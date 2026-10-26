Nordkorea har visat upp en mobilt artillerisystem nära gränsen mot Sydkorea, då nordkoreanska soldater gått över gränslinjen omkring 50 gånger i augusti och september, enligt den sydkoreanska militären. Vid gränsen finns fem svenska officerare som övervakar vapenstilleståndet.
Färdigpratat: Nordkorea visar upp artilleri vid gränsen
Haubitsen fotograferades i söndags från observatoriet Aegibong i Gimpo när nordkoreanska soldater övade med den vid kusten, enligt Yonhap. Pjäsen är på 122 millimeter och övningen skedde i Kaepung, omkring 1,5 kilometer från observatoriet, rapporterar Reuters.
Att Nordkorea visar upp sitt artilleri så öppet är mycket ovanligt, enligt Lim Eul-chul, professor vid Kyungnam University. Sa han enligt Reuters:
Genom att medvetet visa det signalerar Nordkorea med handling, inte ord, att landet tänker driva igenom sin gränspolitik med våld i stället för genom dialog eller förhandling.
Lim ser det också som en varning till Sydkorea att inte trappa upp friktionen vid gränsen.
Brev till FN efter minexplosionen
Den 21 september skadades tre sydkoreanska soldater av en mina i den demilitariserade zonen, enligt AFP. I ett brev till FN:s säkerhetsråd pekar Seoul ut nordkoreanska soldater för att ha lagt ut minan i strid med vapenstilleståndsavtalet, skriver Korea Herald.
FN-kommandot har kommit till samma slutsats, enligt Reuters. Nordkorea svarade i söndags med ett eget brev, där explosionen kallas ett sydkoreanskt påhitt. Pyongyang hotar med självförsvar om Sydkorea tränger in ”ens en millimeter” i landet, enligt Korea Herald.
Sydkoreas återföreningsministerium sa på måndagen att brevet tycks upprepa Pyongyangs hållning och rättfärdiga Nordkoreas arbete med att märka ut gränsen, enligt Reuters.
Bakgrunden: 50 intrång på två månader
Nordkoreanska soldater gick över demarkationslinjen omkring 20 gånger i augusti och omkring 30 gånger i september, enligt generalstabens svar till oppositionsledamoten Yu Yong-weon, rapporterade Korea Times. Sydkoreas militär svarade med varningsskott.
Nordkorea började befästa gränsen 2024, efter att Kim Jong-un hade beskrivit länderna som två fientliga stater, skriver Korea Times. Dagens PS har tidigare skrivit om hur Kim beordrade militärindustrin att skynda på krigsförberedelserna, och i augusti i år bytte försvarsminister.
Yoo Ji-hoon, forskare vid Korea Institute for Defense Analyses, säger enligt Korea Times:
Om Nordkorea placerar militära anläggningar som stängsel, minfält och taktiska vägar alltför nära demarkationslinjen kan den militära bufferten i praktiken krympa, även om själva zonen är lika bred som förut.
Kim Jong-uns syster Kim Yo-jong hotade den 19 oktober med föregripande åtgärder mot varningsskotten, enligt Joongang Daily. Sydkoreas försvarsministerium har föreslagit militära samtal om exakt var linjen går, enligt AFP.
Återföreningsministern Chung Dong-young sa den 2 oktober, enligt Korea Times:
Vi borde åtminstone inleda samtal för att på nytt bekräfta och tydligt fastställa var demarkationslinjen går.
Fem svenska officerare i Panmunjom
Sverige har sedan 1953 ingått i den neutrala övervakningskommissionen NNSC och har fem officerare på plats i Panmunjom. Kommissionen ska bland annat undersöka provokationer och incidenter, men har i dag ingen kontakt med Nordkorea, enligt Försvarsmakten.
Enligt tankesmedjan ISDP blev Sverige det första västlandet att öppna sin beskickning i Pyongyang igen efter pandemin, den 13 september 2024.
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