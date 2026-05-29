Gripen-robot kan eliminera Rysslands största hot

Då kan Gripen slå ut ryska hotet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har varit tydlig med strategin under en pressträff. Målet är att slå ut ryska stridsflygplan innan de ens hinner nå ukrainskt luftrum. Det primära målet är de ryska Su-34-planen, vilka fungerar som bärare för Rysslands kanske mest destruktiva taktiska vapen just nu, glidbomberna.

Justin Bronk, militärflygexpert vid den brittiska tankesmedjan Royal United Services Institute, delar den ukrainska analysen. Han konstaterar att leveransen av Meteor-robotar ger Gripen en reell möjlighet att på allvar hota de ryska glidbombsflygen. Rysslands storskaliga användning av dessa modifierade, GPS-styrda sovjetbomber har omformat det moderna slagfältet. Det är en extremt kostnadseffektiv taktik, där ett ryskutvecklat styrkit för under 200 000 kronor förvandlar gamla tunga bomber till precisionsvapen som kan släppas på säkert avstånd inifrån ryskt territorium.

I urbana strider, som i Charkiv, har glidbomberna reducerat hela byggnader till ruiner och berövat försvararna allt skydd. Utöver den fysiska förstörelsen har vapnen en betydande psykologisk effekt på de styrkor som utsätts för attackerna, enligt analyser från det Natosponsrade expertorganet JAPCC.

ANNONS

Läs även: Uppgifter: Sverige ska ge Gripenplan till Ukraina DagensPS/TT

Saab tillverkare av tändrörsystemet

Meteor-roboten är resultatet av ett avancerat europeiskt samarbete mellan sex nationer, där försvarsbolaget MBDA håller i taktpinnen. För svensk del är kopplingen stark, då Saab tillverkar robotens kritiska tändrörssystem, vilket säkerställer detonation i exakt rätt mikrosekund. Att Sverige nu preciserar denna typ av avancerad beväpning markerar ett tydligt skifte i den svensk-ukrainska försvarsdialogen.

Försvarsminister Pål Jonson (M) bekräftar att det slutgiltiga vapenpaketet är en förhandlingsfråga, men att system som Meteor och Iris-T ligger på bordet.

”Det skulle också kunna handla om en del andra system som vi disponerar för vårt flygvapen”, säger försvarsminister Pål Jonson till Dagens Industri.

Experterna: Borde gjorts tidigare

Militära bedömare ser positivt på att Ukraina tillförs Gripen C/D, en plattform som beskrivs som skräddarsydd för ukrainska förhållanden och infrastruktur. Den enda nackdelen, som experterna lyfter fram, är att beslutet inte fattades tidigare.

”Beskedet är mycket goda nyheter för Ukrainas luftförsvar på medellång sikt, eftersom Gripen C/D alltid har varit det västliga stridsflygplan som operativt passat bäst för det ukrainska flygvapnets specifika behov”, säger militärflygexperten Justin Bronk, enligt Di.

Läs även: Saab: Gripen-miljarder på vänt när Kanada väljer plan DagensPS

ANNONS

Läs vidare: Det gryr för Gripen: Oberäkneligt USA öppnar dörrar Realtid/TT