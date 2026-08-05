Ett av tio ryska företag tänker sparka anställda och sänka lönerna. Redan nu får anställda lämna jobbet i flera av storföretagen i Ryssland.
Krisen: Vart tionde ryskt företag sparkar anställda
Det blir alltså svårare för den ryska ledningen att mörka den ekonomiska krisen och dölja hur den accelererar.
De växande ekonomiska problemen får nu konkreta följer i det ryska näringslivet. Ett av tio företag överväger att sparka anställda och redan nu är uppsägningar i full gång vid flera av landets storföretag.
Svenske spionchefen: Sanningarna Ryssland döljer.Dagens PS
Krigsekonomin orkar inte
I juli genomförde företagarorganisationen RSPP en undersökning bland ryska företag. 40 procent av företagen konstaterade att de planerar att sänka sina personalkostnader.
Det här ses som nya tecken på att krigsekonomin håller på att tappa fart, skriver The Moscow Times.
Den ryska ekonomin brottas just nu med höga räntor som hämmar investeringar, inflation som urholkar köpkraften och brist på arbetskraft som minskarproduktion och produktivitet.
Samtidigt visar tecken att den statsledda krigsproduktionen får svårare att hålla ekonomin uppe.
”Sparka eller sänka lönerna”
Elva procent av de svarande företagen i undersökningen ovan uppger att de överväger att minska antalet anställda, 8 procent vill sänka lönerna eller minska personalförmånerna.
26,9 procent upplever en konkret kapitalbrist, som hindrar affärer och investeringar.
RZD, det ryska järnvägsbolaget, planerar att skära ned sin centrala administration med 15 procent i år. Det motsvarar ungefär 6 000 anställda.
IT-företaget New Cloud Technologies, som ibland kallas ”ryska Microsoft Office”, har sagt upp 80 procent av personalstyrkan, enligt Moscow Times och den största ryska banken, Sberbank, sade upp nära 2 500 anställda andra kvartalet i år, enligt The Moscow Times.
Trump tjänade 21 miljarder förra året. Dagens PS
Inga fler ryska tv-apparater
Det är inte slut där. Statliga utvecklingsbanken Vnesheconombank ska minska personalen med 15 procent och Rysslands ende tillverkare av tv-apparater, LLC Kvant, försattes i konkurs denna veckas måndag, skriver Kommersant.
”Det här är inte kopplat till utvecklingen inom en enskild sektor, utan snarare till en allmän ökning av skattetrycket och en avmattning i tillväxten, både inom företagen och i ekonomin som helhet”, kommenterar Jevgenija Dvorskaja, chef för ryska rekryteringsföretaget Ellectus hos The Moscow Times.
Usla aktieköp? Här deppar investerarna ihop på nätet. Dagens PS