Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Han ger barnbarnen 10 miljarder var

Arvet: tio miljarder var till barnbarnen
Glänsande vy och skinande himmel över Singapore. Nu kommer nyheter om hur Singapores näst rikaste man fördelat sitt arv. (Foto: Jacquelyn Martin/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg.

Nu har arvet efter Goh fördelats, skriver Bloomberg, och det är sex barnbarn som får ärva Singapores näst rikaste person.

Var och en av dem får andelar i Nipsea, när en 55-procentig andel av bolaget överförs från familjens investmentbolag Wuthelam Holdings till sex av Gohs åtta barnbarn.

Så blir du 100 år i stan: lev som en statsreglerad Singapore-bo. Dagens PS

10 miljarder var till barnbarnen

Varje andel värderas till mer än 1 miljard dollar, motsvarande i runda slängar 10 miljarder svenska kronor.

Överföringen av förmögenheten markerar enligt Bloomberg ”en ovanlig överföring av tillgångar” där den ultrarika familjen hoppar över en generation.

Gohs son, Hup Jin, behåller majoriteten av rösterna i Nipsea International och full kontroll.

Det är oklart vilken roll Gohs andre son, Chuen Jin, och dottern Chiat Jin har i familjens affärer.

ANNONS
Marina Bay Sands Sky Park i det Singapore som anses vara i global topp när det gäller att driva verksamheter, leva länge och skapa förmögenheter. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Går pappa förbi

Hup Jin, 72, har varit involverad i ledningen av Nipsea i decennier men får nu finna sig i att pengarna går honom förbi medan han får tröstpriset att behålla rösterna på bolagsstämman, en process som är mycket ovanlig i asiatiska företag.

”Asiatiska förmögenhetsägare, jämfört med sina västerländska motsvarigheter, är mer benägna att överföra sina tillgångar till nästa generation först efter deras livstid”, säger Ethan Chue, vd och grundare av Family Succession Advisors i Singapore.

Därför lyckas Singapore så väl på många plan. Dagens PS

April, april – hon får största andelen

Hup Jin är far till Charlotte, Henrietta och Victoria. Chuen Jin är far till April och två andra barn. Chiat Jin är mor till Martin Yuen-An Lavoo och Johan Zhong An Lavoo.

April Goh får den största delen av de sex barnbarnen, värderad till cirka 3,4 miljarder dollar. Hon är knuten till ett universitet i New York med fokus på könsbaserat våld, men har tidigare arbetat inom finansvärlden.

”Bara en vanlig kille”

ANNONS

Martin Yuen-An Lavoo är det enda av de sex barnbarnen som har ett styrelseuppdrag inom Nipsea.

Han har arbetat inom finans och försäljning men även varit med om att starta ett företag för vertikalodlingar av grönsaker.

”Jag är bara en vanlig kille som bestämt mig för att riskera allt på att prova något helt nytt”, sade han hos Empirics Asia 2015.

Den vanligheten och viljan att riskera allt kan möjligen boostas av 10 nya miljarder in på bankkontot.

Här hamnar guld i oroliga tider. Dagens PS

Passet som toppar världslistan: “Stor ära”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArvMiljardärerSingapore
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS