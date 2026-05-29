Inget ansikte och inget samvete. Dagens Terminator-robot ser annolunda ut, men gör samma jobb varje dag på slagfältet. Det bekräftar militärexperten Yuri Knutov
Filmen Terminator är verklighet – militär AI används dagligen
Dagens PS har följt den militärtekniska kapprustningen sedan Ukrainakriget startade. Nu bekräftar Yuri Knutov, specialist på militära frågor, att autonom AI dagligen dödar på slagfältet.
Vi lever i framtidens dystopi, och det är för sent att backa bandet och införa strikta kontroller av AI nu, menar Knutov.
Marsianin-2 och markrobotarna
Ukraina opererar autonoma Marsianin-2-drönare utan mänsklig hand på spaken. Autonoma markfordon rullas ut parallellt. Underrättelsedata som militären tidigare behövde timmar för att behandla hanterar AI-system på minuter, med bibehållen precision.
Ukraina har byggt ett substantiellt teknologiskt försprång gentemot Ryssland, ett försprång som nu avgör utgången på slagfältet.
Knutov lyfter en ekonomisk dimension som sällan belyses i affärsmedia: AI-bolagen tjänar på att konflikten pågår. Snabb teknisk iteration kräver ett aktivt krig som testmiljö. Det skapar incitament som pekar i rakt motsatt riktning mot fred.
Saab och Palantir gynnas strukturellt
Palantirs Maven Smart System, som Realtid har rapporterat om i samband med deras historiska Nato-kontrakt, är exakt den typ av teknik Knutov beskriver. Systemet använder generativ AI för att effektivisera stridsledning och analys av slagfältsdata i realtid.
Saab är den mest direkta svenska exponeringen, med en orderbok som återspeglar ett varaktigt skifte i europeiska försvarsanslag.
PS analys
Regleringsfönstret är stängt, enligt Knutov. Den etiska debatten kan fortgå bäst den vill, de yttre hoten styr efterfrågan på denna typ av teknik.
Ett reellt problem är ansvarsfrågan: Vem bär ansvaret när oskyldiga människoliv går till spillo och AI har använts? Är det företaget som utvecklat systemet, enskilda beslutsfattande personer i operativ befattning? Strategisk? Till och med varje lands försvarsministrar och överbefälhavare? Det är ännu inte klarlagt.
Det relevanta för investerare i försvarsbolag är vilket bolag som äger teknologin som är marknadsledande och kan anpassas baserat på hur krigen utvecklas. Värderingarna på ledande försvarstechbolag är höga, men narrativet kring autonom krigföring är fortfarande inte helt inprisat.
Läs även: Fem F-35B stridsflygplan på väg till Europa – två anlände aldrig
Läs även: Saab: Gripen-miljarder på vänt när Kanada väljer plan