Den blåfenade tonfisken är tillbaka i brittiska vatten i en omfattning som överraskar och får både forskare och fiskare att jubla, enligt BBC.
Tonfiskens comeback får fiskare och forskare att jubla
Efter årtionden av överfiske försvann den blåfenade tonfisken i praktiken från brittiska vatten på 1960-talet. Nu har beståndet återhämtat sig kraftigt.
Ökat kvoterna kraftigt
Den internationella organisationen ICCAT har höjt Storbritanniens årliga kvot från 63 ton under 2024 och 2025 till 230 ton per år för 2026–2028. Antalet kommersiella licenser har dessutom fördubblats från 15 till 30.
”Jag ser ingen anledning till att tillstånden inte kan fördubblas igen under de kommande tre eller fyra åren, om forskningen är god och förvaltningen säger att vi kan fånga mer”, säger fiskaren Andrew Pascoe till BBC.
Fiskaren Pascoe beskriver det som en lönsam ny näring. Utrustningen för att börja fiska tonfisk kostar omkring 7 000–8 000 pund, men den som fångar hela sin kvot kan enligt honom få intäkter på 50 000–60 000 pund.
”Skapar nya möjligheter”
Det är inte bara fiskarna som är glada. Enligt ekologiprofessorn Lucy Hawkes vid University of Exeter är visar tonfiskens återkomst en succé för tidigare fiskestopp och kvoter.
”För många dödades innan de ens fick chansen att reproducera sig”, säger hon till BBC.
Även staten jublar, då det ger hopp till Storbritanniens pressade fiskeindustri.
”Att blåfenad tonfisk har återvänt till brittiska vatten är en av de mest spännande händelserna inom vårt fiske på årtionden, och det skapar nya möjligheter för yrkesfiskare, sportfiskare och kustsamhällen runt om i Storbritannien”, säger en talesperson för The Department for Environment, Food and Rural Affairs till BBC.
Klimatet kan ligga bakom
Forskarna pekar på flera möjliga förklaringar till återkomsten. Varmare vatten och förändringar i näringskedjan kan ha gjort brittiska vatten mer attraktiva för tonfisken.
”Vi befinner oss i en uppvärmningsfas och den globala uppvärmningen bidrar definitivt till att fisken återvänder hit”, säger Emily Theobald vid Cornish Fish Producers Organisation till BBC.
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