”Stora pengar till aktieägarna”

Strejkvarslet kommer efter möten med de anställda och kritik mot ledningen för vägran att förhandla, samtidigt som fackförbunden hävdar att företaget delat ut ytterligare 80 miljoner euro till aktieägarna.

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Facken hävdar, inte oväntat, att ledningen ”bär ansvaret för att förhandlingarna strandade” och att ledningen därför kommer att få ”ta hela ansvaret för de konsekvenser som arbetskonflikten får för flygtrafiken”.

Omfattningen av eventuella flygstörningar är ännu okänd. Strejken riktar sig mot ADP, som är operatören för flygplatserna Charles de Gaulle och Orly.

Flygbolag, flygledare och andra företag som är verksamma vid dessa knutpunkter i Parisregionen omfattas inte direkt av strejkvarslet.

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Fler än 300 000 resenärer kan påverkas om den strejk två fackförbund utlyst på flygplatser i Paris blir av 17-20 december. (Foto: Thibault Camus /AP-TT)

300 000 resenärer kan påverkas

Under julhelgen väntades över 300 000 resenärer passera flygplatserna i Paris.

Strejkhotet kommer samtidigt som Groupe ADP förbereder ett åttaårigt investeringsprogram på 8,2 miljarder euro för att modernisera flygplatserna i Paris-regionen.

Denna ekonomiska satsning har dock ingen direkt koppling till fackförbundens krav, som rör löner, anställningsförhållanden och arbetsvillkor.

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I nuläget har ledningen för ADP inte gett något detaljerat svar på kraven. De kommande veckorna får utvisa om förhandlingarna kan leda till en lösning före den 17 december, eller om strejkvarslet kommer att utlösas, konstaterar Air Journal.

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