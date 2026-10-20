”Det mest avancerade och potentiellt farliga vi sett”. Det gäller den ryska satellit som förföljde en USA-uppskjuten satellit på nära håll.
Rysk satellit förföljde amerikansk: "Det farligaste vi sett"
En rysk satellit förföljde Iceye-farkosten genom potentiellt farliga manövrar i omloppsbana.
Enligt företaget Leolabs kom ryska satelliten Cosmos 2612 inom 500 meters avstånd från den USA-registrerade satelliten Iceye-X36 som understödjer Ukraina.
I ett pressmeddelande uppger Leolabs att den ryska satelliten 15-19 oktober ”genomförde en avsiktlig serie manövrar mot Iceye-X36”.
Det innebar ”upprepade manövrar runt Iceye-X36, där den växlade mellan positioner framför och bakom den kommersiella satelliten”.
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”Saknar motstycke”
Det här utgör ”en typ av mötes- och närhetsmanöver som saknar motstycke”, enligt Adam Marsh, vice vd för Leolabs.
”Det är den mest avancerade och potentiellt farliga icke-kooperativa närhetsmanöver vi har observerat”, säger han hos Breaking Defense.
Victoria Samson, chef för rymdsäkerhet och stabilitet vid Secure World Foundation, instämmer.
”Det nya är att jag inte tror att det någonsin tidigare har genomförts en icke-koordinerad närhetsmanöver på så nära håll”, säger hon.
Leolabs analys säger att ryska Cosmos 2612 ”uppvisade en rad förmågor som skulle kunna användas för att inspektera, karakterisera, skugga eller potentiellt störa en annan farkost”.
”Ett potentiellt hot”
Clayton Swope, biträdande chef för Aerospace Security Project vid Center for Strategic and International Studies, skriver att Cosmos 2612:s manövrar bör betraktas som ett potentiellt hot.
”Med tanke på Rysslands historik av att testa vapen i rymden bör beslutsfattare utgå från att Cosmos 2612 skulle kunna vidta åtgärder som hotar den kommersiella satelliten”, skriver Swope.
”Men risken sträcker sig längre än till bara en enskild satellit. Ryska rymdrelaterade aktiviteter i närheten av västerländska satelliter bör ses i ljuset av Rysslands aggressiva agerande i den så kallade gråzonen, riktat mot amerikanska och europeiska intressen.”
Iceye, med huvudkontor i Finland, ingick 2022 ett avtal med Ukraina om att tillhandahålla radarbilder via en dedikerad satellit, men utan att offentligt ange vilken satellit.
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”Förstår inte varför USA tiger”
Victoria Samson påpekar nu att Iceye-X36 kan vara en av de satelliter som i dag samlar in data som används av Ukraina, även om det inte har bekräftats offentligt.
Satelliten drivs av den amerikanska grenen, Iceye US, och sköts upp från USA under 2024.
Detta gör Iceye-X36 till en amerikansk satellit eller åtminstone en satellit där USA är den stat som genomfört uppskjutningen, påpekar Samson.
”Ryssland och USA ligger inte i krig med varandra – peppar, peppar – men det får mig ändå att undra varför den amerikanska regeringen har valt att tiga om saken”, tillägger hon.
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