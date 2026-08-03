Ungrarnas udda förslag på ny president: Rubiks kub-Rubik

På sociala medier har allt från tv-profiler till världsberömda forskare och internetfenomen lyfts fram som tänkbara statschefer.

Flera förändringar på gång

Bland de mest uppmärksammade namnen finns András Arató, pensionerad elektroingenjör och internationellt känd som memefiguren ”Hide the Pain Harold”.

Även Nobelpristagaren Katalin Karikó och Ernő Rubik, skaparen av Rubiks kub, hör till de mest populära förslagen i nätomröstningar, skriver The Guardian.

Initiativet kommer efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán förlorade makten tidigare i år och ersattes av Péter Magyar och hans parti Tisza.

Den nya regeringen har redan genomfört flera förändringar, bland annat inom public service och rättsväsendet.

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