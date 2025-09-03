Stockholm–Åbo kan få en fast tunnel- och broförbindelse. Utredningen som nu inleds ska visa hur visionen kan bli verklighet.
"Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro
En bro och tunnelförbindelse mellan Finland och Sverige har diskuterats i över 60 år. Nu får idén ny fart och både näringsliv och politiker ser möjligheter.
170 kilometer bro och tunnel
I dag saknas en fast förbindelse mellan Stockholm och Åbo. Resan tar i stället omkring elva till tolv timmar med färja. Idén om en bro och tunnellösning har dock funnits sedan 1960-talet, men då stannade det vid en vision. Nu vill Egentliga Finlands förbund utreda projektet på allvar.
“Jag anser det är dags att damma av den gamla visionen och ta fram den på riktigt. Det har aldrig varit på riktigt tidigare, men nu är tiden mogen för en sådan diskussion”, säger landskapsdirektör Jyri Arponen till Svenska Yle.
Øresundsbron visar att även långdragna visioner kan bli verklighet. Idén diskuterades i över hundra år innan ett avtal undertecknades 1991. Bygget startade 1995 och år 2000 invigdes bron, som i dag är en självklar del av infrastrukturen mellan Sverige och Danmark.
Förbindelsen mellan Stockholm och Åbo skulle bli drygt 170 kilometer lång och bestå av både broar och tunnlar via Åland. Färjetrafiken skulle inte försvinna men projektet skulle öppna nya möjligheter för handel, resor och försvarssamarbete.
“Vi behöver en gemensam vision med beslutsfattare i Sverige för att starkare binda samman hela södra Finland och Stockholmsregionen. Vi ser att det här området tillsammans skulle ha alla möjligheter att bli en verklig maktfaktor i Norden och Nordeuropa”, säger Arponen.
Enorm kostnad för ny förbindelse
Egentliga Finlands förbund har redan träffat företrädare för Stockholm och Mälarregionen. Utredningen ska göras av PBI Research Institute och omfatta både fördelar, nackdelar och kostnader.
“Siktet är inställt på 2028 och det nya regeringsprogrammet och vi ser det som ytterst viktigt att det här projektet tas med då den nya regeringen inleder sitt arbete”, säger Arponen.
Finansieringen kan bli enorm men Arponen pekar ut Europeiska investeringsbanken som en möjlig partner:
“Då vi känner till kostnaderna och kraven så kan vi rikta oss till Europeiska investeringsbanken som gärna stöder projekt i den här storleksordningen”, säger han.
Förbindelse stärker Stockholm–Åbo
Bakgrunden till att projektet nu får ny fart är det förändrade världsläget. Rysslands krig mot Ukraina har ökat trycket på försvarssamarbete mellan de nordiska länderna.
“Den infrastruktur vi har idag räcker inte till och det försvarsstrategiska behovet är uppenbart då man ser hur världen omkring oss förändras”, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo Stockholm 2.55, som lobbar för snabbare tågförbindelser mellan Norge och Sverige.
Han menar att även Finland och Sverige behöver tänka större:
“Jag tror att tiden är mogen för ett sådant här projekt. Det som sker i vår omvärld påverkar oss samtidigt som Norden blir allt viktigare, men det är avgörande att omvandla visionerna till konkreta handlingar”, säger Karlsson.
Bro och tunnel en maktfaktor
En fast förbindelse mellan Stockholm och Åbo skulle enligt Karlsson inte bara stärka försvaret utan också ge stora ekonomiska fördelar.
“Området skulle bli en verklig maktfaktor och vår konkurrenskraft skulle öka markant så jag ser nog att tiden är mogen för att ta steget ut för nordiskt samarbete”, säger han.
Svenska Yle skriver att målet är att projektet ska in i Finlands regeringsprogram 2028, något som kan göra skillnaden mellan vision och verklighet.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
