Donald Trump svamlar när han talar om Grönland och möjligheterna att bryta mineraler där, menar flera analytiker.
Grönland: "Extremt svårt och dyrt"
När det gäller det bitvis osorterade svammel Donald Trumps tal i Davos onsdag karaktäriseras som, handlade delar av det om Grönland och mineraler.
Den amerikanske regenten talade om att sällsynta jordartsmetaller är en del av hans kommande Grönlands-avtal.
Det avtalet refererade han till som ett ramverk för ett avtal med Nato om Grönlands framtid och att man i det skulle inkludera rättigheter kring sällsynta jordartsmetaller.
”De kommeratt vara involverade i mineralrättigheter, och det är vi också”, sade Trump om Nato och USA i en intervju med CNBC efter det första tillkännagivandet på Truth Social, refererar CNN.
Putin avfärdar Grönlandsfrågan – antyder miljardvärde. Dagens PS
Naturresurser – eller inte?
Trump ser Grönlands underjordiska rikedomar som ett sätt för USA att befria sig från Kinas strypgrepp kring sällsynta jordartsmetaller.
Samtidigt förde han i Davos ett diffust resonemang om att frågan om Grönland inte alls handlade om naturresurser.
“Alla pratar om mineralerna. Det finns så många”, sade Trump. “Det finns inget sådant som sällsynta jordartsmetaller. Det finns sällsynt bearbetning.”
”Men det finns så mycket sällsynta jordartsmetaller. Och för att komma till dessa sällsynta jordartsmetaller måste man gå igenom hundratals meter is. Det är inte anledningen till att vi behöver det. Vi behöver det för strategisk nationell säkerhet och internationell säkerhet.”
”Extremt svårt och dyrt”
Några timmar senare var dock mineraler en viktig del för Trump. Då handlade avtalet om hans koncept kring missilförsvar, ”Golden Dome” samt om mineraler.
Nu påpekar experter – återigen – att det faktum att Grönland är en del av Danmark, inte är vad som hindrar USA från att utnyttja öns rikedomar.
Det är det i stället den hårda arktiska miljön som gör.
Forskare konstaterar att det skulle vara ”extremt svårt och dyrt” att utvinna Grönlands mineraler.
Många av dem finns ovanför polcirkeln, där tjocka isar och mörker stora delar av året är tillvarons grundelement.
”Helt galet” bryta på Grönland
Dessutom saknar Grönland hela den infrastruktur och arbetskraft som krävs.
Idén att förvandla Grönland till Amerikas fabrik för sällsynta jordartsmetaller är science fiction. Det är helt galet”, säger Malte Humpert, grundare och senior fellow vid The Arctic Institute, hos CNN.
Mineralutvinning i Arktis kan vara 5-10 gånger dyrare än att göra någon annanstans på hela jorden.
Att få privata företag att satsa på Grönland kan visa sig vara en fantasi, menar experterna.
”Om det fanns en ‘kruka med guld’ som väntade i slutet av regnbågen på Grönland, skulle privata företag redan vara där”, konstaterar Jacob Funk Kirkegaard, senior fellow vid Peterson Institute for International Economics.
Nytt “ramverk” kring Grönland – tullhot borta. Dagens PS
”Ingen bra grund för att satsa”
“Om de får tillräckligt av skattebetalarnas pengar skulle privata företag vara villiga att göra nästan vad som helst”, säger Funk Kirkegaard.
“Men är det en bra grund för att köpa ett territorium? Svaret är nej på Grönland, precis som det är nej i Venezuela.”
Klimatförändringar, som vissa hänvisat till, innebär inte att det är enkelt med gruvdrift på Grönland, påpekar Malte Humpert.
“Klimatförändringar betyder inte att det är lätt. Det här är inte Medelhavet eller ditt badkar. Det är bara mindre isfrysning”, påpekar han.
Omdömet om Trump: “Inte vid sina sinnens fulla bruk”. Dagens PS
