En ovanligt stark super-El Niño är på väg – ett klimatfenomen som kan driva upp temperaturen globalt och påverka vädret även här i Europa.
Super-El Niño kan ge stekhet sommar och svinkall vinter i Sverige
El Niño är ett klimatfenomen där vattnet i östra Stilla havet blir ovanligt varmt. Det händer ungefär vart 2–7 år och påverkar vädret kraftigt. I år talar prognoserna för att det blir en extra stark variant som kallas super-El Niño.
Men varmt väder i Stilla havet spelar väl inte någon roll för vädret här hemma i Sverige?
Jo, det gör det faktiskt.
Högre temperaturer sannolikt
Vi börjar med värmen. Som Dagens PS tidigare rapporterat värmer El Niño upp atmosfären, och ökar också chanserna för högre temperaturer än normalt i Europa. Ju starkare El Niño, desto större sannolikhet för det, och med en super-El Niño så ökar chansen för att det blir supervarmt.
Men varmare betyder inte nödvändigtvis bra. Sannolikheten för ösregn, torka, stormar, översvämningar, skogsbränder och andra extremväderfenomen ökar också. Värmeböljor upp mot 50 grader i södra Europa där asfalten smälter låter inte heller så trevligt.
Svag polarvirvel kan bryta samman
En super-El Niño talar dessutom för en riktigt kall vinter i norra Europa, skriver Severe Weather Europe, en nyhetssajt som drivs av meteorologer.
Det handlar om polarvirveln.
Den börjar byggas upp redan i augusti varje år och är som starkast under november och december. Hur stabil den är varierar dock mellan olika år. När polarvirveln är stabil leder det oftast till mildare och torrare vintrar, medan en instabil virvel oftare ger kallare väder med mer snö.
Om polarvirveln redan är svag kan den till och med bryta samman, särskilt vid så kallad plötslig stratosfärisk uppvärmning (SSW). Ett sådant händelseförlopp kan leda till kraftiga vinterstormar.
El Niño ökar issmältningen i Arktis, vilket i sin tur ställer till det för polarvirveln.
”El Niño kan utlösa en respons i polarvirveln. Den gör den vanligtvis svagare, vilket kan resultera i en kallare vinter i Kanada, USA och Europa”, skriver Severe Weather Europe.
