Filmen Terminator är verklighet – militär AI används dagligen

Vi lever i framtidens dystopi, och det är för sent att backa bandet och införa strikta kontroller av AI nu, menar Knutov.

Marsianin-2 och markrobotarna

Ukraina opererar autonoma Marsianin-2-drönare utan mänsklig hand på spaken. Autonoma markfordon rullas ut parallellt. Underrättelsedata som militären tidigare behövde timmar för att behandla hanterar AI-system på minuter, med bibehållen precision.

Ukraina har byggt ett substantiellt teknologiskt försprång gentemot Ryssland, ett försprång som nu avgör utgången på slagfältet.

Knutov lyfter en ekonomisk dimension som sällan belyses i affärsmedia: AI-bolagen tjänar på att konflikten pågår. Snabb teknisk iteration kräver ett aktivt krig som testmiljö. Det skapar incitament som pekar i rakt motsatt riktning mot fred.