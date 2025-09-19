Dagens PS
Trump vill dra in tv-licenser om "emot honom"

Det gäller att stå på Trumps sida om man vill behålla sin tv-licens, eller inte riskera en skyhög stämning.
Det gäller att stå på Trumps sida om man vill behålla sin tv-licens, eller inte riskera en skyhög stämning. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Det gäller att stå på rätt sida i USA om tv-bolagen vill behålla sina licenser. De kan nämligen bli indragna framöver om bolagen “är emot” presidenten.

En talesperson för ABC bekräftade på onsdagen att programmet ”Jimmy Kimmel Live!’ ställs in tills vidare.

Bakgrunden är programledarens kommentarer om mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk – uttalanden som väckt politisk storm och hård kritik från flera håll.

Donald Trump var inte sen med att hylla beslutet att stänga av Jimmy Kimmel.

”Gratulerar till ABC för att de äntligen hade modet att göra det som behövde göras. Kimmel har NOLL talang och sämre tittarsiffror än till och med Colbert, om det nu är möjligt”, skrev Trump på Truth Social.

Jimmy Kimmel Live
Jimmy Kimmel Live! kommer att ställas in “på obestämd tid” (Foto: Chris Pizzello/AP/TT)

Trump vill dra in tv-licenser

Nu vill presidenten dessutom göra det ännu svårare för tv-bolagen att uttrycka sig, åtminstone om det går “emot honom”.

”Jag har läst någonstans att nätverken var 97 procent emot mig, återigen 97 procent negativa, och ändå vann jag”, uppgav Trump till reportrar på torsdagen, enligt CNBC.

“Jag skulle nog tycka att deras licens borde tas ifrån dem.”

Stämningar för förtal

Många frågar sig vad som händer med yttrandefriheten i USA för närvarande i takt med att Trump stämmer de stora mediebolagen för förtal och ärekränkning.

The New York Times åker exempelvis på en stämning på motsvarande 140 miljarder kronor, enligt Sveriges Television.

”The New York Times har fått lov att fritt ljuga, smutskasta och förtala mig alldeles för länge”, uppger Trump.

USA:s ledare uppger vidare att han länge har fått mycket kritik från den avsatte Jimmy Kimmel och även från talkshow-värden på CBS Stephen Colbert.

Demokraternas röster

Enligt presidenten är personer som Kimmel och Collbert viktiga röster för Demokraterna och bör därför avsättas.

“Allt de gör är att angripa Trump. De har licens. De får inte göra det.”

Fattar besluten

Trump försöker nu styra bland mediebolagen genom sin högra hand – Brendan Carr – ordförande för Federal Communications Commission – som fattar beslut om tv-licenser.

Carr hotade ABC – som är ett dotterbolag till Disney – och uppgav att deras licens hängde löst om de inte “vidtog åtgärder mot Kimmel” efter det senaste utspelet.

Fler ändringar på gång

Carr uppgav vidare på torsdagen att det kan bli fler ändringar i USA:s medialandskap inom kort, något som Trump alltså backar upp.

”Jag tycker att Brendan Carr är enastående, han är en patriot”, uppgav Trump.

”Han älskar vårt land, och han är en tuff kille. Så vi får se.”

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

