Rysk drönare jagade och attackerade grönsakshandlare

Kallas för ”mänskligt safari”

När frun sprang undan vände sig drönaren mot honom, följde efter runt fordonet och detonerade på honom. Mannen fick splitterskador, hjärnskakning och trauma, uppger en läkare.

BBC Verify har geolokaliserat platsen till ett marknadsområde i norra Cherson, och den tidigaste offentliga kopian spreds enligt samma granskning av ett Instagramkonto som är pro-Ukraina på tisdagsmorgonen. Vem som filmade är inte klarlagt.

Metoden har ett namn och en historik

Utrikesminister Andrij Sybiha kallar attacken ett barbariskt krigsbrott och beskriver upplägget som avsiktligt och systematiskt. Operatören vet mycket väl att målet är civilt, hävdar han.

Metoden brukar benämnas människosafari och har länge använts av ryska styrkor i Cherson, som ligger knappt en mil från frontlinjen.

En FN-rapport från 2025 slog fast att ryska styrkor återkommande har dödat och skadat civila i området med drönare, och att spridningen av filmer där civila dödas eller skadas i sig utgör ett krigsbrott genom kränkning av den personliga värdigheten. Ryssland förnekar att civila utgör mål.

Vi har följt kriget löpande, bland annat i genomgången av hur Ukraina nöter ned Ryssland och i beräkningen av två miljoner döda och skadade. Realtid har beskrivit hur ukrainska drönare riktas mot rysk logistik.

PS analys

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Butja och Izjum fick rekonstrueras i efterhand, ur massgravar och vittnesmål. Här dokumenterar förövaren i realtid genom sitt eget sikte. Bevisningen ligger i manövrarna: att drönaren vänder mot mannen när frun springer undan, att förföljandet fortsätter runt bilen, att den följer med in under parasollet.

Sådant sker med styrspak. När operatörens egen optik dokumenterar identifieringen, förskjuts frågan från bevisläge till uppsåt.

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