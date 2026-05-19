Ryssland går på knäna ekonomiskt under bördan av kriget mot Ukraina, säger Volodymyr Zelenskyj med hänvisning till ryska dokument.
Zelenskyj: Så mycket kostar kriget Ryssland
Via sin utrikesunderrättelsetjänst har Ukraina kommit över interna ryska dokument som avslöjar de stigande kostnaderna för kriget.
Det hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som menar att de ryska kostnaderna stigit kraftigt.
Uppskattningarna, som Zelenskyj presenterade tillsammans med tillförordnade chefen för utrikestjänsten, Oleh Luhovskyj, visar förhållanden som den ryska lednigen ”försöker dölja både för världen och för sin egen inhemska publik”.
Enligt Zelenskyj är den första indikatorn en minskning av aktiva oljekällor, där ett ryskt oljebolag enligt uppgift tvingats avbryta verksamheten på cirka 400 platser.
”Betydande förluster”
”Med tanke på den ryska oljeproduktionens detaljer är detta betydande förluster, eftersom det är mycket svårare att återuppta brunnar i Ryssland än i andra oljeproducerande länder”, sade Zelenskyj, citerad av Kyiv Independent.
Den andra viktiga indikatorn är enligt presidenten en minskning med 10 procent av oljeraffineringen under bara några månader år 2026.
”Vi ser att våra långsiktiga sanktioner mot ukrainska myndigheter verkligen är effektiva, och vi kommer att fortsätta att öka denna linje av våra aktiva åtgärder”, sade presidenten.
Banker på väg kollapsa
Separat hävdar Zelenskyj att 11 ryska banker står på gränsen till likvidation, medan ytterligare 8 ”har samlat på sig kritiska problem som inte kan åtgärdas utan externa resurser”.
Rysslands federala budgetunderskott uppskattas nu till 80 miljarder dollar bara i år, vilket Zelenskyj kallade en ”optimistisk” siffra.
Orsaken till att den är det är det ekonomiska läge med stora underskott många regionala budgetar i Ryssland visar.
Den ukrainska presidenten har instruerade underrättelsetjänsten att dela detaljer om ryska försök att använda utländska företag för att kringgå sanktioner.
Det gäller inte minst spannmålsleveranser från det ryskockuperade Krim och andra former av ekonomisk exploatering som påstås involvera USA.
Rysk kräftgång i år
Efter att BNP-tillväxten minskade till 1 procent 2025 från 4,9 procent år 2024 har Rysslands ekonomi försvagats ytterligare i år.
Ryska ekonomiministeriet rapporterade att BNP minskade med 1,8 procent de senaste två månaderna.
Rysslands president Vladimir Putin lyfte fram den tröga ekonomiska utvecklingen två gånger i april.
I slutet av mars efterlyste han även vad han beskrev som en ”återgång till en väg av hållbar ekonomisk tillväxt”.