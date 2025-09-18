Tv-program stoppas efter uttalanden om Charlie Kirk 

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Tv-bolag slutar sända

Stora ägare av ABC-stationer, bland annat Nexstar Media Group och Sinclair, meddelade att de inte längre tänker sända programmet.

Andrew Alford, chef för Nexstars sändningsdivision, kallade Kimmels kommentarer ”kränkande och okänsligt i ett kritiskt skede av vår nationella politiska diskussion”. Han menade att de inte speglar värderingarna i de lokala samhällen där bolaget verkar.

Sinclair krävde både en ursäkt till Kirks familj och en donation till hans organisation Turning Point USA. Bolaget uppgav att programmet inte kommer tillbaka i deras nät innan ”formella diskussioner förs med ABC om nätverkets åtagande för professionalitet och ansvarstagande”.

Kirk sköts till döds i september inför omkring 1 000 åhörare.

Kimmel och Trump i centrum

I sitt måndagsprogram hade Kimmel sagt att ”MAGA-gänget försöker desperat framställa den här killen som mördade Charlie Kirk som något annat än en av dem och gör allt de kan för att vinna politiska poäng på det”.

Han skämtade också om Donald Trumps sätt att sörja: ”Det här är hur en fyraåring sörjer en guldfisk”.

Trump jublade på onsdagskvällen över beslutet att stoppa showen:

”Gratulerar till ABC för att de äntligen hade modet att göra det som behövde göras. Kimmel har NOLL talang och sämre tittarsiffror än till och med Colbert, om det nu är möjligt”, skrev han på Truth Social.

Hårdare klimat i medievärlden

Fallet Kimmel är inte det enda exemplet.

CBS har tidigare meddelat att The Late Show with Stephen Colbert läggs ned 2026, kort efter att bolaget gått med på en förlikning med Trump. ABC har även betalat 15 miljoner dollar till Trumps framtida presidentbibliotek för att avsluta en förtalsprocess.

Demokratiska FCC-kommissionären Anna Gomez varnar nu för utvecklingen:

”En oförlåtlig handling av politiskt våld av en störd individ får aldrig utnyttjas som en ursäkt för bredare censur eller kontroll”.

Hon tillade att Trump-administrationen ”allt mer använder statens makt för att undertrycka laglig yttrandefrihet”.