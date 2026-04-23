Tungrodd marknad, stora varsel och en tornado som blåste taket av fabriken – Rivian har bokstavligt talat kämpat i motvind. Men nu är äntligen produktionen igång av den nya R2:an.
Tornado blåste av taket – Rivian hejdar inte R2-produktionen
Tidigare i år rapporterade vi om hur Rivians resultatrapport förbryllade investerare.
Trots en enormt tungsvängd marknad, och varsel som i höstas resulterade i att ungefär 600 personer förlorade jobbet, kunde det amerikanska elbilsbolaget räkna hem en vinst om cirka 1,29 miljarder kronor – vilket är värt att jämföra med 2024:s förlust på 10,7 miljarder kronor.
Och framtiden ser ännu ljusare ut för Rivian. Igår kom produktionen igång på riktigt av den nya modellen R2 – och de första kundleveranserna väntas ske senare i vår.
”När de första bilarna genomgår sina sista interna kvalitets- och valideringskontroller, riktar vi nu vårt fokus mot nästa stora horisont: Leveranser till kunder”, skrev Rivian på den egna hemsidan.
När bolagets ekonomichef, Claire McDonough, intervjuades av Reuters bekräftade hon att R2-kunder kommer att bjudas in till att konfigurera sina bilar från och med juni i år.
Läs mer: Då kommer Xpengs flygande bilar
Taket blåste av på fabriken
I slutet av förra veckan slog en kraftig tornado till i staden Normal i Illinois, där Rivianfabriken ligger. På bilder i sociala medier kan man se hur bitar av taket lossnat och att några väggar rasat. Inga personer ska ha skadats allvarligt.
”Tornadon drog fram genom den södra delen av fabriken och rev av taket från byggnaden samt slog ner delar av anläggningen. De senaste 72 timmarna har varit dygnet runt-arbete,” sade Rivians vd, RJ Scaringe, i en intervju.
”Men vi gör inga förändringar i planen,” sade han då.
Förhoppningen är att ungefär 25 000 R2:or ska få nya ägare under 2026, då främst på den amerikanska marknaden. Under 2027 planeras det för en svensk lansering av modellen.