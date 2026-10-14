Krig och energikaos får snart sällskap av ”Godzilla-El Niño”, som förväntas driva upp inflationen i Asien och riskerar att ödelägga skördar.
"Godzilla El Niño" gör kaos med inflationen i Asien
El Niño väntas förstärkas under slutet av 2026 och kan få betydande ekonomiska konsekvenser för Sydostasien. Fenomenet har fått smeknamnet ”Godzilla-El Niño” på grund av sin befarade styrka.
Enligt Financial Times förbereder sig Filippinernas centralbank för scenarier där väderfenomenet förvärrar inflationen i ett läge där höga oljepriser redan tynger ekonomin.
El Niño innebär att ytvattnet i delar av Stilla havet blir varmare än normalt. För Sydostasien kan det leda till högre temperaturer, mindre nederbörd och torka, med konsekvenser för jordbruket och tillgången på vatten.
Effekterna väntas bli särskilt kännbara om sämre skördar sammanfaller med fortsatt höga energi- och transportkostnader.
Matpriserna i centrum
På Filippinerna har inflationen redan tagit fart. I september steg den årliga inflationstakten till 7,2 procent, från 6,1 procent månaden före, enligt statistik som rapporteras av CNA. Dyrare ris, elektricitet, andra bränslen och transporter bidrog till uppgången.
En svagare jordbruksproduktion riskerar att förvärra utvecklingen. Om utbudet av baslivsmedel minskar kan priserna stiga ytterligare, vilket slår särskilt hårt mot hushåll som lägger en stor del av inkomsten på mat.
Centralbanken har redan höjt styrräntan med sammanlagt 0,75 procentenheter sedan april, till 5 procent, enligt Financial Times.
Risk för spridning till resten av världen
Problemet stannar inte nödvändigtvis i Asien. Regionen är en viktig producent och exportör av bland annat ris och palmolja. Om skördarna försämras kan minskat utbud påverka priserna även på internationella marknader.
Asian Development Bank varnar i sin ekonomiska prognos för september för att ett kraftigare El Niño än väntat kan begränsa livsmedelsutbudet och öka inflationstrycket i regionen. Högre energipriser och klimatrelaterade störningar väntas dessutom bidra till ökade kostnader för mat och transporter i flera asiatiska ekonomier.
Det är kombinationen av flera prischocker som oroar. När energi, transporter och livsmedel blir dyrare samtidigt minskar hushållens köpkraft och centralbankerna får mindre utrymme att lätta på penningpolitiken.
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