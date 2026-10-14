"Godzilla El Niño" gör kaos med inflationen i Asien

Enligt Financial Times förbereder sig Filippinernas centralbank för scenarier där väderfenomenet förvärrar inflationen i ett läge där höga oljepriser redan tynger ekonomin.

El Niño innebär att ytvattnet i delar av Stilla havet blir varmare än normalt. För Sydostasien kan det leda till högre temperaturer, mindre nederbörd och torka, med konsekvenser för jordbruket och tillgången på vatten.

Effekterna väntas bli särskilt kännbara om sämre skördar sammanfaller med fortsatt höga energi- och transportkostnader.

Matpriserna i centrum

På Filippinerna har inflationen redan tagit fart. I september steg den årliga inflationstakten till 7,2 procent, från 6,1 procent månaden före, enligt statistik som rapporteras av CNA. Dyrare ris, elektricitet, andra bränslen och transporter bidrog till uppgången.

En svagare jordbruksproduktion riskerar att förvärra utvecklingen. Om utbudet av baslivsmedel minskar kan priserna stiga ytterligare, vilket slår särskilt hårt mot hushåll som lägger en stor del av inkomsten på mat.

Centralbanken har redan höjt styrräntan med sammanlagt 0,75 procentenheter sedan april, till 5 procent, enligt Financial Times.