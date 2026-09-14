Största affären någonsin – nu kan den spricka

Två stora konkurrenter

Förutom schweiziska Schindler, som redan protesterar, är den främsta konkurrenten till den nya jätten amerikanska Otis.

Kone säger att man arbetat nära det amerikanska departementet under processen. Det finska bolaget räknar nu med att affären genomförs tidigast under våren nästa år.

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Enligt amerikanska källor kan justitiedepartementets utredning kan pågå mer än ett år.

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Schindler, konkurrent till Kone, är missnöjt med jätteaffären och vill stoppa den. Samtidigt utreder USA affären av konkurrensskäl. (Foto: Steve Aldridge /AP-TT)

”Affären kan gå om intet”

Nu säger en chef hos Kone att jätteaffären kan gå om intet. Hos Kauppalehti säger bolagets finansdirektör att affären ännu inte är i hamn.

Även om den genomförs innebär en sammanslagning av två stora bolag alltid risker, påpekar direktören, som även säger att företaget fått många förfrågningar gällande de affärsenheter man planerar att sälja.

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