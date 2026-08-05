Krisen: Vart tionde ryskt företag sparkar anställda

”Sparka eller sänka lönerna”

Elva procent av de svarande företagen i undersökningen ovan uppger att de överväger att minska antalet anställda, 8 procent vill sänka lönerna eller minska personalförmånerna.

26,9 procent upplever en konkret kapitalbrist, som hindrar affärer och investeringar.

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RZD, det ryska järnvägsbolaget, planerar att skära ned sin centrala administration med 15 procent i år. Det motsvarar ungefär 6 000 anställda.

IT-företaget New Cloud Technologies, som ibland kallas ”ryska Microsoft Office”, har sagt upp 80 procent av personalstyrkan, enligt Moscow Times och den största ryska banken, Sberbank, sade upp nära 2 500 anställda andra kvartalet i år, enligt The Moscow Times.

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Ett trollspö? Det kan vara vad Putin och Ryssland behöver. Vart tionde företag tänker sparka anställda och storföretagen har redan börjat. (Foto: Michail Tereshchenko /AP-TT)

Inga fler ryska tv-apparater

Det är inte slut där. Statliga utvecklingsbanken Vnesheconombank ska minska personalen med 15 procent och Rysslands ende tillverkare av tv-apparater, LLC Kvant, försattes i konkurs denna veckas måndag, skriver Kommersant.

”Det här är inte kopplat till utvecklingen inom en enskild sektor, utan snarare till en allmän ökning av skattetrycket och en avmattning i tillväxten, både inom företagen och i ekonomin som helhet”, kommenterar Jevgenija Dvorskaja, chef för ryska rekryteringsföretaget Ellectus hos The Moscow Times.

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