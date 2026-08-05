Svenske spionchefen: Sanningarna Ryssland döljer

”Ekonomin underpresterar”

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Vid ett möte i Kreml förr veckan medgav Vladimir Putin att den ryska ekonomin underpresterar och att BNP sjönk 1,8 procent januari-februari.

Dagen därpå konstatera centralbankens chef Elvira Nabiullina att ”en ihållande försämring av de yttre förutsättningarna påverkar både export och import” och att Ryssland står inför risken för en historisk brist på arbetskraft och stigande inflation.

”Det här är en ny verklighet både för staten och näringslivet”, sade Nabiullina.

Enligt Thomas Nilsson är situationen i verkligheten ännu värre. Enligt honom underskattar den ryska centralbanken inflationen som ligger närmare 15 procent än de officiella 5,86.

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”Kommer inte undan konsekvenserna”

”När man har skapat ett system som det Putin har, är det inte säkert att han ens själv känner till den fulla omfattningen av de ekonomiska problemen. Men även med den felaktiga information han får går det till slut inte att undkomma konsekvenserna”, sammanfattar Nilsson hos Financial Times.

De svenska uppgifter stöds av data från tyska underrättelsetjänsten BND, som förra månaden sade att Ryssland förfalskar siffror och redovisar ett för lågt budgetunderskottet.

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Underskottet är i själva verket uppemot motsvarande 300 miljarder kronor större.

BND kalkylerar med att det ryska budgetunderskottet 2025 blev 41,8 procent högre än vad som sägs officiellt.

Ryssland har kraftigt intäktsbortfall från olja och gas, landets viktigaste exportvaror. Den senaste tidens stigande oljepriser har gett den ryska ekonomin ett lyft.

Thomas Nilsson påpekar samtidigt att råoljepriset måste ligga kvar över 100 dollar per fat i minst ett år, enbart för att täcka det ryska budgetunderskottet.

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