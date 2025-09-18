Dagens PS
JUST NU:

Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Dagensps.se
Världen

Tv-program stoppas efter uttalanden om Charlie Kirk 

Jimmy Kimmel Live
Jimmy Kimmel Live! kommer att ställas in “på obestämd tid” (Foto: Chris Pizzello/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Disney har beslutat att tillfälligt ta bort Jimmy Kimmel Live! från tablån. Bakgrunden är programledarens kommentarer om mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk – uttalanden som väckt politisk storm och hård kritik från flera håll.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En talesperson för ABC bekräftade på onsdagen att programmet ställs in tills vidare.

”Jimmy Kimmel Live!’ kommer att ställas in på obestämd tid”, sa hon.

ANNONS

Avbrottet börjar omedelbart. Enligt personer med insyn ser dock Disney en möjlighet att programmet kan återvända inom några dagar. Men något datum är ännu inte satt.

FCC-chefen varnar

Beslutet kommer efter att FCC:s – den amerikanska myndigheten som reglerar bland annat tv – ordförande Brendan Carr gått till angrepp mot Kimmel i en intervju med den konservative poddaren Benny Johnson. Carr antydde att myndigheten kan komma att agera mot ABC:s sändningstillstånd.

”Sändningstillstånd är inga heliga kor”, sa Carr senare i Fox News och anklagade late night-showerna för att driva ”en mycket snäv politisk ideologi”. Det rapporterar Wall Street Journal

Kirk
Kirk sköts till döds i september inför omkring 1 000 åhörare (Foto: Ross D. Franklin/AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Tv-bolag slutar sända

Stora ägare av ABC-stationer, bland annat Nexstar Media Group och Sinclair, meddelade att de inte längre tänker sända programmet.

ANNONS

Andrew Alford, chef för Nexstars sändningsdivision, kallade Kimmels kommentarer ”kränkande och okänsligt i ett kritiskt skede av vår nationella politiska diskussion”. Han menade att de inte speglar värderingarna i de lokala samhällen där bolaget verkar.

Sinclair krävde både en ursäkt till Kirks familj och en donation till hans organisation Turning Point USA. Bolaget uppgav att programmet inte kommer tillbaka i deras nät innan ”formella diskussioner förs med ABC om nätverkets åtagande för professionalitet och ansvarstagande”. 

Kirk sköts till döds i september inför omkring 1 000 åhörare.

Kimmel och Trump i centrum

I sitt måndagsprogram hade Kimmel sagt att ”MAGA-gänget försöker desperat framställa den här killen som mördade Charlie Kirk som något annat än en av dem och gör allt de kan för att vinna politiska poäng på det”. 

Han skämtade också om Donald Trumps sätt att sörja: ”Det här är hur en fyraåring sörjer en guldfisk”. 

Trump jublade på onsdagskvällen över beslutet att stoppa showen:

”Gratulerar till ABC för att de äntligen hade modet att göra det som behövde göras. Kimmel har NOLL talang och sämre tittarsiffror än till och med Colbert, om det nu är möjligt”, skrev han på Truth Social.

Hårdare klimat i medievärlden

ANNONS

Fallet Kimmel är inte det enda exemplet. 

CBS har tidigare meddelat att The Late Show with Stephen Colbert läggs ned 2026, kort efter att bolaget gått med på en förlikning med Trump. ABC har även betalat 15 miljoner dollar till Trumps framtida presidentbibliotek för att avsluta en förtalsprocess.

Demokratiska FCC-kommissionären Anna Gomez varnar nu för utvecklingen:

”En oförlåtlig handling av politiskt våld av en störd individ får aldrig utnyttjas som en ursäkt för bredare censur eller kontroll”. 

Hon tillade att Trump-administrationen ”allt mer använder statens makt för att undertrycka laglig yttrandefrihet”.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
TrumpTVUSA
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS