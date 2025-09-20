Svensk rikedom sticker i ögonen och en farfar som ger bort miljarder

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vindkraften varnar för systemkollaps

Under sex månader har inga nya turbiner beställts och två stora konkurser har redan kostat över en miljard kronor. Branschfolk talar om ”nästan en total kollaps”, i takt med att kommuner stoppar projekt och utlovade incitamentspengar till lokalsamhällen dröjer.

ANNONS

Vindkraft vid Buckeye Wind Energy i USA men solen, vars energi också motarbetas, kan gå ner över vindkraften när Trumps politik knäcker den. (Foto: Charlie Riedel/AP-TT)

Analytiker pekar på ett kannibaliseringstryck. När det blåser pressas spotpriset så hårt att kalkylerna spricker.

Realtids rapport sammanställer läget, från stoppade tillstånd och försvarsinvändningar till investerare som nu hellre tittar mot Tyskland och södra Europa där staten skyndar på processer och stöder lagring.

Germanium: Okänd metall och kritisk brist

Upprustningen i Europa knakar i fogarna när flaskhalsar i halvledarkedjan blir tydliga. Germanium är en av metallerna som plötsligt lyser rött i varningssystemet.

Priset har flerdubblats efter att Kinas export i praktiken sinat, och handlare talar om panik när volymer försvinner.

Metallen är svår att ersätta i tillämpningar som värmekameror till stridsflyg. Den finns i Sverige men bryts inte kommersiellt, ofta eftersom den utvinns som biprodukt ur zink.

Germanium förekommer i Sverige, men inte i några större mängder. Ett av de större fynden är i Zinkgruvan i Askersund, men det har inte bedömts vara kommersiellt gångbart att bryta germanium där

Kina ska slå Musk i kapplöpningen om hjärnan

ANNONS

Ett myntstort implantat i Peking fick en ALS-patient att kunna kommunicera igen. Bakom demonstrationen finns en statlig strategi. Nämligen att skapa ”två till tre” världsledande BCI-företag till 2030.

Kineserna satsar stort på att slå Neuralink som grundades av Elon Musk. (Foto: TT)

Marknaden väntas växa snabbt och kinesiska aktier rusade på policysignaler. Den kinesiska tekniken skiljer sig från USA:s mer invasiva implantat. Ett kinesiskt chip placeras ovanför hjärnans skyddshinna och fångar andra signaler.

Realtid ringar in industriplanen, bolagen och skillnaderna mot Neuralink, med röster från forskare och marknadsdata.

AI-fonderna tar över – men experterna varnar

AI är årets börstema och kapitalet flödar, men erfarna röster höjer ett finger. I PS Studio förklarar Dagens PS-skribenten David Ingnäs varför det kan bli farligt när en handfull techjättar bär hela temat.

David Ingnäs pratar om riskerna med AI-fonder.

Jämförelsen är talande. Tänk millennieskiftets Nokia och Motorola, dominanter som snabbt tappade. Rådet är enkelt och disciplinerat. Max tio procent i trendfonder, resten brett och långsiktigt, semesterkassan hör inte hemma i AI-rusningen.

Svenska elräkningarna biter och småföretagare bromsar

ANNONS

I E55 Studio beskriver Företagarnas representant André Nilsson hur elpriserna påverkar beslut om anställningar och investeringar.

Efter ett år med kraftiga prisrörelser vågar många inte expandera när kostnadsbilden är oklar. Vattenmagasin, reducerad kärnkraftskapacitet och nya prissättningsmodeller i Norge ger en ”giftig cocktail” inför vintern.

Signalen från småföretagarledet är tydlig: sänk elskatten och ta bort indexeringen för att underlätta snabbt, samtidigt som ny reglerbar kraft byggs för framtiden.

”Jag är för frisk” – pensionen räcker inte

En 75-årig läsare, Bengt, planerade att låta tjänstepensionen betalas ut till 80. Men när hälsan blev bättre än väntat uppstod ett problem. Pengarna riskerar att ta slut.

Skandias pensionsekonom Mattias Munter kallar det ett av de vanligaste misstagen och pekar på att regelverket har blivit mer flexibelt.

Det går i många fall att förlänga utbetalningstiden och till och med pausa inom de första fem åren. Rådet är att kontakta pensionsbolaget direkt.

Passet räcker inte längre. Nya krav inför höstlovet

Resesuget är stort, men flera populära destinationer kräver nu mer än ett pass. Indonesien har infört All Indonesia Arrival Card som ska fyllas i online tre dygn före avresa.

ANNONS

Din bästa reskamrat i sista minuten är inte bara passet. Ha koll på vad som gäller dit du ska resa (Foto: Canva)

Thailand kör sitt Digital Arrival Card med samma tidsram och Storbritannien kräver ETA även för EU-medborgare, giltig i två år.

Missar du QR-koden riskerar du att fastna vid gaten. Perfect Weekend sammanfattar vad som gäller och hur du undviker fallgroparna.

Barnbarnen fick 10 miljarder vardera

Vi avslutar veckans nyhetssvep med ett stort grattis till barnbarnen i den här familjen. Arvsskiften brukar följa tydliga mönster i Asien, men familjen efter Goh Cheng Liang, grundare av färgjätten Nipsea, valde en annan väg.

Sex barnbarn får varsin andel värd drygt 10 miljarder kronor när 55 procent av bolaget flyttas från familjens holding medan den operativa kontrollen stannar hos sonen Hup Jin.

