Svensk rikedom sticker i ögonen och en farfar som ger bort miljarder

Svensk förmögenhetstillväxt är i topp men sticker i ögonen, akut kris för vindkraften , en givmild farfar ger bort miljarder och AI-fonder som drar kapital i raketfart.
Efter ryska kränkningen – pressen ökar på Nato
Som rapporterades igår så flög tre ryska MiG-31-plan flög in över Estland i tolv minuter. Nu kräver regeringen i Tallinn en kraftfull respons från Nato. Moskva förnekar däremot intrånget. Estland har kallat till akuta konsultationer inom Nato efter att tre ryska MiG-31 stridsflygplan utan tillstånd trängde in i landets luftrum på fredagen. Tolv minuter som …
Trump: "Det är inte längre yttrandefrihet"
President Donald Trump går till hårt angrepp mot medierna. I Vita huset slog han fast att kritisk tv-bevakning av honom är ”olaglig”. Hållningen mot medier blir allt mer restriktiv. Under en presskonferens i fredags meddelade Pentagon att journalister bara får tillträde till byggnaden om de skriver under en överenskommelse om att inte publicera viss information …
Strid om pensioner och skatter – samtidigt växer oron för Tyskland
Trög tysk återhämtning, nytt hopp för svenska gruvor och kritik mot Klarna och svenska skattesänkningar. Det är bara ett axplock av vad som hände under fredagen. Under flera månaders tid har många hoppats och trott på att ett segt Tyskland skulle ta sig samman. Målet har varit att vända på den svaga tillväxten och förhoppningsvis …
Ryska stridsflyg i Estland – Nato svarade direkt
Tre ryska MiG-31-plan flög in i estniskt luftrum på fredagsmorgonen. Intrånget varade i hela tolv minuter, något som regeringen i Estland beskriver som ”oerhört provokativt”. Enligt Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är det den fjärde gången i år som ryska plan kränkt landets luftrum, men aldrig tidigare på ett så öppet sätt. ”Det här är oacceptabelt. …
Misstanken: Kalhygge fick tåg att spåra ur
Skyfall fick en banvall nära Örnsköldsvik att brista. Ett godståg spårade ur. Nu är misstanken att ett kalhygge i närheten kan vara orsaken. I en artikel på SLU:s hemsida konstaterar forskaren Kevin Bishop att färska kalhyggen inte bromsar vattenflödet på det sätt en mogen skog gör och att risken för översvämningar dessutom ökar. Bishop skriver …
Lägg till dyra elräkningar, en pensionär som är för frisk för sin egen pensionsplan och nya inresekrav som kan stjälpa resan på höstlovet.
Här är en sammanfattning av veckans mest lästa nyheter.
Svensk ojämlikhet värst i Europa
Sveriges förmögenheter växer snabbt och på ett sätt som skiljer sig från grannländerna. Enligt UBS Global Wealth Report 2025 toppar Sverige Norden i real ökning av medianförmögenhet, upp 15,3 procent under 2024, näst bäst i världen efter Ungern.
Det som sticker i ögonen från rapporten är att den svenska paradgrenen jämlikhet får sig en ordentlig törn. På listan över ojämlikhet mätt med Gini-koefficienten placerar sig den forna folkhemsstaten Sverige i topp.
Den här statistiken borde få en och annan politiker att fundera på vad som hände.
Vindkraften varnar för systemkollaps
Under sex månader har inga nya turbiner beställts och två stora konkurser har redan kostat över en miljard kronor. Branschfolk talar om ”nästan en total kollaps”, i takt med att kommuner stoppar projekt och utlovade incitamentspengar till lokalsamhällen dröjer.
Analytiker pekar på ett kannibaliseringstryck. När det blåser pressas spotpriset så hårt att kalkylerna spricker.
Realtids rapport sammanställer läget, från stoppade tillstånd och försvarsinvändningar till investerare som nu hellre tittar mot Tyskland och södra Europa där staten skyndar på processer och stöder lagring.
Germanium: Okänd metall och kritisk brist
Upprustningen i Europa knakar i fogarna när flaskhalsar i halvledarkedjan blir tydliga. Germanium är en av metallerna som plötsligt lyser rött i varningssystemet.
Priset har flerdubblats efter att Kinas export i praktiken sinat, och handlare talar om panik när volymer försvinner.
Metallen är svår att ersätta i tillämpningar som värmekameror till stridsflyg. Den finns i Sverige men bryts inte kommersiellt, ofta eftersom den utvinns som biprodukt ur zink.
Germanium förekommer i Sverige, men inte i några större mängder. Ett av de större fynden är i Zinkgruvan i Askersund, men det har inte bedömts vara kommersiellt gångbart att bryta germanium där
Kina ska slå Musk i kapplöpningen om hjärnan
Ett myntstort implantat i Peking fick en ALS-patient att kunna kommunicera igen. Bakom demonstrationen finns en statlig strategi. Nämligen att skapa ”två till tre” världsledande BCI-företag till 2030.
Marknaden väntas växa snabbt och kinesiska aktier rusade på policysignaler. Den kinesiska tekniken skiljer sig från USA:s mer invasiva implantat. Ett kinesiskt chip placeras ovanför hjärnans skyddshinna och fångar andra signaler.
Realtid ringar in industriplanen, bolagen och skillnaderna mot Neuralink, med röster från forskare och marknadsdata.
AI-fonderna tar över – men experterna varnar
AI är årets börstema och kapitalet flödar, men erfarna röster höjer ett finger. I PS Studio förklarar Dagens PS-skribenten David Ingnäs varför det kan bli farligt när en handfull techjättar bär hela temat.
Jämförelsen är talande. Tänk millennieskiftets Nokia och Motorola, dominanter som snabbt tappade. Rådet är enkelt och disciplinerat. Max tio procent i trendfonder, resten brett och långsiktigt, semesterkassan hör inte hemma i AI-rusningen.
Svenska elräkningarna biter och småföretagare bromsar
I E55 Studio beskriver Företagarnas representant André Nilsson hur elpriserna påverkar beslut om anställningar och investeringar.
Efter ett år med kraftiga prisrörelser vågar många inte expandera när kostnadsbilden är oklar. Vattenmagasin, reducerad kärnkraftskapacitet och nya prissättningsmodeller i Norge ger en ”giftig cocktail” inför vintern.
Signalen från småföretagarledet är tydlig: sänk elskatten och ta bort indexeringen för att underlätta snabbt, samtidigt som ny reglerbar kraft byggs för framtiden.
”Jag är för frisk” – pensionen räcker inte
En 75-årig läsare, Bengt, planerade att låta tjänstepensionen betalas ut till 80. Men när hälsan blev bättre än väntat uppstod ett problem. Pengarna riskerar att ta slut.
Skandias pensionsekonom Mattias Munter kallar det ett av de vanligaste misstagen och pekar på att regelverket har blivit mer flexibelt.
Det går i många fall att förlänga utbetalningstiden och till och med pausa inom de första fem åren. Rådet är att kontakta pensionsbolaget direkt.
Passet räcker inte längre. Nya krav inför höstlovet
Resesuget är stort, men flera populära destinationer kräver nu mer än ett pass. Indonesien har infört All Indonesia Arrival Card som ska fyllas i online tre dygn före avresa.
Thailand kör sitt Digital Arrival Card med samma tidsram och Storbritannien kräver ETA även för EU-medborgare, giltig i två år.
Missar du QR-koden riskerar du att fastna vid gaten. Perfect Weekend sammanfattar vad som gäller och hur du undviker fallgroparna.
Barnbarnen fick 10 miljarder vardera
Vi avslutar veckans nyhetssvep med ett stort grattis till barnbarnen i den här familjen. Arvsskiften brukar följa tydliga mönster i Asien, men familjen efter Goh Cheng Liang, grundare av färgjätten Nipsea, valde en annan väg.
Sex barnbarn får varsin andel värd drygt 10 miljarder kronor när 55 procent av bolaget flyttas från familjens holding medan den operativa kontrollen stannar hos sonen Hup Jin.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent
Bitcoin har nått nya rekordnivåer och aktier med koppling till krypto och blockkedjor rusar. För svenska sparare som vill haka på trenden finns flera börshandlade fonder att välja mellan.? I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen. …
Svensk förmögenhetstillväxt är i topp men sticker i ögonen, akut kris för vindkraften , en givmild farfar ger bort miljarder och AI-fonder som drar kapital i raketfart. Lägg till dyra elräkningar, en pensionär som är för frisk för sin egen pensionsplan och nya inresekrav som kan stjälpa resan på höstlovet. Här är en sammanfattning av …
Optimismen tillbaka – investerarna satsar på Europa igen
Efter en skakig sommar har vinden vänt för Europas aktiemarknader. Fondförvaltare ser nu ljusare på framtiden, drar ner på krisvarningar och placerar allt mer kapital i defensiva sektorer. En ny undersökning från Bank of America visar att europeiska fondförvaltare blivit klart mer optimistiska. Handeln präglas av minskade spänningar, inflationsoron har mattats av och centralbanker, inte …
