Dagens PS
Dagensps.se
Världen

"Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro

Øresundsbron mellan Sverige och Danmark invigdes år 2000 efter decennier av diskussioner. Den visar hur långvariga visioner om fasta förbindelser kan bli verklighet, något som nu även diskuteras för Stockholm–Åbo.
Øresundsbron mellan Sverige och Danmark invigdes år 2000 efter decennier av diskussioner. Den visar hur långvariga visioner om fasta förbindelser kan bli verklighet, något som nu även diskuteras för Stockholm–Åbo. (Foto: Johan Nilsson / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Stockholm–Åbo kan få en fast tunnel- och broförbindelse. Utredningen som nu inleds ska visa hur visionen kan bli verklighet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En bro och tunnelförbindelse mellan Finland och Sverige har diskuterats i över 60 år. Nu får idén ny fart och både näringsliv och politiker ser möjligheter.

Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

170 kilometer bro och tunnel

I dag saknas en fast förbindelse mellan Stockholm och Åbo. Resan tar i stället omkring elva till tolv timmar med färja. Idén om en bro och tunnellösning har dock funnits sedan 1960-talet, men då stannade det vid en vision. Nu vill Egentliga Finlands förbund utreda projektet på allvar.

“Jag anser det är dags att damma av den gamla visionen och ta fram den på riktigt. Det har aldrig varit på riktigt tidigare, men nu är tiden mogen för en sådan diskussion”, säger landskapsdirektör Jyri Arponen till Svenska Yle.

Øresundsbron visar att även långdragna visioner kan bli verklighet. Idén diskuterades i över hundra år innan ett avtal undertecknades 1991. Bygget startade 1995 och år 2000 invigdes bron, som i dag är en självklar del av infrastrukturen mellan Sverige och Danmark.

Färjan Bore I i Åbo hamn 1973. Resan till Stockholm tar i dag elva till tolv timmar med färja, men visionen om en fast förbindelse har funnits sedan 1960-talet. Nu väcks planerna till liv i en ny utredning. (Foto: SvD / TT)
Färjan Bore I i Åbo hamn 1973. Resan till Stockholm tar i dag elva till tolv timmar med färja, men visionen om en fast förbindelse har funnits sedan 1960-talet. Nu väcks planerna till liv i en ny utredning. (Foto: SvD / TT)

Förbindelsen mellan Stockholm och Åbo skulle bli drygt 170 kilometer lång och bestå av både broar och tunnlar via Åland. Färjetrafiken skulle inte försvinna men projektet skulle öppna nya möjligheter för handel, resor och försvarssamarbete.

“Vi behöver en gemensam vision med beslutsfattare i Sverige för att starkare binda samman hela södra Finland och Stockholmsregionen. Vi ser att det här området tillsammans skulle ha alla möjligheter att bli en verklig maktfaktor i Norden och Nordeuropa”, säger Arponen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Enorm kostnad för ny förbindelse

Egentliga Finlands förbund har redan träffat företrädare för Stockholm och Mälarregionen. Utredningen ska göras av PBI Research Institute och omfatta både fördelar, nackdelar och kostnader.

“Siktet är inställt på 2028 och det nya regeringsprogrammet och vi ser det som ytterst viktigt att det här projektet tas med då den nya regeringen inleder sitt arbete”, säger Arponen.

Finansieringen kan bli enorm men Arponen pekar ut Europeiska investeringsbanken som en möjlig partner:

“Då vi känner till kostnaderna och kraven så kan vi rikta oss till Europeiska investeringsbanken som gärna stöder projekt i den här storleksordningen”, säger han.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Förbindelse stärker Stockholm–Åbo

Bakgrunden till att projektet nu får ny fart är det förändrade världsläget. Rysslands krig mot Ukraina har ökat trycket på försvarssamarbete mellan de nordiska länderna.

“Den infrastruktur vi har idag räcker inte till och det försvarsstrategiska behovet är uppenbart då man ser hur världen omkring oss förändras”, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo Stockholm 2.55, som lobbar för snabbare tågförbindelser mellan Norge och Sverige.

ANNONS

Han menar att även Finland och Sverige behöver tänka större:

“Jag tror att tiden är mogen för ett sådant här projekt. Det som sker i vår omvärld påverkar oss samtidigt som Norden blir allt viktigare, men det är avgörande att omvandla visionerna till konkreta handlingar”, säger Karlsson.

Läs också: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Bro och tunnel en maktfaktor

En fast förbindelse mellan Stockholm och Åbo skulle enligt Karlsson inte bara stärka försvaret utan också ge stora ekonomiska fördelar.

“Området skulle bli en verklig maktfaktor och vår konkurrenskraft skulle öka markant så jag ser nog att tiden är mogen för att ta steget ut för nordiskt samarbete”, säger han.

Svenska Yle skriver att målet är att projektet ska in i Finlands regeringsprogram 2028, något som kan göra skillnaden mellan vision och verklighet.

Läs även: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
färjaFinlandFörsvarGeopolitikInfrastrukturSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS