Tornado blåste av taket – Rivian hejdar inte R2-produktionen

Och framtiden ser ännu ljusare ut för Rivian. Igår kom produktionen igång på riktigt av den nya modellen R2 – och de första kundleveranserna väntas ske senare i vår.

”När de första bilarna genomgår sina sista interna kvalitets- och valideringskontroller, riktar vi nu vårt fokus mot nästa stora horisont: Leveranser till kunder”, skrev Rivian på den egna hemsidan.

När bolagets ekonomichef, Claire McDonough, intervjuades av Reuters bekräftade hon att R2-kunder kommer att bjudas in till att konfigurera sina bilar från och med juni i år.

Taket blåste av på fabriken

I slutet av förra veckan slog en kraftig tornado till i staden Normal i Illinois, där Rivianfabriken ligger. På bilder i sociala medier kan man se hur bitar av taket lossnat och att några väggar rasat. Inga personer ska ha skadats allvarligt.

”Tornadon drog fram genom den södra delen av fabriken och rev av taket från byggnaden samt slog ner delar av anläggningen. De senaste 72 timmarna har varit dygnet runt-arbete,” sade Rivians vd, RJ Scaringe, i en intervju.

”Men vi gör inga förändringar i planen,” sade han då.

ANNONS

Förhoppningen är att ungefär 25 000 R2:or ska få nya ägare under 2026, då främst på den amerikanska marknaden. Under 2027 planeras det för en svensk lansering av modellen.

