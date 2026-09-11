Tonfiskens comeback får fiskare och forskare att jubla

”Skapar nya möjligheter”

Det är inte bara fiskarna som är glada. Enligt ekologiprofessorn Lucy Hawkes vid University of Exeter är visar tonfiskens återkomst en succé för tidigare fiskestopp och kvoter.

”För många dödades innan de ens fick chansen att reproducera sig”, säger hon till BBC.

Även staten jublar, då det ger hopp till Storbritanniens pressade fiskeindustri.

”Att blåfenad tonfisk har återvänt till brittiska vatten är en av de mest spännande händelserna inom vårt fiske på årtionden, och det skapar nya möjligheter för yrkesfiskare, sportfiskare och kustsamhällen runt om i Storbritannien”, säger en talesperson för The Department for Environment, Food and Rural Affairs till BBC.

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Klimatet kan ligga bakom

Forskarna pekar på flera möjliga förklaringar till återkomsten. Varmare vatten och förändringar i näringskedjan kan ha gjort brittiska vatten mer attraktiva för tonfisken.

”Vi befinner oss i en uppvärmningsfas och den globala uppvärmningen bidrar definitivt till att fisken återvänder hit”, säger Emily Theobald vid Cornish Fish Producers Organisation till BBC.

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