepp mot ukrainska städer under själva mötesdagen. I Ukraina är freden lika frånvarande som för en vecka sedan. Trumps möte med Putin har, sannolikt, gett den ryska ledningen ny luft under vingarna.