Minister lovade bättring – gjorde det igen

Slottner kommenterar till Ekot att han i några fall ”missat” att anmäla jäv. Sedan ett halvår gäller nya riktlinjer för ministrar som säger att det kan vara bra om ministrar avstår från att äga aktier. De som ändå har aktier ska ”aldrig delta i beredning eller beslutsfattande” som gäller bolag de har aktier i.

Riktlinjerna uppdaterades sedan Ekot avslöjat omständigheter kring fyra ministrars aktieinnehav och regeringsbeslut.

Slottner hade då varit med och fattat beslut om en vindkraftspark kopplad till Eolus vind, som han hade aktier i. Sedan dess har han deltagit i fyra beslut till, med koppling till bolaget, utan att anmäla jäv.

Socialdemokraternas partisekreterare, Tobias Baudin, anser att det är ”mycket allvarligt”.

”Ulf Kristersson måste svara på om han fortfarande har förtroende för ministern. Det yttersta ansvaret ligger hos statsministern”.