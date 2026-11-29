Två fackförbund har varslat om strejk på flygplatser under den första helgen i julledigheten. Varslen gäller två flygplatser i Paris.
Varslar om flygstrejk: Kan lamslå jultrafiken
Två fackförbund som företräder personalen på flygplatserna i Paris har varslat om strejk under första helgen i årets julledighet.
Fackförbunden CGT och FO vid Paris flygplatser har utlyst en strejk från klockan 05.00 torsdag 17 december till midnatt söndag 20 december, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.
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Löneökningar och bonusar
Strejken berör så här långt endast personalen hos ADP, det företag som driver två flygplatser i Paris, skriver Le Figaro.
Varslet om strejk kommer sedan förhandlingarna med ledningen strandat och facken kritiserar ledningens ”envisa vägran” att nå en överenskommelse.
Kraven innefattar en höjning av transportbidraget, det som ska täcka resor till och från arbetsplatsen, med 20 procent samt en bränslebonus på 1 000 euro per anställd, skriver Air Journal.
Facken kräver även att ”lediga tjänster inom alla avdelningar tillsätts omedelbart” för att lindra personalens arbetsbelastning. Man vill även ha en prövningsnämnd som ska hjälpa till att behålla personal på flygplatserna.
”Stora pengar till aktieägarna”
Strejkvarslet kommer efter möten med de anställda och kritik mot ledningen för vägran att förhandla, samtidigt som fackförbunden hävdar att företaget delat ut ytterligare 80 miljoner euro till aktieägarna.
Facken hävdar, inte oväntat, att ledningen ”bär ansvaret för att förhandlingarna strandade” och att ledningen därför kommer att få ”ta hela ansvaret för de konsekvenser som arbetskonflikten får för flygtrafiken”.
Omfattningen av eventuella flygstörningar är ännu okänd. Strejken riktar sig mot ADP, som är operatören för flygplatserna Charles de Gaulle och Orly.
Flygbolag, flygledare och andra företag som är verksamma vid dessa knutpunkter i Parisregionen omfattas inte direkt av strejkvarslet.
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300 000 resenärer kan påverkas
Under julhelgen väntades över 300 000 resenärer passera flygplatserna i Paris.
Strejkhotet kommer samtidigt som Groupe ADP förbereder ett åttaårigt investeringsprogram på 8,2 miljarder euro för att modernisera flygplatserna i Paris-regionen.
Denna ekonomiska satsning har dock ingen direkt koppling till fackförbundens krav, som rör löner, anställningsförhållanden och arbetsvillkor.
I nuläget har ledningen för ADP inte gett något detaljerat svar på kraven. De kommande veckorna får utvisa om förhandlingarna kan leda till en lösning före den 17 december, eller om strejkvarslet kommer att utlösas, konstaterar Air Journal.