Svenskarna är flitiga sparare. Att avgöra exakt hur mycket man bör spara – och hur pengarna ska placeras – kan förvisso vara knepigt. Så här säger experterna.
Så mycket pengar bör du spara varje månad
Svenska hushåll sparar, i genomsnitt, drygt 5 600 kronor i månaden, enligt en undersökning från SEB.
Idag har dessutom 4,2 miljoner av oss ett eller flera investeringssparkonton. Drygt hälften av svenskarna placerar sitt sparande i aktier och cirka 70 procent i fonder. Faktum är att 2025 blev ett nästintill rekordår för fondinsättningar.
Läs även: Lista: Så mycket pengar har svenskarna kvar dagen före lön. Dagens PS
Hur mycket ska man spara varje månad?
Hur mycket du bör spara beror, inte helt oväntat, på inkomst, livssituation och mål. Men det finns en riktlinje som både banker och experter har en tendens att återkomma till: försök att spara tio procent av din bruttolön varje månad.
Tjänar du 25 000 kronor före skatt motsvarar det 2 500 kronor i månaden. Vid en lön på 30 000 kronor handlar det om 3 000 kronor och vid 35 000 kronor landar sparandet på 3 500 kronor, osv.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Har man möjlighet, kan man dock spara ännu mer. Det tycker SBAB:s Jennie Leffler:
”Hur mycket pengar du bör månadsspara är såklart beroende på din egen situation och var i livet du befinner dig. Om det är möjligt så är det bra att spara 10-20 procent av sin inkomst varje månad”, säger hon.
Medellönen i Sverige låg på 41 600 kronor i månaden år 2024. Det skulle innebära ett månadssparande på mellan 4160-8 320 kronor i månaden.
Spara som andra i din ålder
Vill du göra som andra svenskar? Då kan du som är mellan 18-29 år satsa på att spara 5 438 kronor i månaden. Det är nämligen genomsnittet för just den åldersgruppen.
För övriga ser det ut så här:
- 30-39 år: 8 838 kronor
- 40-49 år: 7 373 kronor
- 50-59 år: 8 328 kronor
- 60-69 år: 5 972 kronor
- 70+ år: 4 324 kronor
Missa inte: Tusentals svenskar fast i bank – får inte tillbaka sina pengar. Dagens PS
Så kan du dela upp sparandet
Innan du börjar tänka på pension och kontantinsatser kan det vara klokt att bygga upp en buffert.
En vanlig tumregel är att din buffert bör täcka dina viktigaste utgifter under minst tre månader. Det innebär att den som har utgifter på 20 000 kronor i månaden bör ha en buffert på minst 60 000 kronor.
Bufferten bör finnas på ett sparkonto med fria uttag. Du gör klokt i att hitta en bank som har sparkonto med ränta – ju högre desto bättre. Idag har många sparkonton, inte minst de hos storbankerna, nollränta. Det innebär att dina pengar inte växer.
När bufferten är på plats kan du börja tänka långsiktigt.
Länsförsäkringar föreslår att hälften av ditt sparande bör gå till pension och resten till så kallat frihetssparande – pengar till exempelvis resor eller bostad.
Läs också: Tre enkla råd – varför misslyckas så många sparare? Realtid