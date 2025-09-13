Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Thailand hakar på – vill ha mer än passet

Inte nog med att papayasaladen är stark, nu är även pappersbyråkratin det. I år införde Thailand sitt eget digitala kort: Thailand Digital Arrival Card. Precis som på Bali måste du fylla i det 72 timmar innan avresa och ha QR-koden redo när du landar. Den gamla papperslappen som flygvärdinnorna delade ut är historia.

Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken

London kallar, men glöm inte att ETA:n är lika viktig som afternoon tea. (Foto: Alastair Grant/AP-TT)

London nästa hinder

ANNONS

Storbritannien har också hittat på en ny regel: Electronic Travel Authorisation, ETA. Sedan april gäller den för alla, även oss från EU. Den måste sökas i förväg och kopplas digitalt till ditt pass. Den är giltig i två år, men missar du att ansöka blir det inget afternoon tea på Savoy.

Så undviker du katastrof med passet på flygplatsen

Visst, det är tråkigt att klicka runt i digitala formulär när du egentligen vill drömma om solnedgångar i Seminyak. Men utan dessa QR-koder blir det ingen semester. Så ta tio minuter, fyll i allt rätt och checka mejlen innan du lämnar landet.

Drömmen är ju att börja resan på stranden, inte i en sekundärhall på Ngurah Rai Airport med felaktigt ifyllda blanketter.

Thailand har sagt hejdå till papperslapparna och hej till QR-koden. (AP Photo/Courtney Bonnell)

Perfect Weekend Guide: Detta krävs mer än passet

• Bali kräver nu digitalt inresekort, fylls i online 3 dygn före avresa.

• Thailand har infört Thailand Digital Arrival Card, samma regler.

• Storbritannien kräver ETA för alla EU-resenärer, giltigt i två år.

• Glöm inte visum till Indonesien utöver QR-kod.

Källa: Dagens No

Läs även: Den hemliga regeln alla glömmer på flyget

ANNONS