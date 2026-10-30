Rättegång efter kabelsabotage: Kräver 2,5 års fängelse

”Fällde avgörandet”

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”Hovrätten höll med om att det faktum att ankaret plötsligt släppte taget var en oavsiktlig händelse, men fann att händelsens karaktär förändrades genom besättningens efterföljande agerande”, konstaterar juristerna.

”Efter att myndigheterna kontaktat fartyget ska besättningen ha lämnat felaktiga uppgifter om ankarnas position och låtit ankaret fortsätta släpa längs botten i mer än tre timmar. I och med detta upphörde händelsen att vara en oavsiktlig incident, och artikel 97(1) blev därmed inte längre tillämplig.”

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Kräver minst 2,5 års fängelse

Nu väntar rättegång, där åklagaren yrkar på minst 2,5 års fängelse för befälhavaren på oljetanken, överstyrmannen och andre styrmannen.

Tankern är registrerad på Cooköarna. Befälen åtalas för grovt sabotage och grovt störande av telekommunikationer, men förnekar brott, refererar Maaseudun Tulevaisuus.

Hovrätten slog i sin dom i augusti fast att brotten begåtts i Finland och att Finland drabbats av brotten.

”Enligt finsk nationell lagstiftning och territorialprincipen – en allmänt erkänd princip inom internationell rätt – kan besättningens straffrättsliga ansvar bedömas enligt finsk strafflag, och åtalen kan prövas i Finland”, skrev hovrätten i ett pressmeddelande.

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En tidigare fransk aktion mot skuggflottan. Nu väntar rättegång i Finland mot befälen på Eagle S, som hotas av fängelse vid fällande dom. (Foto: Mathieu Pattier/AP-TT)

Dom i nästa mål på väg

Enligt hovrätten utgör de händelser som ligger till grund för åtalen inte en ”sjöolycka” i den mening som avses i Förenta nationernas havsrättskonvention.

”Konventionen begränsar därför inte den finska statens straffrättsliga jurisdiktion”, konstaterar hovrätten.

Ytterligare en rättegång som gäller skador på en kabel som inträffade förra nyårsafton, har genomförts i Helsingfors tingsrätt. Dom väntas nästa vecka.

Det gäller lastfartyget ”Fitburg”, under flagg från Saint Vincent och Grenadinerna. Åklagaren kräver även där fängelse i minst 2,5 år för befälhavaren och båtsmannen.

Även de står åtalade för grovt sabotage och grovt störande av telekommunikationer och även de förnekar brott.

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