Snart är det höstlov och många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Men glöm inte att passet inte längre räcker – flera populära resmål har infört nya digitala inresekrav som kan stoppa dig redan vid gaten.”
Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa
Indonesien har gjort det som alla charterresenärer hatar mest: lagt till ännu ett formulär. Numera måste du fylla i ett digitalt inresekort, All Indonesia Arrival Card. Det ska göras online tre dygn före avresa och du får en QR-kod på mejl som du visar i passkontrollen.
Det låter enkelt men missar du detta kan du räkna med långa köer – eller i värsta fall att semesterdrömmen stannar på flygplatsen. Och nej, visumet är inte borta. Du måste fortfarande fixa e-VOA eller köpa visum vid ankomst.
Thailand hakar på – vill ha mer än passet
Inte nog med att papayasaladen är stark, nu är även pappersbyråkratin det. I år införde Thailand sitt eget digitala kort: Thailand Digital Arrival Card. Precis som på Bali måste du fylla i det 72 timmar innan avresa och ha QR-koden redo när du landar. Den gamla papperslappen som flygvärdinnorna delade ut är historia.
Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken
London nästa hinder
Storbritannien har också hittat på en ny regel: Electronic Travel Authorisation, ETA. Sedan april gäller den för alla, även oss från EU. Den måste sökas i förväg och kopplas digitalt till ditt pass. Den är giltig i två år, men missar du att ansöka blir det inget afternoon tea på Savoy.
Så undviker du katastrof med passet på flygplatsen
Visst, det är tråkigt att klicka runt i digitala formulär när du egentligen vill drömma om solnedgångar i Seminyak. Men utan dessa QR-koder blir det ingen semester. Så ta tio minuter, fyll i allt rätt och checka mejlen innan du lämnar landet.
Drömmen är ju att börja resan på stranden, inte i en sekundärhall på Ngurah Rai Airport med felaktigt ifyllda blanketter.
Perfect Weekend Guide: Detta krävs mer än passet
• Bali kräver nu digitalt inresekort, fylls i online 3 dygn före avresa.
• Thailand har infört Thailand Digital Arrival Card, samma regler.
• Storbritannien kräver ETA för alla EU-resenärer, giltigt i två år.
• Glöm inte visum till Indonesien utöver QR-kod.
Källa: Dagens No
Läs även: Den hemliga regeln alla glömmer på flyget
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
