Rysk satellit förföljde amerikansk: "Det farligaste vi sett"

I ett pressmeddelande uppger Leolabs att den ryska satelliten 15-19 oktober ”genomförde en avsiktlig serie manövrar mot Iceye-X36”.

Det innebar ”upprepade manövrar runt Iceye-X36, där den växlade mellan positioner framför och bakom den kommersiella satelliten”.

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”Saknar motstycke”

Det här utgör ”en typ av mötes- och närhetsmanöver som saknar motstycke”, enligt Adam Marsh, vice vd för Leolabs.

”Det är den mest avancerade och potentiellt farliga icke-kooperativa närhetsmanöver vi har observerat”, säger han hos Breaking Defense.

Victoria Samson, chef för rymdsäkerhet och stabilitet vid Secure World Foundation, instämmer.

”Det nya är att jag inte tror att det någonsin tidigare har genomförts en icke-koordinerad närhetsmanöver på så nära håll”, säger hon.

Leolabs analys säger att ryska Cosmos 2612 ”uppvisade en rad förmågor som skulle kunna användas för att inspektera, karakterisera, skugga eller potentiellt störa en annan farkost”.

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