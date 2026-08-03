Volodymyr Zelenskyj fortsätter stuva om. Nu utser presidenten en nära allierad till nyckelposten som chef för Ukrainas utrikestjänst.
Zelenskyj fortsätter stuva om – ny toppost till allierad
President Volodymyr Zelenskyj utser Rustem Umerov, nu serketerare i Nationella säkerhets- och försvarsrådet, till chef för Ukrainas utrikestjänst.
I ett annat dekret väljer Zelenskyj den tidigare inrikesministern Ihor Klymenko att efterträda Umerov i säkerhets- och försvarsrådet.
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Ska säkra försvarsavtal
Enligt Zelenskyj ska Umerov fortsätta samordna initiativ kring drönaravtal och förbli engagerad i fredssamtalet för att avsluta Rysslands krig mot Ukraina.
Umerov leder Ukrainas delegation i förhandlingarna med Ryssland och USA, vilka legat nere sedan i februari.
Samtidigt agerar han för att säkra försvarsavtal med nya partnerländer till Ukraina i Mellanöstern.
”Han har större kapacitet att hantera dessa frågor samtidigt – diplomati, försvar och förhandlingsprocessen med USA och vissa andra partner”, sade Zelenskyj under ett möte med diplomater som Kyiv Independent citerar.
Oväntad regeringsombildning
Utnämningarna är en del av den oväntade regeringsombildning som Zelenskyj inledde i juli, vilken utlöste en politisk och militär kris.
Avsättningen av försvarsministern Mychajlo Fedorov ledde till landsomfattande protester. Sedan avskedades överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj i slutet av juli.
Umerov har haft flera poster under Zelenskyj och förblivit en av nyckelpersonerna i hans administration, trots en rad kontroverser.
Han var försvarsminister från september 2023 till juli 2025, en period som präglades av upphandlingsskandaler och anklagelser om maktmissbruk.
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Förekom i korruptionsskandal
Umerov har även förekommit i den största korruptionsskandalen under Zelenskyjs tid vid makten, dock utan att några formella anklagelser riktats mot honom.
Umerov har vid flera tillfällen varit aktuell för posten som Ukrainas ambassadör i USA, bland annat under den senaste regeringsombildningen.
De uppgifterna kommer från en källa med insyn i frågan hos Kyiv Independent, som skriver att planen senare övergavs.