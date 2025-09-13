I studion berättar Dagens PS-ekonomiskribent David Ingnäs varför uppgången kan bli farlig.

På kort tid har AI-fonderna gått från nischfenomen till ett globalt spararfavorit. Enligt en ny rapport från Morningstar har det samlade värdet sjufaldigats på fem år.

“Det är ett otroligt tryck just nu. AI är på alla investerares läppar”, säger David Ingnäs.

Uppgången drivs i stor utsträckning av de så kallade Mag Seven-bolagen – jättar som Nvidia, Microsoft och Meta. Men det är också här risken ligger.

“De största i dag kan vara borta i morgon”

Kenneth Lamont, fondanalytiker på Morningstar, jämför AI-ruschen med hur mobiltelefonibolagen dominerade börsen i början av 2000-talet.

“Tänk Nokia, Ericsson, Motorola – alla var giganter, men bara några år senare var de utkonkurrerade”, säger Ingnäs.

Att dagens AI-favoriter håller hela vägen är långt ifrån säkert. Därför blir det riskabelt att tro att en AI-fond automatiskt ger bred exponering mot framtidens vinnare.

“Gå inte all in på AI – hur het trenden än är”

En vanlig fälla bland sparare är att låta ett hajpat segment ta över portföljen. Ingnäs varnar för att det kan bli dyrt:

“Du kanske vill ha en fot inne i AI-racet, men se till att inte ha semesterpengarna där.”

Rådet är att max tio procent av sparandet får vara i trendfonder, resten ska vara brett och långsiktigt.

“AI-fonder kan bli en del av en diversifierad portfölj, men bara om man har koll på sin risknivå.”

