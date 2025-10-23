Dagens PS
Tunga bakslaget drabbar hundratals anställda

Rivian måste avskeda en hel del folk. (Foto: David Zalubowski/AP/TT)
Rivian måste avskeda en hel del folk. (Foto: David Zalubowski/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

En av de största uppstickarna inom eldrivna fordon har tagit ett tungt beslut. Flera hundra anställda påverkas när bolaget genomför stora nedskärningar.

Den amerikanska tillverkaren Rivian Automotive planerar att säga upp över 600 medarbetare, skriver Wall Street Journal. Neddragningen motsvarar ungefär fyra procent av företagets totala personalstyrka. Vid slutet av förra året hade Rivian knappt 15 000 anställda.

En källa som är insatt i planerna bekräftade uppgifterna för CNBC och noterade att ytterligare detaljer skulle delas med de anställda under torsdagen.

Personen uttalade sig anonymt eftersom nyheten ännu inte hade offentliggjorts.

Tuffare klimat efter nya regleringar

Rivian och andra tillverkare av eldrivna fordon ställs inför en allt mer utmanande marknad. Detta beror delvis på ändrade regleringar, bland annat borttagandet av det federala incitamentet på 7 500 dollar för köp av en elbil, vilket motsvarar ungefär 82 500 kronor.

Utöver de regelmässiga utmaningarna upplever Rivian en långsammare efterfrågan än väntat och en brist på nya produkter fram till nästa år.

Samtidigt är bolagets behov av kapital stort i ljuset av betydande förluster. Under det andra kvartalet redovisade företaget en förlust på 1,1 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 12,1 miljarder svenska kronor.

Prognoser sänks kraftigt

Trots att Rivians fordonsförsäljning ökade med 32 procent under det tredje kvartalet, till totalt 13 201 enheter, har företaget behövt sänka sin leveransprognos för 2025.

Tidigare beräknades leveranserna uppgå till 46 000 fordon, men har nu justerats ner till ett spann mellan 41 500 och 43 500 fordon.

Försäljningsökningen under tredje kvartalet inträffade dessutom när köpare snabbt ville köpa en elbil innan det federala incitamentet löpte ut i slutet av september.

I augusti varnade Rivian även för en större justerad kärnförlust i år. Företaget förväntar sig nu att förlusten hamnar mellan 2 miljarder dollar och 2,25 miljarder dollar (22 miljarder till 24,75 miljarder kronor), jämfört med tidigare prognoser på mellan 1,7 miljarder dollar och 1,9 miljarder dollar (18,7 miljarder till 20,9 miljarder svenska kronor).

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

