Trumps svärson i spiondrama – anklagas för hemliga miljardaffärer

Uppgifterna kommer från journalisten Matthew Cole, som i sex år har undersökt Kushners kontakter med ledande personer i Mellanöstern. Ett utdrag ur hans bok Princes and Thieves publicerades i amerikanska Vanity Fair i förra veckan.

I maskopi med shejkerna?

Enligt Cole ska nederländsk underrättelsetjänst ha fått tillgång till skärmbilder från Kushners Iphone genom en rysk underrättelseagent som rekryterats efter att ha gripits i Storbritannien.

När nederländska agenter senare lyckades övervaka telefonen ska de ha sett Kushner logga in på ett bankkonto i Förenade Arabemiraten. Kontot uppges ha tagit emot hundratals miljoner dollar via en bank i Azerbajdzjan.

Enligt Coles uppgifter ska Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och Förenade Arabemiratens president Mohamed bin Zayed ha fört över omkring 750 miljoner dollar till ett konto i Abu Dhabi som Kushner hade dispositionsrätt över.

Kushner har verkliga och omfattande affärsrelationer med Mellanöstern. Efter att ha lämnat Vita huset 2021 grundade han investmentbolaget Affinity Partners. Saudiarabiens statliga investeringsfond investerade två miljarder dollar i bolaget, en affär som väckte frågor om intressekonflikter eftersom Kushner dessförinnan hade arbetat med amerikansk politik gentemot Saudiarabien.