Trump vill dra in tv-licenser om "emot honom"

En talesperson för ABC bekräftade på onsdagen att programmet ”Jimmy Kimmel Live!’ ställs in tills vidare.

Bakgrunden är programledarens kommentarer om mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk – uttalanden som väckt politisk storm och hård kritik från flera håll.

Donald Trump var inte sen med att hylla beslutet att stänga av Jimmy Kimmel.

”Gratulerar till ABC för att de äntligen hade modet att göra det som behövde göras. Kimmel har NOLL talang och sämre tittarsiffror än till och med Colbert, om det nu är möjligt”, skrev Trump på Truth Social.

Jimmy Kimmel Live! kommer att ställas in “på obestämd tid” (Foto: Chris Pizzello/AP/TT)

Trump vill dra in tv-licenser

Nu vill presidenten dessutom göra det ännu svårare för tv-bolagen att uttrycka sig, åtminstone om det går “emot honom”.

”Jag har läst någonstans att nätverken var 97 procent emot mig, återigen 97 procent negativa, och ändå vann jag”, uppgav Trump till reportrar på torsdagen, enligt CNBC.

“Jag skulle nog tycka att deras licens borde tas ifrån dem.”