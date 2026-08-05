Efter ännu ett landsomfattande strömavbrott riktar Kuba skarp kritik mot USA. Regeringen hävdar att sanktionerna har tömt landet på bränsle, reservdelar och teknisk kompetens.
36 timmar utan el på Kuba: "Folkmords-blockad"
Kuba har återställt elförsörjningen efter ännu ett omfattande strömavbrott som lamslog hela ön i närmare 36 timmar, med start i helgen. Det var det fjärde nationella elavbrottet på mindre än en månad och drabbade landets omkring 9,4 miljoner invånare.
Blockad mot oljeleveranser
Enligt Kubas energidepartement var elnätet åter i drift vid 11.35 lokal tid på tisdagen. Arbetet med att återställa elen försenades av dåligt väder, uppger myndigheterna.
Boven i dramat är USA:s sanktioner, enligt den kubanska regeringen.
Utrikesminister Bruno Rodríguez hävdar att de amerikanska sanktionerna, vad han beskriver som en de facto-blockad av oljeleveranser under de senaste åtta månaderna, har berövat landet bränsle, reservdelar och internationell teknisk expertis.
”Nedstängningarna av det nationella elnätet (SEN) är direkta följder av USA:s folkmords-blockad mot Kuba”, skriver han på X.
Trump har ökat pressen
Donald Trumps administration har successivt skärpt de ekonomiska sanktionerna mot Kuba i syfte att sätta ökad press på den kommunistiska regeringen, som styrt landet i nära sju decennier.
Det har lyckats, på så vis att de återkommande strömavbrotten har blivit en symbol för Kubas allt djupare ekonomiska problem. Landet brottas med brist på bränsle, åldrande elinfrastruktur och en långvarig energikris som lett till återkommande avbrott och ökat missnöje bland befolkningen.
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