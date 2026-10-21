Super-El Niño slår mot världsekonomin – så drabbas din plånbok

Fenomenet har även fått smeknamnet ”Godzilla-El Niño” på grund av sin befarade styrka och förväntas driva upp inflationen och ödelägga skördar.

Drabbar den globala ekonomin

Det handlar inte längre bara om väder, nu är även den globala ekonomin i skottlinjen.

Inte direkt vad världen behöver efter alla andra smällar de senaste åren, men faktum är att effekterna av El Niño ser ut att minska skördarna av bland annat ris, vete, socker och grönsaker. Enligt Reuters väntas den globala livsmedelsinflationen tillta under slutet av 2026 och in i 2027.

Vi har redan beskrivit vad ett nytt klimat innebär för fastigheter i utsatta områden, som strandnära tomter.

Med fler översvämningar och utbredd torka kommer försäkringsbolagen höja premierna för hem och företag. Det märks redan i mångas plånböcker, och det lär bara bli värre framöver, enligt en rapport från den australiska konkurrensmyndigheten ACCC.