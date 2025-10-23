Tunga bakslaget drabbar hundratals anställda

Den amerikanska tillverkaren Rivian Automotive planerar att säga upp över 600 medarbetare, skriver Wall Street Journal. Neddragningen motsvarar ungefär fyra procent av företagets totala personalstyrka. Vid slutet av förra året hade Rivian knappt 15 000 anställda.

En källa som är insatt i planerna bekräftade uppgifterna för CNBC och noterade att ytterligare detaljer skulle delas med de anställda under torsdagen.

Personen uttalade sig anonymt eftersom nyheten ännu inte hade offentliggjorts.

Tuffare klimat efter nya regleringar

Rivian och andra tillverkare av eldrivna fordon ställs inför en allt mer utmanande marknad. Detta beror delvis på ändrade regleringar, bland annat borttagandet av det federala incitamentet på 7 500 dollar för köp av en elbil, vilket motsvarar ungefär 82 500 kronor.

Utöver de regelmässiga utmaningarna upplever Rivian en långsammare efterfrågan än väntat och en brist på nya produkter fram till nästa år.

Samtidigt är bolagets behov av kapital stort i ljuset av betydande förluster. Under det andra kvartalet redovisade företaget en förlust på 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 12,1 miljarder svenska kronor.