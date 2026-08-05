Bukarest har satt in militären för att rädda nedkylningen av landets enda kärnkraftverk. Med sprängmedel på Donaus botten ska mer vatten ledas mot Cernavodă.
Militären kallas in för att rädda kärnkraftverk
Rumänien har för första gången stängt en Donaukyld reaktor sedan torkan pressat floden till rekordlåga nivåer. För att rädda den andra genomförde militären på måndagen kontrollerade undervattenssprängningar vid byn Izvoarele, i syfte att fördjupa fåran och styra en större vattenvolym mot verkets kylsystem, enligt CNBC.
Operationen genomfördes av rumänsk militär, med över 100 militärer och 16 tekniker, och innefattade även marinen och marina dykare.
Flödet vid Rumäniens inlopp har fallit under 1 500 kubikmeter i sekunden, mindre än en tredjedel av det normala för juli. Nationellt beredskapsläge i elsystemet gäller hela augusti, och nära 700 byar har ransonerat vatten.
Fem centimeter räddade Ungerns kärnkraft
I Ungern var nattskiftets chefsingenjör vid Paks millimeter från att beordra stopp för den sista turbinen. Då steg Donau fem centimeter. Tamas Cseh, parlamentsledamot för orten Paks, säger till Bloomberg:
Det var en enorm tur.
Verket svarar för omkring 40 procent av landets elförsörjning vid full drift, men gick på tisdagen på drygt tio procent. Vid Budapest låg floden i måndags på omkring tio centimeter, mot det tidigare rekordet på 33 centimeter från 2018.
Vid Kaub i Tyskland noterades 24 centimeter under måndagen och tisdagen, det lägsta sedan mätningarna började 1880, enligt data sammanställda av ETH Zürich.
Sverige kyler med hav, inte med flod
Alla svenska reaktorer ligger vid kusten och kyls med havsvatten, som värms långsammare än flodvatten. Skyddet är ändå inte absolut.
Sommaren 2018 gick Ringhals 2 ned mot halv effekt när havstemperaturen närmade sig 25 grader, enligt Vattenfall. Den reaktorn är nedlagd sedan dess, och dagens flotta består av sex block. Vi följde förloppet i genomgången av hur floderna slår mot bolagen, och Realtid beskrev i juni hur Rhen hotar logistiken och leveranserna när flodvägarna blir till lera.
PS analys
När en flotta måste kallas in för att flytta en flod är läget illa. Fem centimeter vatten avgjorde om 40 procent av Ungerns elproduktion skulle finnas kvar, och den marginalen förtjänar mer uppmärksamhet än marinen som kallades in med sprängmedel.
Sverige träffas via elpriset eftersom bortfallet vandrar västerut genom den kopplade dygnsmarknaden och landar i de tyska priserna vi möter.
Samtidigt urholkas vår egen prisdämpare när magasinen är tunna, något Bixias analytiker varnade för redan i våras.
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