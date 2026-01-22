Grönland: "Extremt svårt och dyrt"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

När det gäller det bitvis osorterade svammel Donald Trumps tal i Davos onsdag karaktäriseras som, handlade delar av det om Grönland och mineraler.

Den amerikanske regenten talade om att sällsynta jordartsmetaller är en del av hans kommande Grönlands-avtal.

Det avtalet refererade han till som ett ramverk för ett avtal med Nato om Grönlands framtid och att man i det skulle inkludera rättigheter kring sällsynta jordartsmetaller.

”De kommeratt vara involverade i mineralrättigheter, och det är vi också”, sade Trump om Nato och USA i en intervju med CNBC efter det första tillkännagivandet på Truth Social, refererar CNN.

Naturresurser – eller inte?

Trump ser Grönlands underjordiska rikedomar som ett sätt för USA att befria sig från Kinas strypgrepp kring sällsynta jordartsmetaller.

Samtidigt förde han i Davos ett diffust resonemang om att frågan om Grönland inte alls handlade om naturresurser.

“Alla pratar om mineralerna. Det finns så många”, sade Trump. “Det finns inget sådant som sällsynta jordartsmetaller. Det finns sällsynt bearbetning.”

”Men det finns så mycket sällsynta jordartsmetaller. Och för att komma till dessa sällsynta jordartsmetaller måste man gå igenom hundratals meter is. Det är inte anledningen till att vi behöver det. Vi behöver det för strategisk nationell säkerhet och internationell säkerhet.”