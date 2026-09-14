I slutet av april kom beskedet att finska Kone köper TK Elevator för 319 miljarder kronor. Nu kan jätteaffären gå i stöpet.
Största affären någonsin – nu kan den spricka
Beskedet om att finska hisstillverkaren Kone vill köpa tyska konkurrenten TK Elevator kom de sista dagarna i april.
Genom köpet, med en prislapp på 319 miljarder kronor, skulle världens största hisstillverkare bli ett faktum.
Dessutom handlade det om ett av Europas största företagsuppköp under de senaste åren, dessutom den största företagsaffären i Finland någonsin – och den blev snabbt ifrågasatt.
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Granskningen kan ta ett år
Schweiziska konkurrenten Schindler sade redan i slutet av mars, när rykten om affären började gå, att man var beredd att protestera och ifrågasätta affären inför antitrust-myndigheterna.
I augusti kom beskedet att USA:s justitiedepartement granskar affären. Departementet undersöker om affären skadar konkurrensen på den amerikanska hissmarknaden, skrev Yle.
Två stora konkurrenter
Förutom schweiziska Schindler, som redan protesterar, är den främsta konkurrenten till den nya jätten amerikanska Otis.
Kone säger att man arbetat nära det amerikanska departementet under processen. Det finska bolaget räknar nu med att affären genomförs tidigast under våren nästa år.
Enligt amerikanska källor kan justitiedepartementets utredning kan pågå mer än ett år.
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”Affären kan gå om intet”
Nu säger en chef hos Kone att jätteaffären kan gå om intet. Hos Kauppalehti säger bolagets finansdirektör att affären ännu inte är i hamn.
Även om den genomförs innebär en sammanslagning av två stora bolag alltid risker, påpekar direktören, som även säger att företaget fått många förfrågningar gällande de affärsenheter man planerar att sälja.
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