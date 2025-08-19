Att se barnens månadspeng sina kan vara svårt för en förälder. Men just där kan, enligt experterna, en viktig erfarenhet finnas.
Experterna: Därför ska månadspengen få ta slut
Många föräldrar swishar extra när barnens månadspeng inte räcker till.
Men experterna varnar för att det riskerar att ta bort själva poängen med månadspengen – att barnen får planera, prioritera och ta ansvar för sina egna val.
Nivå på månadspeng mindre viktig
Inför skolstarten släppte Länsförsäkringar en rapport som visade att svenska barn i snitt får 554 kronor i månaden. Beloppet skiljer sig beroende på ålder med allt från 129 kronor i lågstadiet till 942 kronor i gymnasiet.
Men själva nivån är mindre viktig, menar experterna.
”Det viktigaste är inte exakt hur mycket man ger, utan att man pratar om vad pengarna ska räcka till och vilka utgifter som barnet själv ska ansvara för. Det är också viktigt att barnen får göra misstag och lära sig av dem – det är så de utvecklar en sund inställning till ekonomi”, säger Svante Berggren, bankchef på LF Västernorrland.
Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg ser också värdet i konsekvens.
”Om de skulle göra av med hela månadspengen på en dag lär de komma ihåg det till nästa månad, givet att de inte får mer pengar. När pengarna är slut så är de slut – det är en viktig lärdom i långa loppet”, säger han.
Månadspengen tappar poängen
Utöver månadspengen får många barn också extra pengar via Swish. Var femte barn får pengar minst en gång i veckan, visar också Länsförsäkringars rapport. Men enligt SEB:s privatekonom Americo Fernández riskerar regelbundna extrainsättningar att göra att själva syftet med månadspengen går förlorat.
”Det flesta föräldrar skulle nog känna igen sig i bilden av att swisha lite slentrianmässigt till sina barn. Utmaningen kan bli att varje swish riskerar att cementera ett oönskat privatekonomisk beteende”, säger han i ett mejl till Dagens PS.
Han menar därför att det är viktigt att som förälder följa upp med ett samtal om varför behovet uppstår och hur man kan planera bättre med sina pengar.
Även Stefan Westerberg betonar riskerna med för många extrainsättningar.
“Att hela tiden swisha till barnen kan bidra till att de inte lär sig förstå värdet av pengar eller att ta ansvar för sina utgifter”, säger Westerberg, och uppmanar föräldrar att införa tydliga regler för när det är lämpligt att swisha.
Så bygger man långsiktiga vanor
Trots att extrainsättningar blivit vanliga visar mätningar att många föräldrar redan pratar privatekonomi med sina barn. Men enligt Americo Fernández blir det ofta svårare när samtalen handlar om sparande och långsiktighet.
”Mätningar visar att de flesta föräldrar pratar privatekonomi med sina barn. Det är mycket upplyftande och med det ger många föräldrar sina barn en utmärkt start på det unga vuxenlivet”, säger han.
“Min bild är att många är dessutom är duktiga på att prata på ett lättbegripligt sätt för sina barn. Däremot upplever många, både föräldrar och barn, att det blir svårare när det kommer till investeringar, ränta-på-ränta och sparande”, tillägger Fernández.
Hans råd är också att göra sparande mer konkret i vardagen.
”Våga involvera barnen i exempelvis semesterplaner och hur man som familj sparar ihop till resan. Det underlättar när man ska förstå hur pengar växer men också att det ibland kan kräva uppoffringar för att nå målet. När väl en förståelse för sparande uppstått kan man med fördel introducera ett tävlingsinslag för att hålla i sparandet över tid och behålla motivationen”, avslutar Fernández.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
