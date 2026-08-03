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Världen

Zelenskyj fortsätter stuva om – ny toppost till allierad

Rustem Umerov, närmast kameran, i ett möte mellan Ukraina och USA 2025. Nu ska Umerov fortsätta agera som nära allierad till Zelenskyj.
Rustem Umerov, närmast kameran, i ett möte mellan Ukraina och USA 2025. Nu ska Umerov fortsätta agera som nära allierad till Zelenskyj. (Foto: Terry Renna /AP-TT)

Volodymyr Zelenskyj fortsätter stuva om. Nu utser presidenten en nära allierad till nyckelposten som chef för Ukrainas utrikestjänst.

President Volodymyr Zelenskyj utser Rustem Umerov, nu serketerare i Nationella säkerhets- och försvarsrådet, till chef för Ukrainas utrikestjänst.

I ett annat dekret väljer Zelenskyj den tidigare inrikesministern Ihor Klymenko att efterträda Umerov i säkerhets- och försvarsrådet.

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Ska säkra försvarsavtal

Enligt Zelenskyj ska Umerov fortsätta samordna initiativ kring drönaravtal och förbli engagerad i fredssamtalet för att avsluta Rysslands krig mot Ukraina.

Umerov leder Ukrainas delegation i förhandlingarna med Ryssland och USA, vilka legat nere sedan i februari.

Samtidigt agerar han för att säkra försvarsavtal med nya partnerländer till Ukraina i Mellanöstern.

”Han har större kapacitet att hantera dessa frågor samtidigt – diplomati, försvar och förhandlingsprocessen med USA och vissa andra partner”, sade Zelenskyj under ett möte med diplomater som Kyiv Independent citerar.

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Oväntad regeringsombildning

Utnämningarna är en del av den oväntade regeringsombildning som Zelenskyj inledde i juli, vilken utlöste en politisk och militär kris.

Avsättningen av försvarsministern Mychajlo Fedorov ledde till landsomfattande protester. Sedan avskedades överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj i slutet av juli.

Umerov har haft flera poster under Zelenskyj och förblivit en av nyckelpersonerna i hans administration, trots en rad kontroverser.

Han var försvarsminister från september 2023 till juli 2025, en period som präglades av upphandlingsskandaler och anklagelser om maktmissbruk.

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Volodymyr Zelenskyj fortsätter stuva om i ledningen för Ukraina. Nu får en nära allierad till president, Rustem Umerov, en nyckelpost. (Foto: Allison Robbert /AP-TT)

Förekom i korruptionsskandal

Umerov har även förekommit i den största korruptionsskandalen under Zelenskyjs tid vid makten, dock utan att några formella anklagelser riktats mot honom.

Umerov har vid flera tillfällen varit aktuell för posten som Ukrainas ambassadör i USA, bland annat under den senaste regeringsombildningen.

De uppgifterna kommer från en källa med insyn i frågan hos Kyiv Independent, som skriver att planen senare övergavs.

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