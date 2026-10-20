Resultatet är en politisk framgång för Carney, som har försökt hålla ihop landet i ett läge präglat av handelskonflikten med USA president Donald Trump och återkommande amerikanska utspel om Kanada.

76 procent röstade mot

Omröstningen var inte om självständighet för provinsen direkt, utan om det skulle bli en sådan omröstning framöver. Omkring 76 procent röstade för att Alberta ska stanna i Kanada, medan cirka 23 procent ville gå vidare mot en möjlig separation, enligt de preliminära resultaten som Reuters och CBC rapporterar om.

Inför valet försökte Carney övertyga invånarna om att missnöjet med centralregeringen inte borde leda till ett försök att bryta sig loss.

”En röst mot Kanada är en farlig bluff som kommer att leda till år av djup splittring och förlorade möjligheter för Albertabor och kanadensare”, sade han enligt Reuters.

Separatisterna ger inte upp

Provinsens premiärminister Danielle Smith, som själv motsätter sig självständighet, välkomnade det tydliga stödet för att stanna i Kanada.

Hon hade utlyst omröstningen efter påtryckningar från separatister inom det egna konservativa partiet. Beslutet blev ett sätt att låta väljarna ta ställning till frågan, trots att Smith inte förespråkar ett utträde.

För separatiströrelsen är resultatet ett bakslag. Men rörelsens företrädare har gjort klart att de inte tänker överge målet.

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Jeffrey Rath, en av de ledande företrädarna för Alberta Prosperity Project, sade efter resultatet att rörelsen hade lärt sig mycket av kampanjen och tänker fortsätta arbetet för självständighet, enligt Euronews.

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