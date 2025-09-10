Charlie Kirk hade just fått en fråga om masskjutningar i USA när han själv sköts. Den amerikanske högeraktivisten avled av skadorna.
Konservativ debattör skjuten till döds på scen
Händelsen inträffade under ett välbesökt campusmöte i Orem på onsdagen, där Charlie Kirk höll en politisk debatt.
Enligt universitetet öppnade gärningsmannen eld från ett närliggande byggnadskomplex ungefär 20 minuter efter att Kirk påbörjat sitt framträdande.
Minst ett skott träffade honom i halsen inför omkring 1 000 åhörare.
Publiken fick fly
Kaotiska scener utspelade sig när publiken flydde från platsen, och spridningen av mobilfilmer på nätet visar hur situationen snabbt urartade, skriver New York Times.
Initialt rapporterades att en misstänkt gärningsman gripits, men senare framkom att den person som frihetsberövats inte var skytten. Polisen fortsätter jakten och flera myndigheter samarbetar i utredningen.
Kirk, som blev 31 år, har under det senaste decenniet byggt upp en stark position inom den amerikanska högern och blivit en central aktör på landets universitetsscener.
Hade nära band till Trump
Turning Point USA, organisationen han grundade som 18-åring, har vuxit till en av de mest inflytelserika konservativa rörelserna bland unga.
Hans närhet till Donald Trump, som själv utsattes för ett liknande attentat men överlevde, har även gett honom betydande inflytande över politiska utnämningar och lojalitetsprövningar inom den tidigare presidentens krets.
