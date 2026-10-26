Donald Trumps svärson Jared Kushner anklagas för att ha haft tillgång till hemliga konton med miljarder dollar från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.
Trumps svärson i spiondrama – anklagas för hemliga miljardaffärer
En rysk dubbelagent, en hackad Iphone och miljardbelopp som ska ha slussats genom banker i Azerbajdzjan. Det är några av detaljerna i en uppmärksammad historia om Jared Kushner, Donald Trumps svärson och tidigare rådgivare i Vita huset.
Uppgifterna kommer från journalisten Matthew Cole, som i sex år har undersökt Kushners kontakter med ledande personer i Mellanöstern. Ett utdrag ur hans bok Princes and Thieves publicerades i amerikanska Vanity Fair i förra veckan.
I maskopi med shejkerna?
Enligt Cole ska nederländsk underrättelsetjänst ha fått tillgång till skärmbilder från Kushners Iphone genom en rysk underrättelseagent som rekryterats efter att ha gripits i Storbritannien.
När nederländska agenter senare lyckades övervaka telefonen ska de ha sett Kushner logga in på ett bankkonto i Förenade Arabemiraten. Kontot uppges ha tagit emot hundratals miljoner dollar via en bank i Azerbajdzjan.
Enligt Coles uppgifter ska Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och Förenade Arabemiratens president Mohamed bin Zayed ha fört över omkring 750 miljoner dollar till ett konto i Abu Dhabi som Kushner hade dispositionsrätt över.
Kushner har verkliga och omfattande affärsrelationer med Mellanöstern. Efter att ha lämnat Vita huset 2021 grundade han investmentbolaget Affinity Partners. Saudiarabiens statliga investeringsfond investerade två miljarder dollar i bolaget, en affär som väckte frågor om intressekonflikter eftersom Kushner dessförinnan hade arbetat med amerikansk politik gentemot Saudiarabien.
Påstådda miljardöverföringar
Det hemliga kontot ska ha tillhört en emiratiskt finansierad välgörenhetsorganisation. Enligt boken fungerade organisationen också som täckmantel för hemliga militära operationer och underrättelseverksamhet.
Ytterligare omkring en miljard dollar ska enligt Cole ha förts till ett konto i Israel, avsett för Kushners personliga bruk. Boken beskriver även ett tredje konto med koppling till hemliga säkerhetspolitiska arrangemang i regionen.
Sammantaget handlar anklagelserna om tillgång till omkring två miljarder dollar.
Cole hävdar att upplägget kan ha använts för att köpa inflytande över amerikansk utrikespolitik. Enligt hans källor skulle Kushner ha drivit gulfstaternas intressen i utbyte mot finansieringen.
Uppgifterna bygger till stor del på anonyma källor och har inte presenterats som fastslagna fakta.
Kushner slår tillbaka
Kushner avvisar anklagelserna kategoriskt.
I ett inlägg på X beskriver han uppgifterna som fullständigt falska och hävdar att författaren inte har presenterat några verifierbara bevis.
”Inga bankutdrag, banköverföringsregister, kontonummer, transaktionsdatum eller annan verifierbar information har lämnats”, skriver Kushner enligt CBS News.
Hans advokat kallar uppgifterna ”falska och förtalande” och säger att de avser att vidta rättsliga åtgärder mot de ansvariga, men preciserade inte vilka det rör sig om, enligt Washington Examiner.
Läs mer: Ön i Medelhavet ska bli Trumps lyxresort
Läs mer: Putin erbjöd oljeaffär i fredssamtal – köparna nära Trump