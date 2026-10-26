Färdigpratat: Nordkorea visar upp artilleri vid gränsen

Att Nordkorea visar upp sitt artilleri så öppet är mycket ovanligt, enligt Lim Eul-chul, professor vid Kyungnam University. Sa han enligt Reuters:

Genom att medvetet visa det signalerar Nordkorea med handling, inte ord, att landet tänker driva igenom sin gränspolitik med våld i stället för genom dialog eller förhandling.

Lim ser det också som en varning till Sydkorea att inte trappa upp friktionen vid gränsen.

Brev till FN efter minexplosionen

Den 21 september skadades tre sydkoreanska soldater av en mina i den demilitariserade zonen, enligt AFP. I ett brev till FN:s säkerhetsråd pekar Seoul ut nordkoreanska soldater för att ha lagt ut minan i strid med vapenstilleståndsavtalet, skriver Korea Herald.

FN-kommandot har kommit till samma slutsats, enligt Reuters. Nordkorea svarade i söndags med ett eget brev, där explosionen kallas ett sydkoreanskt påhitt. Pyongyang hotar med självförsvar om Sydkorea tränger in ”ens en millimeter” i landet, enligt Korea Herald.

Sydkoreas återföreningsministerium sa på måndagen att brevet tycks upprepa Pyongyangs hållning och rättfärdiga Nordkoreas arbete med att märka ut gränsen, enligt Reuters.