Världens bolag står inför en växande klimatnota när årets ovanligt kraftiga El Niño orsakar översvämningar, torka och extremvärme. Ekonomer varnar för att det även kan drabba din plånbok i slutändan.
Super-El Niño slår mot världsekonomin – så drabbas din plånbok
Vi har redan beskrivit hur en ovanlig super-El Niño håller på att bildas över Stilla havet och hur den kan bli den ”kraftigaste i mannaminne”. Det påverkar både energi och livsmedel.
Fenomenet har även fått smeknamnet ”Godzilla-El Niño” på grund av sin befarade styrka och förväntas driva upp inflationen och ödelägga skördar.
Drabbar den globala ekonomin
Det handlar inte längre bara om väder, nu är även den globala ekonomin i skottlinjen.
Inte direkt vad världen behöver efter alla andra smällar de senaste åren, men faktum är att effekterna av El Niño ser ut att minska skördarna av bland annat ris, vete, socker och grönsaker. Enligt Reuters väntas den globala livsmedelsinflationen tillta under slutet av 2026 och in i 2027.
Vi har redan beskrivit vad ett nytt klimat innebär för fastigheter i utsatta områden, som strandnära tomter.
Med fler översvämningar och utbredd torka kommer försäkringsbolagen höja premierna för hem och företag. Det märks redan i mångas plånböcker, och det lär bara bli värre framöver, enligt en rapport från den australiska konkurrensmyndigheten ACCC.
Påverkar börsen
Det kan alltså blir dyrare mat vid kassan framöver och försäkringarna stiger, men El Niño kan även påverka börsen – och avkastningen på dina aktier. Det beror på att jordbruksföretag, livsmedelsproducenter och transportbolag kan få högre kostnader, och när de globala leveranskedjorna blir dyrare ger det ofta även avtryck i konsumentens plånböcker, enligt Danske Bank.
Det kan även drabba den viktiga turistnäringen, som snabbt växer på många håll och blir en allt viktigare inkomstkälla för många länder.
”Godzilla-El Niño” kan slå rekordet
Vissa experter uppger redan att ”Godzilla-El Niño” ser ut att slå rekordet för den starkaste som någonsin har uppmätts, enligt Euronews.
”Oavsett hur man mäter står vi inför en mycket kraftig El Niño”, säger klimatforskaren Emily Becker vid University of Miami och tillägger att forskarna först kommer kunna uppge hur stark den faktiskt är efteråt, och var den då ”placerar sig i ett historiskt perspektiv”.
Förstå geografi
För investerare är det lika viktigt att förstå geografi som att hänga med i världsekonomin. Det menar Mads Steinmüller, klimatchef på Danske Banks kapitalförvaltningsverksamhet.
”Fysisk klimatrisk slutar inte vid dörren till bolaget. Den kan färdas genom värdekedjan. Nordiska företag må vara baserade i Nordeuropa, men deras produktionsanläggningar, leverantörer, logistiknätverk och kunder sträcker sig ofta till regioner som historiskt sett drabbats av El Niño-relaterade väderstörningar.”
Den viktigaste frågan för investerare är enligt honom inte om El Niño är ”bra eller dåligt för marknaderna”.
”Den mer relevanta frågan är var exponeringen finns: i företagstillgångar, i leveranskedjor, i viktiga transportleder, i insatsvaror eller i efterfrågan på slutmarknaden.”
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