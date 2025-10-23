En av de största uppstickarna inom eldrivna fordon har tagit ett tungt beslut. Flera hundra anställda påverkas när bolaget genomför stora nedskärningar.
Tunga bakslaget drabbar hundratals anställda
Mest läst i kategorin
Vinnare: Den här elbilen har det bästa batteriet
Nya data överraskar experterna: Överraskande goda nyheter om batterierna i begagnade elbilar. Vilka märken klarar sig? En ny stor undersökning av elbilsbatterier på andrahandsmarknaden ger ett positivt besked. Bilförmedlaren Kvdbil har granskat över tusen batterier, och majoriteten visar sig vara i betydligt bättre skick än vad experterna hade kunnat tro. Bättre skick än väntat Bilförmedlaren …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna “one-off” är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Galet: Elbilen får en garanti på hundratusen mil
De överraskar nu branschen med en unik garanti som sträcker sig långt utöver vad som är brukligt i elbilsvärlden. Toyota har aviserat att sex nya elbilar ska presenteras innan 2026 års slut, och i samband med detta lanserar man ett skydd som är nästan ofattbart långt, skriver Den Offentlige. Toyotas elbil får tio års skydd …
Full pott i krocktestet: Elbilen med säkerheten i topp
Den senaste modellen från en välkänd biltillverkare har just kammat hem det högsta betyget i Euro NCAP:s rigorösa säkerhetsbedömning. Enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren har elbilen visat sig vara exceptionellt säker för både vuxna och barn. Framför allt imponerar bilens förmåga att skydda vid sidokollisioner och dess avancerade teknik för att undvika olyckor med utsatta …
Oväntade vändningen: Elbilsägare drabbas av ny avgiftschock
Regeringen i vårt grannland har bekräftat ett nytt förslag om moms på elbilar som kan leda till att köpare får betala betydligt mer redan nästa år. Förändringen, som föreslås i det kommande statsbudgeten, ska fasas in under två år och har redan väckt starka reaktioner bland elbilsförespråkare. Ett slopande av nuvarande förmåner är på gång, …
Den amerikanska tillverkaren Rivian Automotive planerar att säga upp över 600 medarbetare, skriver Wall Street Journal. Neddragningen motsvarar ungefär fyra procent av företagets totala personalstyrka. Vid slutet av förra året hade Rivian knappt 15 000 anställda.
En källa som är insatt i planerna bekräftade uppgifterna för CNBC och noterade att ytterligare detaljer skulle delas med de anställda under torsdagen.
Personen uttalade sig anonymt eftersom nyheten ännu inte hade offentliggjorts.
Tuffare klimat efter nya regleringar
Rivian och andra tillverkare av eldrivna fordon ställs inför en allt mer utmanande marknad. Detta beror delvis på ändrade regleringar, bland annat borttagandet av det federala incitamentet på 7 500 dollar för köp av en elbil, vilket motsvarar ungefär 82 500 kronor.
Utöver de regelmässiga utmaningarna upplever Rivian en långsammare efterfrågan än väntat och en brist på nya produkter fram till nästa år.
Samtidigt är bolagets behov av kapital stort i ljuset av betydande förluster. Under det andra kvartalet redovisade företaget en förlust på 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 12,1 miljarder svenska kronor.
Porrkungens unika båt till salu – i Sverige
Denna unika offshorebåt, med ett förflutet som sträcker sig från travtränare till Playboy-grundare, är ett flytande stycke racinghistoria. Detta unika
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Prognoser sänks kraftigt
Trots att Rivians fordonsförsäljning ökade med 32 procent under det tredje kvartalet, till totalt 13 201 enheter, har företaget behövt sänka sin leveransprognos för 2025.
Tidigare beräknades leveranserna uppgå till 46 000 fordon, men har nu justerats ner till ett spann mellan 41 500 och 43 500 fordon.
Försäljningsökningen under tredje kvartalet inträffade dessutom när köpare snabbt ville köpa en elbil innan det federala incitamentet löpte ut i slutet av september.
I augusti varnade Rivian även för en större justerad kärnförlust i år. Företaget förväntar sig nu att förlusten hamnar mellan 2 miljarder dollar och 2,25 miljarder dollar (22 miljarder till 24,75 miljarder kronor), jämfört med tidigare prognoser på mellan 1,7 miljarder dollar och 1,9 miljarder dollar (18,7 miljarder till 20,9 miljarder svenska kronor).
Volvo Cars säger upp 1 000 anställda
Biltillverkaren Volvo Cars genomför omfattande personalneddragningar där totalt 3 000 tjänster varslades globalt i våras. Nu står det klart att 1 000
Missa inte:
Chockresultat: Suv:arna underkänns i livsfarligt älgtest. E55
Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid
Krisberedskap- styrkan i att samarbeta med grannarna. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Tunga bakslaget drabbar hundratals anställda
En av de största uppstickarna inom eldrivna fordon har tagit ett tungt beslut. Flera hundra anställda påverkas när bolaget genomför stora nedskärningar. Den amerikanska tillverkaren Rivian Automotive planerar att säga upp över 600 medarbetare, skriver Wall Street Journal. Neddragningen motsvarar ungefär fyra procent av företagets totala personalstyrka. Vid slutet av förra året hade Rivian knappt …
Nya kravet: 15-årsgräns på sociala medier
Regeringen har tillsatt en utredare. Socialdemokraterna vet redan vad de vill. S föreslår en 15-årsgräns på sociala medier i Sverige. Australien är på väg och nu funderar Sverige, i likhet med ett antal andra länder, på att följa efter. Australien beslutade förra året om en lag som från 10 december 2025 förbjuder personer under 16 …
Amazon vill ersätta 600 000 jobb – men håller det hemligt
Automatisering kan ge högre produktivitet men betydligt färre anställda. Det är Amazons förhoppning – men man kommunicerar det helst inte utåt. Amazon är USA:s näst största privata arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda. Men nu förbereder bolaget en av de största omställningarna i modern amerikansk arbetslivshistoria. Enligt interna dokument planerar bolaget att ersätta mer än …
Nästan alla klarar sina bolån
Ytterst få bolån hamnar hos Kronofogden. Samtidigt ökar antalet personer som har en bolåneskuld. Så ser den sammansatta bilden ut. Ytterst få att personer som har bolån i Sverige får allvarliga betalningsproblem. Under 2024 fick cirka 3?000 av Sveriges ungefär 3,5 miljoner bolånetagare ett krav från Kronofogden. Trots det har antalet människor med en bolåneskuld …
Kärnkraftsbubblan: "Då spricker den"
Bubblan kring SMR, små modulära reaktorer, är nästa bubbla att spricka, menar analytiker som ser ett klassiskt mönster. Är haussen kring kärnkraft i form av små modulära reaktorer, SMR, bara det senaste berg- och dalbaneexemplet på något som är på väg att spräcka sin bubbla och krascha? Hos Oilprice driver Leonard Hyman och William Tilles, …