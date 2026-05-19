Zelenskyj: Så mycket kostar kriget Ryssland

Uppskattningarna, som Zelenskyj presenterade tillsammans med tillförordnade chefen för utrikestjänsten, Oleh Luhovskyj, visar förhållanden som den ryska lednigen ”försöker dölja både för världen och för sin egen inhemska publik”.

Enligt Zelenskyj är den första indikatorn en minskning av aktiva oljekällor, där ett ryskt oljebolag enligt uppgift tvingats avbryta verksamheten på cirka 400 platser.

”Betydande förluster”

”Med tanke på den ryska oljeproduktionens detaljer är detta betydande förluster, eftersom det är mycket svårare att återuppta brunnar i Ryssland än i andra oljeproducerande länder”, sade Zelenskyj, citerad av Kyiv Independent.

Den andra viktiga indikatorn är enligt presidenten en minskning med 10 procent av oljeraffineringen under bara några månader år 2026.

”Vi ser att våra långsiktiga sanktioner mot ukrainska myndigheter verkligen är effektiva, och vi kommer att fortsätta att öka denna linje av våra aktiva åtgärder”, sade presidenten.