Så mycket pengar bör du spara varje månad 

Hur mycket ska man spara varje månad?

Hur mycket du bör spara beror, inte helt oväntat, på inkomst, livssituation och mål. Men det finns en riktlinje som både banker och experter har en tendens att återkomma till: försök att spara tio procent av din bruttolön varje månad.

Tjänar du 25 000 kronor före skatt motsvarar det 2 500 kronor i månaden. Vid en lön på 30 000 kronor handlar det om 3 000 kronor och vid 35 000 kronor landar sparandet på 3 500 kronor, osv.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Har man möjlighet, kan man dock spara ännu mer. Det tycker SBAB:s Jennie Leffler:

”Hur mycket pengar du bör månadsspara är såklart beroende på din egen situation och var i livet du befinner dig. Om det är möjligt så är det bra att spara 10-20 procent av sin inkomst varje månad”, säger hon.

Medellönen i Sverige låg på 41 600 kronor i månaden år 2024. Det skulle innebära ett månadssparande på mellan 4160-8 320 kronor i månaden.