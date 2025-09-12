Han ger barnbarnen 10 miljarder var

I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg.

Nu har arvet efter Goh fördelats, skriver Bloomberg, och det är sex barnbarn som får ärva Singapores näst rikaste person.

Var och en av dem får andelar i Nipsea, när en 55-procentig andel av bolaget överförs från familjens investmentbolag Wuthelam Holdings till sex av Gohs åtta barnbarn.

10 miljarder var till barnbarnen

Varje andel värderas till mer än 1 miljard dollar, motsvarande i runda slängar 10 miljarder svenska kronor.

Överföringen av förmögenheten markerar enligt Bloomberg ”en ovanlig överföring av tillgångar” där den ultrarika familjen hoppar över en generation.

Gohs son, Hup Jin, behåller majoriteten av rösterna i Nipsea International och full kontroll.

Det är oklart vilken roll Gohs andre son, Chuen Jin, och dottern Chiat Jin har i familjens affärer.

