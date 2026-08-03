Zelenskyj fortsätter stuva om – ny toppost till allierad

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Ska säkra försvarsavtal

Enligt Zelenskyj ska Umerov fortsätta samordna initiativ kring drönaravtal och förbli engagerad i fredssamtalet för att avsluta Rysslands krig mot Ukraina.

Umerov leder Ukrainas delegation i förhandlingarna med Ryssland och USA, vilka legat nere sedan i februari.

Samtidigt agerar han för att säkra försvarsavtal med nya partnerländer till Ukraina i Mellanöstern.

”Han har större kapacitet att hantera dessa frågor samtidigt – diplomati, försvar och förhandlingsprocessen med USA och vissa andra partner”, sade Zelenskyj under ett möte med diplomater som Kyiv Independent citerar.

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