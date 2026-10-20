CoreWeaves skulder skakar marknaden – så stor är bankrisken

50 miljarder dollar i skulder

CoreWeave tillhandahåller högpresterande datorkapacitet för artificiell intelligens och har tecknat kontrakt värda tiotals miljarder dollar med stora teknikbolag. Expansionen kräver dock enorma investeringar i datacenter och avancerad datorkraft.

Enligt JP Morgan har bolaget omkring 50 miljarder dollar i skulder. Därutöver har CoreWeave kreditlöften på cirka 24 miljarder dollar i form av lån som betalas ut i takt med att projekten uppfyller olika milstolpar. Av dessa lån har 15 miljarder dollar betalats ut, medan 9 miljarder återstår att utnyttja.

En stor del av bankernas finansiering går via särskilda bolag, så kallade special purpose vehicles, som används för att hålla finansieringen av enskilda projekt åtskild.

Upplägget kan begränsa bankernas direkta risk, men undanröjer inte den grundläggande frågan om AI-investeringarna kommer att generera tillräckliga intäkter för att motivera kostnaderna.

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Obligationerna signalerar växande oro

På obligationsmarknaden har investerarnas oro varit tydlig. Räntan på CoreWeaves obligationer med förfall 2031 steg förra veckan till nästan 16 procent. Kostnaden för att försäkra sig mot en betalningsinställelse på bolagets skulder steg också till omkring 1 000 punkter.

När obligationsräntorna stiger kraftigt innebär det normalt att investerarna kräver betydligt högre ersättning för att låna ut pengar, ofta på grund av ökad upplevd kreditrisk.

JP Morgan pekar särskilt på risken att CoreWeave måste betala för datacenter och annan AI-infrastruktur långt innan intäkterna från investeringarna har hunnit komma in. Banken räknar med att bolagets fria kassaflöde förblir negativt fram till 2030.

Financial Times har rapporterat om hur oron för AI-sektorns skuldsättning har ökat handeln med kreditderivat som skyddar mot betalningsinställelser. Utvecklingen speglar investerarnas växande behov av att försäkra sig mot riskerna i en investeringsvåg där stora summor satsas innan avkastningen är fullt bevisad.

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