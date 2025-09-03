"Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro

En bro och tunnelförbindelse mellan Finland och Sverige har diskuterats i över 60 år. Nu får idén ny fart och både näringsliv och politiker ser möjligheter.

Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

170 kilometer bro och tunnel

I dag saknas en fast förbindelse mellan Stockholm och Åbo. Resan tar i stället omkring elva till tolv timmar med färja. Idén om en bro och tunnellösning har dock funnits sedan 1960-talet, men då stannade det vid en vision. Nu vill Egentliga Finlands förbund utreda projektet på allvar.

“Jag anser det är dags att damma av den gamla visionen och ta fram den på riktigt. Det har aldrig varit på riktigt tidigare, men nu är tiden mogen för en sådan diskussion”, säger landskapsdirektör Jyri Arponen till Svenska Yle.

Øresundsbron visar att även långdragna visioner kan bli verklighet. Idén diskuterades i över hundra år innan ett avtal undertecknades 1991. Bygget startade 1995 och år 2000 invigdes bron, som i dag är en självklar del av infrastrukturen mellan Sverige och Danmark.

Färjan Bore I i Åbo hamn 1973. Resan till Stockholm tar i dag elva till tolv timmar med färja, men visionen om en fast förbindelse har funnits sedan 1960-talet. Nu väcks planerna till liv i en ny utredning. (Foto: SvD / TT)

Förbindelsen mellan Stockholm och Åbo skulle bli drygt 170 kilometer lång och bestå av både broar och tunnlar via Åland. Färjetrafiken skulle inte försvinna men projektet skulle öppna nya möjligheter för handel, resor och försvarssamarbete.

“Vi behöver en gemensam vision med beslutsfattare i Sverige för att starkare binda samman hela södra Finland och Stockholmsregionen. Vi ser att det här området tillsammans skulle ha alla möjligheter att bli en verklig maktfaktor i Norden och Nordeuropa”, säger Arponen.