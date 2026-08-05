Militären kallas in för att rädda kärnkraftverk

Operationen genomfördes av rumänsk militär, med över 100 militärer och 16 tekniker, och innefattade även marinen och marina dykare.

Flödet vid Rumäniens inlopp har fallit under 1 500 kubikmeter i sekunden, mindre än en tredjedel av det normala för juli. Nationellt beredskapsläge i elsystemet gäller hela augusti, och nära 700 byar har ransonerat vatten.

Fem centimeter räddade Ungerns kärnkraft

I Ungern var nattskiftets chefsingenjör vid Paks millimeter från att beordra stopp för den sista turbinen. Då steg Donau fem centimeter. Tamas Cseh, parlamentsledamot för orten Paks, säger till Bloomberg:

Det var en enorm tur.

Verket svarar för omkring 40 procent av landets elförsörjning vid full drift, men gick på tisdagen på drygt tio procent. Vid Budapest låg floden i måndags på omkring tio centimeter, mot det tidigare rekordet på 33 centimeter från 2018.

Vid Kaub i Tyskland noterades 24 centimeter under måndagen och tisdagen, det lägsta sedan mätningarna började 1880, enligt data sammanställda av ETH Zürich.