President Donald Trump går till hårt angrepp mot medierna. I Vita huset slog han fast att kritisk tv-bevakning av honom är ”olaglig”.
Trump: "Det är inte längre yttrandefrihet"
Hållningen mot medier blir allt mer restriktiv. Under en presskonferens i fredags meddelade Pentagon att journalister bara får tillträde till byggnaden om de skriver under en överenskommelse om att inte publicera viss information – även om den inte är hemligstämplad.
Beslutet beskrivs som ett historiskt hårt slag mot pressfriheten och innebär att försvarsdepartementet kan dra in presspass för reportrar som inte följer reglerna, konstaterar Politico.
Under samma presskonferens hävdade Trump att kritisk tv-bevakning av honom är olaglig.
”När 97 procent av historierna är negativa om en person, då är det inte längre yttrandefrihet”, sa presidenten och menade att medierna agerar på ett sätt som inte speglar hans seger i valet 2024.
“De ger mig bara dålig publicitet och press. Jag menar, de har en licens. Jag skulle kanske tänka att deras licens borde tas ifrån dem”, sa Trump enligt BBC.
Exakt vilka lagar eller siffror han hänvisade till var dock oklart.
Kimmel-affären tände gnistan
Bakgrunden till hans uttalande är att Disney i veckan stängde av tv-profilen Jimmy Kimmel på obestämd tid. Det skedde efter att Brendan Carr, kommissionär vid den federala myndigheten FCC, öppnat för att kanalen ABC – som ägs av Disney – kan bli föremål för regleringsåtgärder.
Kimmel hade kritiserat den konservative aktivisten och Trump-allierade Charlie Kirk, som nyligen sköts till döds.
Efter avstängningen antydde Carr att fler program kan stå på tur, bland annat The View.
”Jag tror inte att detta är den sista skon som faller”, sa Carr enligt Politico.
Protester från båda håll
Demokrater och yttrandefrihetsförespråkare reagerade snabbt. Senatens minoritetsledare Chuck Schumer krävde Carrs avgång.
Men kritiken kom också inifrån det republikanska partiet. Senator Ted Cruz kallade Carrs agerande ”farligt som fan” och liknade det vid scener ur filmen Goodfellas.
Trump försvarar Carr
Trump valde i stället att hylla FCC-kommissionären.
”Han är otrolig, en stor amerikan”, sa presidenten och tillade: ”Jag tycker att han är en modig person. Han gillar inte att se att etern används olagligt och felaktigt”.
Genom att ta Carr i försvar gick Trump emot Cruz och satte återigen frågan om yttrandefrihet i USA i centrum – en konflikt som nu splittrar både politiken och medielandskapet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
President Donald Trump går till hårt angrepp mot medierna. I Vita huset slog han fast att kritisk tv-bevakning av honom är ”olaglig”. Hållningen mot medier blir allt mer restriktiv. Under en presskonferens i fredags meddelade Pentagon att journalister bara får tillträde till byggnaden om de skriver under en överenskommelse om att inte publicera viss information …