Sveriges donation av Saab-tillverkade Gripen kan förändra spelplanen i Ukraina. Det handlar inte bara om flygplanen i sig, utan om en europeisk superrobot som kan eliminera Rysslands bombningar.
Gripen-robot kan eliminera Rysslands största hot
Det ryska flygvapnets systematiska bombkampanjer mot ukrainska städer och försvarslinjer kan snart möta sin överman. När Sverige nu gör en omfattande leverans av stridsflygsystemet Gripen från Saab (börskurs) till Ukraina är det en specifik komponent i vapenarsenalen.
Nya jaktroboten – Putins skräck
Jaktroboten Meteor, ett teknologiskt spjutspetsvapen, kan få maktbalansen i luften att skifta, konstaterar Di.
Torsdagens besked att Sverige donerar 16 exemplar av Gripen C/D, samtidigt som Ukraina planerar att köpa 20 Gripen av den senaste E-versionen, kan kullkasta den militära dynamiken. Men flygplanen är bara plattformen. Nyckeln till att bryta det ryska övertaget ligger i förmågan att avfyra Meteor, en jaktrobot konstruerad för att bekämpa mål bortom den visuella horisonten, på avstånd som överskrider 100 kilometer.
Det ger Ukraina ett efterlängtat långdistansvapen som de amerikanska F-16-planen i landets nuvarande flotta saknar i samma klass.
Då kan Gripen slå ut ryska hotet
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har varit tydlig med strategin under en pressträff. Målet är att slå ut ryska stridsflygplan innan de ens hinner nå ukrainskt luftrum. Det primära målet är de ryska Su-34-planen, vilka fungerar som bärare för Rysslands kanske mest destruktiva taktiska vapen just nu, glidbomberna.
Justin Bronk, militärflygexpert vid den brittiska tankesmedjan Royal United Services Institute, delar den ukrainska analysen. Han konstaterar att leveransen av Meteor-robotar ger Gripen en reell möjlighet att på allvar hota de ryska glidbombsflygen. Rysslands storskaliga användning av dessa modifierade, GPS-styrda sovjetbomber har omformat det moderna slagfältet. Det är en extremt kostnadseffektiv taktik, där ett ryskutvecklat styrkit för under 200 000 kronor förvandlar gamla tunga bomber till precisionsvapen som kan släppas på säkert avstånd inifrån ryskt territorium.
I urbana strider, som i Charkiv, har glidbomberna reducerat hela byggnader till ruiner och berövat försvararna allt skydd. Utöver den fysiska förstörelsen har vapnen en betydande psykologisk effekt på de styrkor som utsätts för attackerna, enligt analyser från det Natosponsrade expertorganet JAPCC.
Saab tillverkare av tändrörsystemet
Meteor-roboten är resultatet av ett avancerat europeiskt samarbete mellan sex nationer, där försvarsbolaget MBDA håller i taktpinnen. För svensk del är kopplingen stark, då Saab tillverkar robotens kritiska tändrörssystem, vilket säkerställer detonation i exakt rätt mikrosekund. Att Sverige nu preciserar denna typ av avancerad beväpning markerar ett tydligt skifte i den svensk-ukrainska försvarsdialogen.
Försvarsminister Pål Jonson (M) bekräftar att det slutgiltiga vapenpaketet är en förhandlingsfråga, men att system som Meteor och Iris-T ligger på bordet.
”Det skulle också kunna handla om en del andra system som vi disponerar för vårt flygvapen”, säger försvarsminister Pål Jonson till Dagens Industri.
Experterna: Borde gjorts tidigare
Militära bedömare ser positivt på att Ukraina tillförs Gripen C/D, en plattform som beskrivs som skräddarsydd för ukrainska förhållanden och infrastruktur. Den enda nackdelen, som experterna lyfter fram, är att beslutet inte fattades tidigare.
”Beskedet är mycket goda nyheter för Ukrainas luftförsvar på medellång sikt, eftersom Gripen C/D alltid har varit det västliga stridsflygplan som operativt passat bäst för det ukrainska flygvapnets specifika behov”, säger militärflygexperten Justin Bronk, enligt Di.
