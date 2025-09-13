Dagensps.se
Weekend
Resor

Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa

Lovar att betala snabbare efter inställda flyg
Semesterdrömmen kan sluta redan vid gaten om du missat formuläret. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

Snart är det höstlov och många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Men glöm inte att passet inte längre räcker – flera populära resmål har infört nya digitala inresekrav som kan stoppa dig redan vid gaten.”

Bali skärper inresan

Indonesien har gjort det som alla charterresenärer hatar mest: lagt till ännu ett formulär. Numera måste du fylla i ett digitalt inresekort, All Indonesia Arrival Card. Det ska göras online tre dygn före avresa och du får en QR-kod på mejl som du visar i passkontrollen.

Bali väntar – men först måste du klicka dig igenom myndigheternas digitala labyrint. (Foto: Pixabay)

Det låter enkelt men missar du detta kan du räkna med långa köer – eller i värsta fall att semesterdrömmen stannar på flygplatsen. Och nej, visumet är inte borta. Du måste fortfarande fixa e-VOA eller köpa visum vid ankomst.

Thailand hakar på – vill ha mer än passet

Inte nog med att papayasaladen är stark, nu är även pappersbyråkratin det. I år införde Thailand sitt eget digitala kort: Thailand Digital Arrival Card. Precis som på Bali måste du fylla i det 72 timmar innan avresa och ha QR-koden redo när du landar. Den gamla papperslappen som flygvärdinnorna delade ut är historia.

Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken

London kallar, men glöm inte att ETA:n är lika viktig som afternoon tea. (Foto: Alastair Grant/AP-TT)

London nästa hinder

Storbritannien har också hittat på en ny regel: Electronic Travel Authorisation, ETA. Sedan april gäller den för alla, även oss från EU. Den måste sökas i förväg och kopplas digitalt till ditt pass. Den är giltig i två år, men missar du att ansöka blir det inget afternoon tea på Savoy.

Så undviker du katastrof med passet på flygplatsen

Visst, det är tråkigt att klicka runt i digitala formulär när du egentligen vill drömma om solnedgångar i Seminyak. Men utan dessa QR-koder blir det ingen semester. Så ta tio minuter, fyll i allt rätt och checka mejlen innan du lämnar landet.

Drömmen är ju att börja resan på stranden, inte i en sekundärhall på Ngurah Rai Airport med felaktigt ifyllda blanketter.

Travel Thailand
Thailand har sagt hejdå till papperslapparna och hej till QR-koden. (AP Photo/Courtney Bonnell)

Perfect Weekend Guide: Detta krävs mer än passet

• Bali kräver nu digitalt inresekort, fylls i online 3 dygn före avresa.
• Thailand har infört Thailand Digital Arrival Card, samma regler.
• Storbritannien kräver ETA för alla EU-resenärer, giltigt i två år.
• Glöm inte visum till Indonesien utöver QR-kod.

Källa: Dagens No

Läs även: Den hemliga regeln alla glömmer på flyget

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

