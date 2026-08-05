36 timmar utan el på Kuba: "Folkmords-blockad"

Blockad mot oljeleveranser

Enligt Kubas energidepartement var elnätet åter i drift vid 11.35 lokal tid på tisdagen. Arbetet med att återställa elen försenades av dåligt väder, uppger myndigheterna.

Boven i dramat är USA:s sanktioner, enligt den kubanska regeringen.

Utrikesminister Bruno Rodríguez hävdar att de amerikanska sanktionerna, vad han beskriver som en de facto-blockad av oljeleveranser under de senaste åtta månaderna, har berövat landet bränsle, reservdelar och internationell teknisk expertis.

”Nedstängningarna av det nationella elnätet (SEN) är direkta följder av USA:s folkmords-blockad mot Kuba”, skriver han på X.

Trump har ökat pressen

Donald Trumps administration har successivt skärpt de ekonomiska sanktionerna mot Kuba i syfte att sätta ökad press på den kommunistiska regeringen, som styrt landet i nära sju decennier.

Det har lyckats, på så vis att de återkommande strömavbrotten har blivit en symbol för Kubas allt djupare ekonomiska problem. Landet brottas med brist på bränsle, åldrande elinfrastruktur och en långvarig energikris som lett till återkommande avbrott och ökat missnöje bland befolkningen.

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