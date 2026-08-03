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Världen

Ungrarnas udda förslag på ny president: Rubiks kub-Rubik

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Erno Rubik har fyllt 82 år och får ses som ett riktigt långskott i sammanhanget. (Foto: Julio Cortez/AP/TT).

En våg av förändring sveper igenom den ungerska politiken. Efter skiftet av premiärminister letar man nu efter en ny president, och man tar folket till hjälp.

Jakten på Ungerns nästa president har tagit en oväntad vändning.

Premiärminister Péter Magyar har nämligen uppmanat allmänheten att föreslå kandidater.

På sociala medier har allt från tv-profiler till världsberömda forskare och internetfenomen lyfts fram som tänkbara statschefer.

Flera förändringar på gång

Bland de mest uppmärksammade namnen finns András Arató, pensionerad elektroingenjör och internationellt känd som memefiguren ”Hide the Pain Harold”.

Även Nobelpristagaren Katalin Karikó och Ernő Rubik, skaparen av Rubiks kub, hör till de mest populära förslagen i nätomröstningar, skriver The Guardian.

Initiativet kommer efter att den tidigare premiärministern Viktor Orbán förlorade makten tidigare i år och ersattes av Péter Magyar och hans parti Tisza.

Den nya regeringen har redan genomfört flera förändringar, bland annat inom public service och rättsväsendet.

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Behöver en ny president

En av de första större politiska konflikterna gällde den tidigare presidenten Tamás Sulyok.

Efter att parlamentet antagit en grundlagsändring som avslutade hans mandatperiod lämnade han ämbetet, vilket öppnade vägen för valet av en ny president.

Magyar uppmanade därefter civilsamhället, organisationer och allmänheten att lämna förslag på kandidater.

Redan dagen därpå meddelade han dock att han ville se schackstormästaren Judit Polgár som ny president.

Beskedet möttes av kritik eftersom många ansåg att processen gick för snabbt och att allmänheten inte hunnit delta i diskussionen.

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Många ger sina förslag

Polgár tackade dessutom nej till nomineringen, varefter Magyar bad om ursäkt för det som beskrevs som ett missförstånd. Efter händelsen visade opinionsmätningar ett mindre tapp i stödet för Tisza.

Debatten fortsätter nu främst på sociala medier, i öppna brev och nätomröstningar eftersom det saknas en officiell kanal där medborgarna kan lämna förslag.

Enligt den ungerska grundlagen kan alla ungrare med rösträtt som fyllt 35 år väljas till president. Magyar har samtidigt sagt att kandidaten bör vara politiskt oberoende.

Det väntas bli Tiszas 141 ledamöter i parlamentet som slutligen nominerar och väljer en ny president före den 19 augusti.

Oppositionspartiet Fidesz har meddelat att det inte kommer att delta i processen eftersom partiet anser att den tidigare presidentens avsättning var olaglig.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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